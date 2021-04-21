Брекзит! УЕФА предложил английским клубам большие деньги за выход из ESL?

Все английские клубы отказались от проекта Европейской Суперлиги, следуя по стопам «Манчестер Сити», который первым об этом официально объявил.

Шесть английских клубов, которые были в числе 12 членов-учредителей нового соревнования, начали процедуру выхода из Суперлиги. В серии заявлений, опубликованных во вторник вечером, клубы дружно подтвердили уход из проекта.

Кажется, было достаточным давление, которое эти клубы получали от соперников, организаций и даже от собственных футболистов и тренеров. Но это не единственный мотив.

Mundo Deportivo информирует, что УЕФА сыграл решающую роль в принятии этого решения. Не из-за угроз, а потому что предложил значительную сумму денег «большой шестерке» за выход из Суперлиги, которая серьезно угрожала Лиге чемпионов.

Такое же щедрое предложение, однако, не было сделано испанским клубам, которые высший европейский орган футбола рассматривает как главного соперника во главе с идеологом Флорентино Пересом.

В результате, тотальный переполох царит в Суперлиге, которой клубы Премьер-лиги нанесли серьезный удар. «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от идеи Суперлиги, которую они сформировали с «Реалом», «Барселоной», «Атлетико», «Ювентусом», «Интером» и «Миланом».