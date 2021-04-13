Ярмоленко может вернуться в Динамо, Малиновский радует фанатов яркой игрой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 апреля.
1. Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались
Громкий инсайд из Англии!
2A. Дайте Золотой мяч! Малиновский – лидер рейтинга топ-игроков Европы за месяц
Украинец стал лидером «Аталанты» и за счет яркой игры возглавил рейтинг CIES
2B. Итальянские СМИ: Малиновский отдавал сумасшедшие передачи для партнеров
Портал Calcio Atalanta похвалил украинца за матч в Флоренции
2С. Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии A
Украинец провел очередной удачный матч
3. ЯРОСЛАВСКИЙ: «От силы через месяц Металлист вернется к себе домой»
Экс-президент харьковчан вскоре вернется в футбол
4. Источник: Шахтер интересуется форвардом сборной Украины
Чемпионы Украины проявляют интерес к Артему Довбику
5A. ВИДЕО. УАФ признала ошибку судьи с пенальти в матче Мариуполь – Шахтер
Арбитр Анатолий Абдула допустил ошибку
5B. «Просто цирковое представление». Эксперт о матче Мариуполь – Шахтер
Игорь Цыганык недоволен практикой запрета играть арендованным игрокам
6. За три бакса. Шахтер впервые покажет в прямом эфире главный матч Украины
Стоимость просмотра трансляции Украинского Классико составляет $3
7A. ЧУМАК: «Это был троллинг Кремля. Россияне не знают ни о какой войне»
Украинский тяжелоатлет – о своей нашумевшей публикации в Instagram
7B. В семье не без урода. Политик в России оскорбил Чумака, который сжег Москву
Дмитрий Свищев советует Дмитрию Чумаку брать пример с Александра Усика
8A. ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы
Кенты снова вместе, но у одного из них «настроение не то»
8B. ВИДЕО. Момент года. Снукерист на ЧМ выполнил невероятно сложный удар
Райан Дэй в решающем фрейме выиграл поединок против Луиса Хиткота
9A. ЛЕОНЕНКО – о голе Миколенко: «Ощущение, что он выбежал из раздевалки»
Специалист считает, что это наигранная комбинация
9B. ЛЕОНЕНКО: «Жду победы Динамо над Шахтером, а то снова будут разговоры»
Специалист считает, что без Сидорчука киевлянам будет непросто
10A. Билет в большой футбол. 5 топ-игроков, прошедших через скромный Гронинген
Когда путь наверх логично начинается снизу
10B. Пятки в Чернигове, абсурд в Киеве, кровь в Днепре и характер в Ковалевке
Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Источник — Sport.ua
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