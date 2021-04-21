ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити выходит из Европейской Суперлиги

Английский клуб «Манчестер Сити» официально проинформировал о выходе из Европейской Суперлиги.
В сообщении пресс-службы клуба говорится:
«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы Европейской Суперлиги».
Суперлига провалена. Аньелли и Вудворд уходят с постов президентов Юве и МЮ
Club statement.https://t.co/GeNQZn8091— Manchester City (@ManCity) April 20, 2021
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Источник — ФК Манчестер Сити
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