Не связано с футболом. Известны детали нападения на президента Ингульца

Стали известны подробности инцидента со взрывом гранаты, который произошел в комнате, где в тот момент находился президент ФК «Ингулец».



По информации источника, Александр Поворознюк остался невредим, впрочем пострадал его партнер по бизнесу, который получил ранения в руку.



Встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что взрыв произошел не в офисе футбольного клуба «Ингулец».