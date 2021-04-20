В комнате, в которой находился президент Ингульца, взорвалась граната

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк мог пострадать от взрыва гранаты. Об этом сообщает в фейсбуке местный журналист Оксана Лищенюк.



«В комнате, где находился президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк взорвалась граната. Есть пострадавшие», – сказано в сообщении.

Детали происшествия будут опубликованы позже.



Отметим, что 25 апреля в матче с «Ингульцом» киевское «Динамо» может оформить чемпионство.