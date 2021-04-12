ЛЕОНЕНКО: «Жду победы Динамо над Шахтером, а то снова будут разговоры»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» и «Динамо» в матче 22-го тура УПЛ.
«Даже если «Шахтер» выиграет, все равно надо где-то «Динамо» очки терять. А я жду качества и победы «Динамо», потому что если они опять проиграют, то опять будут разговоры, мол, а как вы так выиграли чемпионат, проиграв два раза 0:3?
Мы забываем, что не будет Сидорчука. На всякий случай, это капитан. Тем более, сейчас он забирает, начинает атаку, еще и заканчивает ее», – сказал Леоненко.
Встреча состоится 17 апреля, начало в 19:30.
Источник — Великий футбол
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всем давно насрать на то что там немытые думают
Матч с шахтером важен, но ничем не важнее оставшихся четырех и кубка
Везде нужно стараться добывать максимальный результат - ну а главное , добывать трофеи !
А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
всем давно насрать на то что там немытые думают
Матч с шахтером важен, но ничем не важнее оставшихся четырех и кубка
Везде нужно стараться добывать максимальный результат - ну а главное , добывать трофеи !
Банально набрали більше за Шахтар очків.
Мабуть, це занадто складно для Леоненка
Чемпионат это не игры Динамо и Шахтера 26 раз.
Наоборот весело будет.
Мы не считаем вас чемпионами потому что мы 2 раза вас обыграли ?)
Чемпионат это не игры Динамо и Шахтера 26 раз.
Наоборот весело будет.
А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
Банально набрали більше за Шахтар очків.
Мабуть, це занадто складно для Леоненка
А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
всем давно насрать на то что там немытые думают
Матч с шахтером важен, но ничем не важнее оставшихся четырех и кубка
Везде нужно стараться добывать максимальный результат - ну а главное , добывать трофеи !
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