ОФИЦИАЛЬНО. Динамо выиграло у Сан-Паулу суд по трансферу Че Че

«Динамо» на официальном сайте сообщило, что Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу киевского клуба в споре по долгу клуба «Сан-Паулу» за трансфер полузащитника Че Че.

Суд постановил, что в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить «Динамо» долг по трансферу (2,65 миллиона евро), а также штраф в размере 400 тысяч евро.

«Сан-Паулу» в суде просил согласовать новый график платежей и не накладывать штрафные санкции, однако суд отклонил эти требования.

Если «Сан-Паулу» не сможет выплатить всю сумму, то рискует получить запрет на регистрацию новых игроков.

Летом 2018 года «Динамо» приобрело Че Че у «Палмейраса», однако игрок не закрепился в киевской команде и был продан «Сан-Паулу» в 2019 году.

При этом клуб уже отправил хавбека в аренду «Атлетико Минейро».