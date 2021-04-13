Ярмоленко может вернуться в Динамо, Малиновский радует фанатов яркой игрой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 апреля.

1. Динамо хочет вернуть Ярмоленко. Переговоры с Вест Хэмом уже начались

Громкий инсайд из Англии!

2A. Дайте Золотой мяч! Малиновский – лидер рейтинга топ-игроков Европы за месяц

Украинец стал лидером «Аталанты» и за счет яркой игры возглавил рейтинг CIES

2B. Итальянские СМИ: Малиновский отдавал сумасшедшие передачи для партнеров

Портал Calcio Atalanta похвалил украинца за матч в Флоренции

2С. Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии A

Украинец провел очередной удачный матч

3. ЯРОСЛАВСКИЙ: «От силы через месяц Металлист вернется к себе домой»

Экс-президент харьковчан вскоре вернется в футбол

4. Источник: Шахтер интересуется форвардом сборной Украины

Чемпионы Украины проявляют интерес к Артему Довбику

5A. ВИДЕО. УАФ признала ошибку судьи с пенальти в матче Мариуполь – Шахтер

Арбитр Анатолий Абдула допустил ошибку

5B. «Просто цирковое представление». Эксперт о матче Мариуполь – Шахтер

Игорь Цыганык недоволен практикой запрета играть арендованным игрокам

6. За три бакса. Шахтер впервые покажет в прямом эфире главный матч Украины

Стоимость просмотра трансляции Украинского Классико составляет $3

7A. ЧУМАК: «Это был троллинг Кремля. Россияне не знают ни о какой войне»

Украинский тяжелоатлет – о своей нашумевшей публикации в Instagram

7B. В семье не без урода. Политик в России оскорбил Чумака, который сжег Москву

Дмитрий Свищев советует Дмитрию Чумаку брать пример с Александра Усика

8A. ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы

Кенты снова вместе, но у одного из них «настроение не то»

8B. ВИДЕО. Момент года. Снукерист на ЧМ выполнил невероятно сложный удар

Райан Дэй в решающем фрейме выиграл поединок против Луиса Хиткота

9A. ЛЕОНЕНКО – о голе Миколенко: «Ощущение, что он выбежал из раздевалки»

Специалист считает, что это наигранная комбинация

9B. ЛЕОНЕНКО: «Жду победы Динамо над Шахтером, а то снова будут разговоры»

Специалист считает, что без Сидорчука киевлянам будет непросто

10A. Билет в большой футбол. 5 топ-игроков, прошедших через скромный Гронинген

Когда путь наверх логично начинается снизу

10B. Пятки в Чернигове, абсурд в Киеве, кровь в Днепре и характер в Ковалевке

Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре