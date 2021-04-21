30-й тур
Айнтрахт Ф
2 : 0
Аугсбург
20.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

За один шаг до салатницы. Бавария нанесла поражение Байеру

20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии

  • 21.04.2021 00:23
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За один шаг до салатницы. Бавария нанесла поражение Байеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» нанесла поражение «Байеру» (2:0) и теперь находится за один шаг до завоевания салатницы. Перевес мюнхенцев над «РБ Лейпциг» теперь составляет 10 очков за 4 тура до конца, и «Баварии» нужна лишь одна победа.

Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (71), «РБ Лейпциг» (61), «Айнтрахт» (56), «Вольфсбург» (54),«Боруссия» Д (49), «Байер» (47).

Бундеслига. 30-й тур

«Бавария»  «Байер»  2:0

Голы: Шупо-Мотинг, 7 Киммих, 13.

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Куасси, 63), Алаба, Эрнандез, Павар (Сарр, 81), Киммих, Мюллер (Горецка, 64), Коман (Сане, 63), Дэйвис, Мусиала (Скотт, 81), Шупо-Мотинг.

«Байер»: Храдецки, Бендер (Амири, 70), Та, Синкгравен (Венделл, 83), Тапсоба, Фримпонг (Беллараби, 46), Арангис (Демирбай, 60), Паласиос, Шик, Бэйли, Диаби (Вирц, 46).

Судья: Винкманн (Германия).

20 апреля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Айнтрахт»  «Аугсбург»  2:0

Голы: Хинтереггер, 37, Андре Силва, 58.

Нереализованный пенальти: Финнбогасон, 73 (мимо).

«Кельн»  «РБ Лейпциг»  2:1

Голы: Хектор, 46, 60 – Айдара, 59.

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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