В комнате, в которой находился президент Ингульца, взорвалась граната

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк мог пострадать от взрыва гранаты. Об этом сообщает в фейсбуке местный журналист Оксана Лищенюк.
«В комнате, где находился президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк взорвалась граната. Есть пострадавшие», – сказано в сообщении.
Детали происшествия будут опубликованы позже.
Отметим, что 25 апреля в матче с «Ингульцом» киевское «Динамо» может оформить чемпионство.
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Источник — Sport.ua
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