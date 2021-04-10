Чемпионство откладывается. Ференцварош не смог победить главного конкурента

В матче 28-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» Сергея Ребров мог оформить досрочное чемпионство в случае победы над «Академией Пушкаша», которая идет на втором месте с 13-очковым отставанием.



Сделать это не удалось и за пять туров до конца первенства конкурент сохраняет теоретические шансы помешать «Ференцварошу» в третий раз подряд стать чемпионом Венгрии.



Отметим, что в этом матче украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин выходили на замену во втором тайме при счете 0:1. Это помогло «Ференцварошу» отыграться.



Чемпионат Венгрии. 28-й тур



«Ференцварош» – «Академия Пушкаша» – 1:1

Голы: Лайдуни (77) – Нуньеш (7).