Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с Ференцварошем

Такого не было почти 100 лет

  • 20.04.2021 23:14
  • 3600 просмотров
  • 14 комментариев
Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с Ференцварошем
© ФК Ференцварош

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионство Венгрии, уверенно обыграв «Уйпешт» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии (3:0).
 
Команда Реброва еще в позапрошлом туре могла стать чемпионом, однако это случилось только сегодня.
 
Украинский наставник возглавил «Ференцварош» в августе 2018 года и с тех поры трижды подряд приводил будапештский клуб к чемпионству. Предыдущий раз «Ференцварошу» удавалось сделать подобное почти сто лет назад (сезоны 1926, 1927 и 1928).
 
Чемпионат Венгрии. 30-й тур

«Ференцварош» – «Уйпешт» – 3:0
Голы: 1:0 - Узуни (12), 2:0 - Нгуэн (29), 3:0 - Узуни (77) 

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    J0e777
      J0e777, 20.04.2021 23:46
    -1
    Павел СН, 20.04.2021 23:42
    правильно пишется ШЛЮХАтер
    Мне нравиться днонецких называть днотёрами.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 23:44
    +6
    _smart_Forever, 20.04.2021 23:31
    Особенно рулит супер- лох, в Вест Хэм Юнайтед
    За своим Коваленком наблюдай. А то как буд-то безвести пропал
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.04.2021 23:42
    +5
    J0e777, 20.04.2021 23:38
    Лохи - это днонецкий днотёр
    правильно пишется ШЛЮХАтер
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.04.2021 23:41
    +6
    _smart_Forever, 20.04.2021 23:31
    Особенно рулит супер- лох, в Вест Хэм Юнайтед
    Зато туалеты не захватывает.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 20.04.2021 23:38
    +2
    _smart_Forever, 20.04.2021 23:31
    Особенно рулит супер- лох, в Вест Хэм Юнайтед
    Лохи - это днонецкий днотёр
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 20.04.2021 23:34
    +6
    Молодец!!!
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 20.04.2021 23:31
    -13
    Комментарий свернут. Показать
    Павел СН, 20.04.2021 23:17
    Динамо и динамовцы рулят на всех фронтах!!!!
    Особенно рулит супер- лох, в Вест Хэм Юнайтед
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 23:30
    +5
    Где 3, там и 5!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.04.2021 23:26
    +3
    Пора идти дальше. Добиться большего, чем в этом сезоне это из области фантастики.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 23:22
    +11
    Респект Ребруха!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.04.2021 23:21
    +3
    Может теперь в Тоттенхэм?
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 20.04.2021 23:20
    +5
    💪👌👍✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.04.2021 23:17
    +4
    Динамо и динамовцы рулят на всех фронтах!!!!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 20.04.2021 23:15
    +15
    Молодец Станиславович, поздравляем!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 20.04.2021 23:15
    +15
    Молодец Станиславович, поздравляем!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 23:22
    +11
    Респект Ребруха!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 23:44
    +6
    _smart_Forever, 20.04.2021 23:31
    Особенно рулит супер- лох, в Вест Хэм Юнайтед
    За своим Коваленком наблюдай. А то как буд-то безвести пропал
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.04.2021 23:41
    +6
    _smart_Forever, 20.04.2021 23:31
    Особенно рулит супер- лох, в Вест Хэм Юнайтед
    Зато туалеты не захватывает.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 20.04.2021 23:34
    +6
    Молодец!!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.04.2021 23:42
    +5
    J0e777, 20.04.2021 23:38
    Лохи - это днонецкий днотёр
    правильно пишется ШЛЮХАтер
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 23:30
    +5
    Где 3, там и 5!
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 20.04.2021 23:20
    +5
    💪👌👍✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.04.2021 23:17
    +4
    Динамо и динамовцы рулят на всех фронтах!!!!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 20.04.2021 23:26
    +3
    Пора идти дальше. Добиться большего, чем в этом сезоне это из области фантастики.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.04.2021 23:21
    +3
    Может теперь в Тоттенхэм?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 20.04.2021 23:38
    +2
    _smart_Forever, 20.04.2021 23:31
    Особенно рулит супер- лох, в Вест Хэм Юнайтед
    Лохи - это днонецкий днотёр
    Ссылка
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