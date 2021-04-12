ЛЕОНЕНКО: «Жду победы Динамо над Шахтером, а то снова будут разговоры»

Специалист считает, что без Сидорчука киевлянам будет непросто

  • 12.04.2021 11:52
  • 2070 просмотров
  • 13 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Жду победы Динамо над Шахтером, а то снова будут разговоры»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» и  «Динамо» в матче 22-го тура УПЛ.
 
«Даже если «Шахтер» выиграет, все равно надо где-то «Динамо» очки терять. А я жду качества и победы «Динамо», потому что если они опять проиграют, то опять будут разговоры, мол, а как вы так выиграли чемпионат, проиграв два раза 0:3? 
 
Мы забываем, что не будет Сидорчука. На всякий случай, это капитан. Тем более, сейчас он забирает, начинает атаку, еще и заканчивает ее», – сказал Леоненко.
 
Встреча состоится 17 апреля, начало в 19:30.

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Источник — Великий футбол

(9 голосов)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:08
    -3
    funnycat, 12.04.2021 12:30
    А я чекаю якості і перемоги «Динамо», тому що якщо вони знову програють, то знову будуть розмови, мовляв, а як ви так виграли чемпіонат, програвши два рази 0:3?(С)
    всем давно насрать на то что там немытые думают
    Матч с шахтером важен, но ничем не важнее оставшихся четырех и кубка
    Везде нужно стараться добывать максимальный результат - ну а главное , добывать трофеи !
    Чушка, раз в пять лет можете и косточку погрызть.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:05
    -3
    даунама кипрская может только смо==ать у Шахтёра.
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    ДерЬНамО💩
      ДерЬНамО💩, 12.04.2021 12:55
    -4
    Как всегда динама будет оpиdarassinа Шахтёром.!!!!!
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    Bolshoi
      Bolshoi, 12.04.2021 12:47
    +3
    Качество игры должно воплотиться на поле соответствующим результатом. Динамо уже давно показать нужный уровень. Жду только победы без никаких отговорок.
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    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 12:46
    +2
    Grigorio666, 12.04.2021 12:35
    Я не проти Шахтаря, а за Шахтар і за Динамо, але такі фразочки не треба кидати в пусту?!!!!!! Того що Шахтар просрав кубок, і більше всього що і чемпіонат цього року, хоч і в Динамо дуже багато проблем: з травмованими, дискваліфікованих і ТД. гравцями, а ЦЕ: СИДОРЧУК, ЦИГАНКОВ, ВЕРБІЧ, БЕЛУЦЕ, КЛЕЙТОН, ГАРМАШ, -Забарний - з носом, - Русин - в оренді, - Супряга - взагалі не в формі, і ЦЕ РЕАЛЬНО МАЙЖЕ ЦІЛИЙ СКЛАД КОМАНДИ!!!!! Так що цього року саме ШАХТАР - як ти виразився, смокче, хоть і виграв 2рази в Реала в Лізі чемпіонів, який можливо і виграє і чемпіонат і може лігу(ще ПСЖ цього року на ходу))))))
    А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 12.04.2021 12:35
    +3
    AgroZaryаRоmaLviv, 12.04.2021 12:01
    динамо як завжди відсмокче))
    Я не проти Шахтаря, а за Шахтар і за Динамо, але такі фразочки не треба кидати в пусту?!!!!!! Того що Шахтар просрав кубок, і більше всього що і чемпіонат цього року, хоч і в Динамо дуже багато проблем: з травмованими, дискваліфікованих і ТД. гравцями, а ЦЕ: СИДОРЧУК, ЦИГАНКОВ, ВЕРБІЧ, БЕЛУЦЕ, КЛЕЙТОН, ГАРМАШ, -Забарний - з носом, - Русин - в оренді, - Супряга - взагалі не в формі, і ЦЕ РЕАЛЬНО МАЙЖЕ ЦІЛИЙ СКЛАД КОМАНДИ!!!!! Так що цього року саме ШАХТАР - як ти виразився, смокче, хоть і виграв 2рази в Реала в Лізі чемпіонів, який можливо і виграє і чемпіонат і може лігу(ще ПСЖ цього року на ходу))))))
    А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 12:30
    +1
    А я чекаю якості і перемоги «Динамо», тому що якщо вони знову програють, то знову будуть розмови, мовляв, а як ви так виграли чемпіонат, програвши два рази 0:3?(С)
    всем давно насрать на то что там немытые думают
    Матч с шахтером важен, но ничем не важнее оставшихся четырех и кубка
    Везде нужно стараться добывать максимальный результат - ну а главное , добывать трофеи !
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 12.04.2021 12:26
    +1
    Динамо выиграет чемпионат после отставания в 6 очков от кротов еще до начала чемпионата, спасибо Арендупалю
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 12:24
    0
    Динамовцам нужно набрать 9 пунктов. Для полного "счастья" Шахтеру можно и нужно Динамо игру сдать - пусть владельцы второсортных бразил и 3-4 игроков-украинцев основного состава ШД порадуются исчъё раз в этом сезоне.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 12.04.2021 12:23
    +3
    "а як ви так виграли чемпіонат, програвши два рази 0:3?"
    Банально набрали більше за Шахтар очків.
    Мабуть, це занадто складно для Леоненка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:17
    +5
    Но будут разговоры, и что?
    Чемпионат это не игры Динамо и Шахтера 26 раз.
    Наоборот весело будет.
    Ссылка
    AgroZaryаRоmaLviv
      AgroZaryаRоmaLviv, 12.04.2021 12:01
    -14
    динамо як завжди відсмокче))
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.04.2021 11:55
    -5
    Мирча уже в ДК, а его наследие ещё воняет ?))
    Мы не считаем вас чемпионами потому что мы 2 раза вас обыграли ?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 12:17
    +5
    Но будут разговоры, и что?
    Чемпионат это не игры Динамо и Шахтера 26 раз.
    Наоборот весело будет.
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 12.04.2021 12:47
    +3
    Качество игры должно воплотиться на поле соответствующим результатом. Динамо уже давно показать нужный уровень. Жду только победы без никаких отговорок.
    Ссылка
    Grigorio666
      Grigorio666, 12.04.2021 12:35
    +3
    AgroZaryаRоmaLviv, 12.04.2021 12:01
    динамо як завжди відсмокче))
    Я не проти Шахтаря, а за Шахтар і за Динамо, але такі фразочки не треба кидати в пусту?!!!!!! Того що Шахтар просрав кубок, і більше всього що і чемпіонат цього року, хоч і в Динамо дуже багато проблем: з травмованими, дискваліфікованих і ТД. гравцями, а ЦЕ: СИДОРЧУК, ЦИГАНКОВ, ВЕРБІЧ, БЕЛУЦЕ, КЛЕЙТОН, ГАРМАШ, -Забарний - з носом, - Русин - в оренді, - Супряга - взагалі не в формі, і ЦЕ РЕАЛЬНО МАЙЖЕ ЦІЛИЙ СКЛАД КОМАНДИ!!!!! Так що цього року саме ШАХТАР - як ти виразився, смокче, хоть і виграв 2рази в Реала в Лізі чемпіонів, який можливо і виграє і чемпіонат і може лігу(ще ПСЖ цього року на ходу))))))
    А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 12.04.2021 12:23
    +3
    "а як ви так виграли чемпіонат, програвши два рази 0:3?"
    Банально набрали більше за Шахтар очків.
    Мабуть, це занадто складно для Леоненка
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 12:46
    +2
    Grigorio666, 12.04.2021 12:35
    Я не проти Шахтаря, а за Шахтар і за Динамо, але такі фразочки не треба кидати в пусту?!!!!!! Того що Шахтар просрав кубок, і більше всього що і чемпіонат цього року, хоч і в Динамо дуже багато проблем: з травмованими, дискваліфікованих і ТД. гравцями, а ЦЕ: СИДОРЧУК, ЦИГАНКОВ, ВЕРБІЧ, БЕЛУЦЕ, КЛЕЙТОН, ГАРМАШ, -Забарний - з носом, - Русин - в оренді, - Супряга - взагалі не в формі, і ЦЕ РЕАЛЬНО МАЙЖЕ ЦІЛИЙ СКЛАД КОМАНДИ!!!!! Так що цього року саме ШАХТАР - як ти виразився, смокче, хоть і виграв 2рази в Реала в Лізі чемпіонів, який можливо і виграє і чемпіонат і може лігу(ще ПСЖ цього року на ходу))))))
    А Мірча Луческу надіюсь щось придумає, як не програти Шахтарю, хоча в Шахті, крім Тайсона всі в строю
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 12:30
    +1
    А я чекаю якості і перемоги «Динамо», тому що якщо вони знову програють, то знову будуть розмови, мовляв, а як ви так виграли чемпіонат, програвши два рази 0:3?(С)
    всем давно насрать на то что там немытые думают
    Матч с шахтером важен, но ничем не важнее оставшихся четырех и кубка
    Везде нужно стараться добывать максимальный результат - ну а главное , добывать трофеи !
    Ссылка
    Phantom1993
      Phantom1993, 12.04.2021 12:26
    +1
    Динамо выиграет чемпионат после отставания в 6 очков от кротов еще до начала чемпионата, спасибо Арендупалю
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 12:24
    0
    Динамовцам нужно набрать 9 пунктов. Для полного "счастья" Шахтеру можно и нужно Динамо игру сдать - пусть владельцы второсортных бразил и 3-4 игроков-украинцев основного состава ШД порадуются исчъё раз в этом сезоне.
    Ссылка
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