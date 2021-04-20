Не связано с футболом. Известны детали нападения на президента Ингульца

Александр Поворознюк остался невредим, но пострадал его партнер по бизнесу

  • 20.04.2021 22:31
  • 3626 просмотров
  • 3 комментария
Не связано с футболом. Известны детали нападения на президента Ингульца
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Стали известны подробности инцидента со взрывом гранаты, который произошел в комнате, где в тот момент находился президент ФК «Ингулец».
 
По информации источника, Александр Поворознюк остался невредим, впрочем пострадал его партнер по бизнесу, который получил ранения в руку. 
 
Встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что взрыв произошел не в офисе футбольного клуба «Ингулец».

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Источник — FootballHub

(14 голосов)

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Комментарии
    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    -1
    Комментарий свернут. Показать
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    лом
      лом, 20.04.2021 22:43
    +1
    куры, гуси
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.04.2021 22:35
    +7
    Братва 90-х рішає питання)
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.04.2021 22:35
    +7
    Братва 90-х рішає питання)
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 22:43
    +1
    куры, гуси
    Ссылка
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