30-й тур
Арминия
1 : 0
Шальке
20.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Газпром – на выход. Шальке впервые за 33 года покидает Бундеслигу

Ужасный сезон гельзенкирхенского клуба подходит к логическому завершению

  • 20.04.2021 23:50
  • 792 просмотра
  • 2 комментария
Газпром – на выход. Шальке впервые за 33 года покидает Бундеслигу
© ФК Шальке

«Шальке» в матче 30-го тура чемпионата Германии с минимальным счетом проиграл «Арминии» и потерял даже теоретические шансы остаться в Бундеслиге.
 
В следующем сезоне команда из Гельзенкирхена будет сражаться во втором по статусу дивизионе Германии.
 
Стоит отметить, что «Шальке» впервые за 33 года понизится в классе. Ранее «кобальтовые» всего трижды покидали Бундеслигу, это будет четвертый. 
 
Чемпионат Германии. 30-й тур

«Арминия» – «Шальке» – 1:0
Гол: 1:0 – 50 Клос.

«Арминия» – Ортега, Брюннер (де Медина, 69), Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Гебауэр, 85), Майер, Доан (ван дер Хорн, 85), Фогльзаммер (Суку, 69), Клос (Шипплок, 89).
«Шальке» – Фэрманн, Мустафи, Стамбули, Тиав, Колашинац, Айдин, Маскарель, Сердар, Харит (Сане, 78), Хунтелар, Пасиенсия (Ут, 53).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.04.2021 00:09
    +1
    С их убытками это не удивительно
    Вообще связываться с россией это всегда плохо - примеров полно
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 21.04.2021 00:01
    0
    поправили перевод) оперативно
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.04.2021 00:09
    +1
    С их убытками это не удивительно
    Вообще связываться с россией это всегда плохо - примеров полно
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 21.04.2021 00:01
    0
    поправили перевод) оперативно
    Ссылка
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