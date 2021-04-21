ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити выходит из Европейской Суперлиги

Это первый официальный выход из организации

  • 21.04.2021 00:05
  • 1560 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити выходит из Европейской Суперлиги
© ФК Манчестер Сити

Английский клуб «Манчестер Сити» официально проинформировал о выходе из Европейской Суперлиги.

В сообщении пресс-службы клуба говорится:

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы Европейской Суперлиги».

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Источник — ФК Манчестер Сити

(6 голосов)

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Комментарии
    Дмитрий Николаев
    online
      Дмитрий Николаев, 21.04.2021 00:37
    0
    Вовремя предать это не предать.а предвидеть.Сити попадает в черный список за двойственную позицию.Дешевки...
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 21.04.2021 00:35
    0
    Fangold, 21.04.2021 00:20
    Але всі ці клуби всеодно мають якось покарати, пробачати таке не можна
    Можна через 5G чіпувати кота Переса, щоб той йому в тапки сцяв два роки.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.04.2021 00:20
    +1
    Але всі ці клуби всеодно мають якось покарати, пробачати таке не можна
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 21.04.2021 00:16
    +2
    Перес вже зійшов з розуму
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.04.2021 00:16
    0
    Ну и славно. Зина в строю
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 21.04.2021 00:16
    +2
    Перес вже зійшов з розуму
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.04.2021 00:20
    +1
    Але всі ці клуби всеодно мають якось покарати, пробачати таке не можна
    Ссылка
    Дмитрий Николаев
    online
      Дмитрий Николаев, 21.04.2021 00:37
    0
    Вовремя предать это не предать.а предвидеть.Сити попадает в черный список за двойственную позицию.Дешевки...
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 21.04.2021 00:35
    0
    Fangold, 21.04.2021 00:20
    Але всі ці клуби всеодно мають якось покарати, пробачати таке не можна
    Можна через 5G чіпувати кота Переса, щоб той йому в тапки сцяв два роки.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 21.04.2021 00:16
    0
    Ну и славно. Зина в строю
    Ссылка
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