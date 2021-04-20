Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с Ференцварошем

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионство Венгрии, уверенно обыграв «Уйпешт» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии (3:0).



Команда Реброва еще в позапрошлом туре могла стать чемпионом, однако это случилось только сегодня.



Украинский наставник возглавил «Ференцварош» в августе 2018 года и с тех поры трижды подряд приводил будапештский клуб к чемпионству. Предыдущий раз «Ференцварошу» удавалось сделать подобное почти сто лет назад (сезоны 1926, 1927 и 1928).



Чемпионат Венгрии. 30-й тур

«Ференцварош» – «Уйпешт» – 3:0

Голы: 1:0 - Узуни (12), 2:0 - Нгуэн (29), 3:0 - Узуни (77)