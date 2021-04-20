Газпром – на выход. Шальке впервые за 33 года покидает Бундеслигу

«Шальке» в матче 30-го тура чемпионата Германии с минимальным счетом проиграл «Арминии» и потерял даже теоретические шансы остаться в Бундеслиге.



В следующем сезоне команда из Гельзенкирхена будет сражаться во втором по статусу дивизионе Германии.



Стоит отметить, что «Шальке» впервые за 33 года понизится в классе. Ранее «кобальтовые» всего трижды покидали Бундеслигу, это будет четвертый.



Чемпионат Германии. 30-й тур

«Арминия» – «Шальке» – 1:0

Гол: 1:0 – 50 Клос.

«Арминия» – Ортега, Брюннер (де Медина, 69), Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Гебауэр, 85), Майер, Доан (ван дер Хорн, 85), Фогльзаммер (Суку, 69), Клос (Шипплок, 89).

«Шальке» – Фэрманн, Мустафи, Стамбули, Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар, Харит (Сане, 78), Хунтелар, Пасиенсия (Ут, 53).