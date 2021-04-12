ВИДЕО. УАФ признала ошибку судьи с пенальти в матче Мариуполь - Шахтер

Комитет арбитров УАФ по итогам матча УПЛ «Мариуполь» - «Шахтер» (0:3) признал, что на 77-й минуте команда Луиша Каштру ошибочно получила пенальти во время столкновения Додо и вратаря Евгения Гальчука.
Пояснение УАФ:
«Во время ведения единоборства за равноудаленный мяч в пределах штрафной площади ФК «Мариуполь» между игроком в атаке №2 ФК «Шахтер» и вратарем № 1 ФК «Мариуполь» произошло игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Мариуполь», считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение».
«Сопернику нельзя вступать в единоборство с вратарем, который контролирует мяч в руках».
«В этом эпизоде вратарь оказался более ловким - практически завладел руками мячом, а игрок атаки «влетел» в него, выбив мяч из рук и допустив опасного столкновения с ним. Поэтому, руководствуясь действующими Правилами игры, более правильным решением было бы назначение штрафного удара и желтая карточка игроку №2 ФК «Шахтер».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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окулист уже установил, как может было офсайдную линию нарисовать таки образом, чтобы она меня свой угол на 20-30 градусов?
Пусть лучш е расскажут , как можно гол при офсайде с углового отменить
Хоть поржем на вечер
тут все три стороны( команды и арбитры) были заинтересованы в победе шлахтера
какие спорные моменты могут быть в такой идилии?
Пусть лучш е расскажут , как можно гол при офсайде с углового отменить
Хоть поржем на вечер
интересно, на каких даунят этот цирк рассчитан?
в этом матче была одна ошибка - его проведение.
а акты этого спектакля вызывают только иронию и отвращение.
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а отмена гола Олимпика кстати ошибкой значит не было ?
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вы вообще оценили это ход, да Фелинни бы позавидовал - сделать явную ошибку в матче шахтера и его собаки, в которой и так исход очевиден заранее, а потом признать эту ошибку, мол вот же ффу признает когда в пользу шахтера ошибается
Интересно , они реально думают, что в это кто то поверит
Ой умора
Вроде и так ниже плинтуса были, но похоже нашли нору
Пусть лучш е расскажут , как можно гол при офсайде с углового отменить
Хоть поржем на вечер
тут все три стороны( команды и арбитры) были заинтересованы в победе шлахтера
какие спорные моменты могут быть в такой идилии?
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