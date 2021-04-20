Луческу будет просматривать всех. Динамо планирует вернуть арендованных

Игорь Цыганык уверен, что шансы показать себя получат все

  • 20.04.2021 18:21
  • 4640 просмотров
  • 29 комментариев
Луческу будет просматривать всех. Динамо планирует вернуть арендованных
© scdnipro1.com.ua. Владислав Дубинчак

Журналист Игорь Цыганык рассказал, что летом тренер «Динамо» Мирча Луческу даст шанс проявить себя всем игрокам, которые сейчас выступают на правах аренды в других командах.

В том числе Владислав Дубинчак и Сергей Булеца, которые играют за «Днепр-1», а также Роман Вантух из «Александрии».

«Луческу соберет всех игроков, которые не поехали в сборные на Евро, и будет снова всех смотреть. И Дубинчака, и Булецу, и Вантуха, и других».

«Это те, кто показал, что может играть. Знаю, что Луческу понравился Дубинчак в матчах «Днепра-1». Как и в прошлом году, Луческу всех соберет и решит, кому оставаться», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(16 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 20:02
    -1
    Петр Яновский, 20.04.2021 19:14
    У пылеголовых опять истерика. Прос...ть такому Динамо 10 очень это нужно быть недоклубом При бюджете в 2,5 раза большем так играть
    При купленных судейках ; ручном ффу и фарм клубе .
    Это да - талант нужно иметь
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 20.04.2021 20:01
    0
    Петр Яновский, 20.04.2021 19:14
    У пылеголовых опять истерика. Прос...ть такому Динамо 10 очень это нужно быть недоклубом При бюджете в 2,5 раза большем так играть
    Пётр.. пееееетр... пеееетр
    Сирожа, ты что з дуба рухнул !?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 20:01
    -3
    _Maks7777, 20.04.2021 19:17
    Как дела в Яготыне Франк пи. Дер ,где пропадала дура?в яготыне своем бухала как угорелая
    Привет содержанка , немытый Вадик что-то там невнятно бельмочит
    Может ты мне расскажешь , как вЯликиц шахтёр , наиграл аж на 0.06 XG с фланговый атак , в матчах с ДК
    У него же на флангах Соломон и ТеТе - мечта всех грандов Европы?
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    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 19:17
    -2
    Петр Яновский, 20.04.2021 19:14
    У пылеголовых опять истерика. Прос...ть такому Динамо 10 очень это нужно быть недоклубом При бюджете в 2,5 раза большем так играть
    Как дела в Яготыне Франк пи. Дер ,где пропадала дура?в яготыне своем бухала как угорелая
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 20.04.2021 19:14
    -1
    ДерЬнамо КыеФ, 20.04.2021 18:52
    Просмотр Дерьнамовцев))Что их просматривать если они ДерЬнамовцы)))))
    Так почему они вЯликий шлюхтёр опережают на 10 очков, играя украинцами, а не кучей левых макак?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:14
    +2
    У пылеголовых опять истерика. Прос...ть такому Динамо 10 очень это нужно быть недоклубом При бюджете в 2,5 раза большем так играть
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 20.04.2021 19:13
    +3
    Грузина нужно возвращать
    Ссылка
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 19:09
    -7
    ВадимКиев, 20.04.2021 19:02
    Рыжая кошка, а сколько тебе платят?Ты долго ботом работаешь на спортивном сайте?
    Поговаривают этот фани.п.. др уже лет 10 без выходных тут унижается за вискас ,он ивалид с барышевки ,на пособие живёт по инвалидности да за комментарии свои бредовые копейки тут получает
    Ссылка
    _Maks7777
      _Maks7777, 20.04.2021 19:07
    -8
    Все брёвна ФК лесоповала соберут в кучу ,и будут просматривать
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 19:03
    +2
    Мы хотим в super league, 20.04.2021 18:23
