Луческу будет просматривать всех. Динамо планирует вернуть арендованных

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что летом тренер «Динамо» Мирча Луческу даст шанс проявить себя всем игрокам, которые сейчас выступают на правах аренды в других командах.

В том числе Владислав Дубинчак и Сергей Булеца, которые играют за «Днепр-1», а также Роман Вантух из «Александрии».

«Луческу соберет всех игроков, которые не поехали в сборные на Евро, и будет снова всех смотреть. И Дубинчака, и Булецу, и Вантуха, и других».

«Это те, кто показал, что может играть. Знаю, что Луческу понравился Дубинчак в матчах «Днепра-1». Как и в прошлом году, Луческу всех соберет и решит, кому оставаться», - сказал Цыганык.