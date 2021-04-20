ОФИЦИАЛЬНО. Динамо выиграло у Сан-Паулу суд по трансферу Че Че

Киевляне должны получить более трех миллионов евро

  • 20.04.2021 15:13
  • 921 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо выиграло у Сан-Паулу суд по трансферу Че Че
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте сообщило, что Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу киевского клуба в споре по долгу клуба «Сан-Паулу» за трансфер полузащитника Че Че.

Суд постановил, что в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить «Динамо» долг по трансферу (2,65 миллиона евро), а также штраф в размере 400 тысяч евро.

«Сан-Паулу» в суде просил согласовать новый график платежей и не накладывать штрафные санкции, однако суд отклонил эти требования.

Если «Сан-Паулу» не сможет выплатить всю сумму, то рискует получить запрет на регистрацию новых игроков.

Летом 2018 года «Динамо» приобрело Че Че у «Палмейраса», однако игрок не закрепился в киевской команде и был продан «Сан-Паулу» в 2019 году.

При этом клуб уже отправил хавбека в аренду «Атлетико Минейро».

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 15:15
    +1
    хитрожопість не пройшла..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 15:15
    +1
    хитрожопість не пройшла..
    Ссылка
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