    Будем всех просматривать ,нам же скоро играть в супер-лиге !
    Не так .
    Игорёк сказал Мирче, что в Сепарлигу не зовут.
    Доходы от попадания в ЛЧ не подтверждены, может сумма будет меньше.
    Так что отработаем ещё один год на "съэкономленых материалах".
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 20.04.2021 19:02
    -3
    Рыжая кошка, а сколько тебе платят?Ты долго ботом работаешь на спортивном сайте?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:54
    -1
    Вадим немытый, сколько у шахтера XG было в матче с ДК ?
    Ссылка
    ДерЬнамо КыеФ
    online
      ДерЬнамо КыеФ, 20.04.2021 18:52
    -8
    Просмотр Дерьнамовцев))Что их просматривать если они ДерЬнамовцы)))))
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 20.04.2021 18:49
    -5
    funcat,а как тебя зовут ?Ты почему под флагом Украины пишешь,если ты с Макеевки?Или ты всё же с Гомеля ,и я был прав.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:47
    +1
    newport, 20.04.2021 18:44
    Рационально дать шанс проявить всем игрокам Динамо - и арендованным и молодым! U+1F44D
    👍 \1F44D
    Дубинчак и Вантух скорее всего поедут на сборы
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 20.04.2021 18:47
    -5
    J0e777, 20.04.2021 18:46
    В твоей халупе чечены уже пулеметную точку установили? Оккупанты же всю лугандонию сейчас минируют и огневые точки устанавливают.
    Ты с Ордло,ну расскажи как там дела ?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:47
    +4
    Немытый Вадим, предлагаю тебе. две темы на выбор
    1) почему ты безработный в своей Макеевке?
    2) почему шахтер так убого конвертирует владение в действия атаки ?
    что выберешь?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 20.04.2021 18:46
    -1
    ВадимКиев, 20.04.2021 18:44
    Так ты бот сам говорил ,что ты с Макеевки?Или ты всё же с Гомеля?Как там в Беларуссии,картошку посадили?
    В твоей халупе чечены уже пулеметную точку установили? Оккупанты же всю лугандонию сейчас минируют и огневые точки устанавливают.
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 20.04.2021 18:44
    +1
    Рационально дать шанс проявить всем игрокам Динамо - и арендованным и молодым! U+1F44D
    👍 \1F44D
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 20.04.2021 18:44
    -6
    funcat, 20.04.2021 18:39
    Безработный № 2, снизу вылез
    тут вроде новость о ДК, а не рубрика, на Авито, для нищебродов из Макеевки
    Так ты бот сам говорил ,что ты с Макеевки?Или ты всё же с Гомеля?Как там в Беларуссии,картошку посадили?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 20.04.2021 18:27
    +7
    Мы хотим в super league, 20.04.2021 18:23
    Будем всех просматривать ,нам же скоро играть в супер-лиге !
    Вот убогое создание, даж потратило время на очереной акк. О таких можно сказать что их жизнь как туалетная бумага, длинная, но тратится на всякое г
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:39
    +6
    Безработный № 2, снизу вылез
    тут вроде новость о ДК, а не рубрика, на Авито, для нищебродов из Макеевки
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:42
    +5
    как полыхнуло 🔥 то у безработного , смотри не спали родную землянку
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:47
    +4
    Немытый Вадим, предлагаю тебе. две темы на выбор
    1) почему ты безработный в своей Макеевке?
    2) почему шахтер так убого конвертирует владение в действия атаки ?
    что выберешь?
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 20.04.2021 19:13
    +3
    Грузина нужно возвращать
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 20.04.2021 18:40
    +3
    ВадимКиев, 20.04.2021 18:36
    Что там просматривать,команды нет уже лет двадцать и не будет,вот почему за Динамо Киев болеют одни селюки.....
