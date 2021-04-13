Ярмоленко может вернуться в Динамо, Малиновский радует фанатов яркой игрой

Главные новости за 12 апреля на Sport.ua

  • 13.04.2021 06:55
  • 715 просмотров
  • 0 комментариев
Ярмоленко может вернуться в Динамо, Малиновский радует фанатов яркой игрой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 апреля.

1. Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались
Громкий инсайд из Англии!

2A. Дайте Золотой мяч! Малиновский – лидер рейтинга топ-игроков Европы за месяц
Украинец стал лидером «Аталанты» и за счет яркой игры возглавил рейтинг CIES

2B. Итальянские СМИ: Малиновский отдавал сумасшедшие передачи для партнеров
Портал Calcio Atalanta похвалил украинца за матч в Флоренции

2С. Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии A
Украинец провел очередной удачный матч

3. ЯРОСЛАВСКИЙ: «От силы через месяц Металлист вернется к себе домой»
Экс-президент харьковчан вскоре вернется в футбол

4. Источник: Шахтер интересуется форвардом сборной Украины
Чемпионы Украины проявляют интерес к Артему Довбику

5A. ВИДЕО. УАФ признала ошибку судьи с пенальти в матче Мариуполь – Шахтер
Арбитр Анатолий Абдула допустил ошибку

5B. «Просто цирковое представление». Эксперт о матче Мариуполь – Шахтер
Игорь Цыганык недоволен практикой запрета играть арендованным игрокам

6. За три бакса. Шахтер впервые покажет в прямом эфире главный матч Украины
Стоимость просмотра трансляции Украинского Классико составляет $3

7A. ЧУМАК: «Это был троллинг Кремля. Россияне не знают ни о какой войне»
Украинский тяжелоатлет – о своей нашумевшей публикации в Instagram

7B. В семье не без урода. Политик в России оскорбил Чумака, который сжег Москву
Дмитрий Свищев советует Дмитрию Чумаку брать пример с Александра Усика

8A. ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы
Кенты снова вместе, но у одного из них «настроение не то»

8B. ВИДЕО. Момент года. Снукерист на ЧМ выполнил невероятно сложный удар
Райан Дэй в решающем фрейме выиграл поединок против Луиса Хиткота

9A. ЛЕОНЕНКО – о голе Миколенко: «Ощущение, что он выбежал из раздевалки»
Специалист считает, что это наигранная комбинация

9B. ЛЕОНЕНКО: «Жду победы Динамо над Шахтером, а то снова будут разговоры»
Специалист считает, что без Сидорчука киевлянам будет непросто

10A. Билет в большой футбол. 5 топ-игроков, прошедших через скромный Гронинген
Когда путь наверх логично начинается снизу

10B. Пятки в Чернигове, абсурд в Киеве, кровь в Днепре и характер в Ковалевке
Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности