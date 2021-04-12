ЛЕОНЕНКО: «Жду победы Динамо над Шахтером, а то снова будут разговоры»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» и «Динамо» в матче 22-го тура УПЛ.



«Даже если «Шахтер» выиграет, все равно надо где-то «Динамо» очки терять. А я жду качества и победы «Динамо», потому что если они опять проиграют, то опять будут разговоры, мол, а как вы так выиграли чемпионат, проиграв два раза 0:3?



Мы забываем, что не будет Сидорчука. На всякий случай, это капитан. Тем более, сейчас он забирает, начинает атаку, еще и заканчивает ее», – сказал Леоненко.



Встреча состоится 17 апреля, начало в 19:30.