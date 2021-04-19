Клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА

Суперлига уже обеспечена бюджетом в размере 4 миллиардов евро от финансового учреждения

  • 19.04.2021 12:59
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Клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Двенадцать клубов, которые создали Европейскую Суперлигу, сообщили ФИФА и УЕФА, что составили судебные иски, чтобы помешать организациям противодействовать запуску нового турнира.

В открытом письме от группы клубов на имя президента ФИФА Джанни Инфантино и его коллеги из УЕФА Александеру Чеферину говорится, что Суперлига уже обеспечена бюджетом в размере 4 миллиардов евро от финансового учреждения.

«После вашего официального заявления мы вынуждены предпринять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, которая не только поставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что существенно, будет незаконной. По этой причине SLCo (Компания Суперлиги) подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное учреждение и проведение соревнования в соответствии с действующим законодательством.

Наш долг как членов правления SLCo - обеспечить, чтобы все разумные действия, доступные для защиты интересов турнира и наших заинтересованных сторон, были должным образом приняты, учитывая непоправимый ущерб, который может быть понесен, если по какой-либо причине мы будем лишены возможности оперативно сформировать турнир и распределить доходы от гранта», - говорится в заявлении.

В Суперлиге примут участие «Ювентус», «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.

Ранее сообщалось, что также в Суперлиге примут участие «Порту», «Бавария» и «Лейпциг».

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Источник — Associated Press

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.04.2021 13:16
    +1
    Точка невозврата пройдена. УЕФА и ФИФА не примут Суперлигу и исключат клубы из соревнований по их эгидой. А клубы не могут уже пойти на попятную, потому что долговые обязательства.
    Никакой суд не запретит исключения из УЕФА/ФИФА, так как их решение законно
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.04.2021 13:16
    +1
    Точка невозврата пройдена. УЕФА и ФИФА не примут Суперлигу и исключат клубы из соревнований по их эгидой. А клубы не могут уже пойти на попятную, потому что долговые обязательства.
    Никакой суд не запретит исключения из УЕФА/ФИФА, так как их решение законно
    Ссылка
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