Луческу будет просматривать всех. Динамо планирует вернуть арендованных

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что летом тренер «Динамо» Мирча Луческу даст шанс проявить себя всем игрокам, которые сейчас выступают на правах аренды в других командах.
В том числе Владислав Дубинчак и Сергей Булеца, которые играют за «Днепр-1», а также Роман Вантух из «Александрии».
«Луческу соберет всех игроков, которые не поехали в сборные на Евро, и будет снова всех смотреть. И Дубинчака, и Булецу, и Вантуха, и других».
«Это те, кто показал, что может играть. Знаю, что Луческу понравился Дубинчак в матчах «Днепра-1». Как и в прошлом году, Луческу всех соберет и решит, кому оставаться», - сказал Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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Это да - талант нужно иметь
Сирожа, ты что з дуба рухнул !?
Может ты мне расскажешь , как вЯликиц шахтёр , наиграл аж на 0.06 XG с фланговый атак , в матчах с ДК
У него же на флангах Соломон и ТеТе - мечта всех грандов Европы?
Игорёк сказал Мирче, что в Сепарлигу не зовут.
Доходы от попадания в ЛЧ не подтверждены, может сумма будет меньше.
Так что отработаем ещё один год на "съэкономленых материалах".
👍 \1F44D
1) почему ты безработный в своей Макеевке?
2) почему шахтер так убого конвертирует владение в действия атаки ?
что выберешь?
👍 \1F44D
тут вроде новость о ДК, а не рубрика, на Авито, для нищебродов из Макеевки
тут вроде новость о ДК, а не рубрика, на Авито, для нищебродов из Макеевки
1) почему ты безработный в своей Макеевке?
2) почему шахтер так убого конвертирует владение в действия атаки ?
что выберешь?
Игорёк сказал Мирче, что в Сепарлигу не зовут.
Доходы от попадания в ЛЧ не подтверждены, может сумма будет меньше.
Так что отработаем ещё один год на "съэкономленых материалах".
«Шахтар» — «Динамо» (0:1). 17.04.2021
33 хв. Під час ведення єдиноборства за м’яч між гравцями № 8 ФК «Шахтар» та № 18 ФК «Динамо» біля меж штрафного майданчика ФК «Шахтар» відбулося ігрове зіткнення та падіння гравця, який атакував. Арбітр призначила 11-метровий удар у ворота ФК «Шахтар», вважаючи, що порушення було скоєно саме гравцем захисту № 8.
У цьому ігровому епізоді гравець № 18 ФК «Динамо», контролюючи м’яч, здійснив вхід до штрафного майданчика, а гравець № 8 ФК «Шахтар», намагаючись вибити м’яч ногою, діяв необачно та припустився неправомірного фізичного контакту з опонентом (практично на лінії штрафного майданчика). Позиція арбітра була достатньо вдалою для того, щоб добре контролювати, оцінити та прийняти правильне рішення, що відповідає вимогам п. 1 Правила 12 (с. 103) та Правила 14 (с. 123).
73 хв. Під час ведення єдиноборства за м’яч між гравцем атаки № 10 ФК «Шахтар» та гравцем № 22 ФК «Динамо» у межах штрафного майданчика останньої команди відбувся фізичний контакт між гравцями та падіння нападника. Арбітр продовжила гру, не угледівши будь-якого порушення.
Подібні ігрові ситуації вимагають від арбітрів максимальної концентрації уваги, рішучості та суворої оцінки дій гравців, які ведуть єдиноборства за м’яч у межах штрафного майданчика та намагаються ввести в оману арбітра для отримання певної вигоди (призначення 11-метрового удару). Саме такі дії гравця № 10 ФК «Шахтар» спостерігалися в цьому ігровому епізоді, де він, відчувши незначний фізичний контакт із суперником, свідомо підсилив його, використовуючи класичну «позу лука», і впав на газон. Призначення вільного удару на користь ФК «Динамо» та винесення жовтої картки гравцю № 10 ФК «Шахтар» за прояв неспортивної поведінки було б більш прийнятним/правильним рішенням, що відповідало б вимогам п. 2 (с. 106) та п. 3 (с. 110) Правила 12.
👍 \1F44D
👍 \1F44D
Сирожа, ты что з дуба рухнул !?
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