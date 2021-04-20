Не связано с футболом. Известны детали нападения на президента Ингульца

Стали известны подробности инцидента со взрывом гранаты, который произошел в комнате, где в тот момент находился президент ФК «Ингулец».
По информации источника, Александр Поворознюк остался невредим, впрочем пострадал его партнер по бизнесу, который получил ранения в руку.
Встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что взрыв произошел не в офисе футбольного клуба «Ингулец».
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Источник — FootballHub
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