    Лугандон, как там чечены поживают? Хорошо их обслуживание на днонецке?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:28
    +3
    VAD, 20.04.2021 18:27
    Вот убогое создание, даж потратило время на очереной акк. О таких можно сказать что их жизнь как туалетная бумага, длинная, но тратится на всякое г
    Безработный , что ему еще делать
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 20.04.2021 19:14
    +2
    У пылеголовых опять истерика. Прос...ть такому Динамо 10 очень это нужно быть недоклубом При бюджете в 2,5 раза большем так играть
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 19:03
    +2
    Мы хотим в super league, 20.04.2021 18:23
    Будем всех просматривать ,нам же скоро играть в супер-лиге !
    Не так .
    Игорёк сказал Мирче, что в Сепарлигу не зовут.
    Доходы от попадания в ЛЧ не подтверждены, может сумма будет меньше.
    Так что отработаем ещё один год на "съэкономленых материалах".
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 20.04.2021 18:42
    +2
    Комітет арбітрів Української асоціації футболу пояснив деякі ігрові епізоди матчу 22-го туру УПЛ сезону-2020/2021.
    «Шахтар» — «Динамо» (0:1). 17.04.2021
    33 хв. Під час ведення єдиноборства за м’яч між гравцями № 8 ФК «Шахтар» та № 18 ФК «Динамо» біля меж штрафного майданчика ФК «Шахтар» відбулося ігрове зіткнення та падіння гравця, який атакував. Арбітр призначила 11-метровий удар у ворота ФК «Шахтар», вважаючи, що порушення було скоєно саме гравцем захисту № 8.
    У цьому ігровому епізоді гравець № 18 ФК «Динамо», контролюючи м’яч, здійснив вхід до штрафного майданчика, а гравець № 8 ФК «Шахтар», намагаючись вибити м’яч ногою, діяв необачно та припустився неправомірного фізичного контакту з опонентом (практично на лінії штрафного майданчика). Позиція арбітра була достатньо вдалою для того, щоб добре контролювати, оцінити та прийняти правильне рішення, що відповідає вимогам п. 1 Правила 12 (с. 103) та Правила 14 (с. 123).
    73 хв. Під час ведення єдиноборства за м’яч між гравцем атаки № 10 ФК «Шахтар» та гравцем № 22 ФК «Динамо» у межах штрафного майданчика останньої команди відбувся фізичний контакт між гравцями та падіння нападника. Арбітр продовжила гру, не угледівши будь-якого порушення.
    Подібні ігрові ситуації вимагають від арбітрів максимальної концентрації уваги, рішучості та суворої оцінки дій гравців, які ведуть єдиноборства за м’яч у межах штрафного майданчика та намагаються ввести в оману арбітра для отримання певної вигоди (призначення 11-метрового удару). Саме такі дії гравця № 10 ФК «Шахтар» спостерігалися в цьому ігровому епізоді, де він, відчувши незначний фізичний контакт із суперником, свідомо підсилив його, використовуючи класичну «позу лука», і впав на газон. Призначення вільного удару на користь ФК «Динамо» та винесення жовтої картки гравцю № 10 ФК «Шахтар» за прояв неспортивної поведінки було б більш прийнятним/правильним рішенням, що відповідало б вимогам п. 2 (с. 106) та п. 3 (с. 110) Правила 12.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 18:47
    +1
    newport, 20.04.2021 18:44
    Рационально дать шанс проявить всем игрокам Динамо - и арендованным и молодым! U+1F44D
    👍 \1F44D
    Дубинчак и Вантух скорее всего поедут на сборы
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 20.04.2021 18:44
    +1
    Рационально дать шанс проявить всем игрокам Динамо - и арендованным и молодым! U+1F44D
    👍 \1F44D
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 20.04.2021 20:01
    0
    Петр Яновский, 20.04.2021 19:14
    У пылеголовых опять истерика. Прос...ть такому Динамо 10 очень это нужно быть недоклубом При бюджете в 2,5 раза большем так играть
    Пётр.. пееееетр... пеееетр
    Сирожа, ты что з дуба рухнул !?
    Ссылка
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