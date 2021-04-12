ВИДЕО. УАФ признала ошибку судьи с пенальти в матче Мариуполь - Шахтер

Комитет арбитров УАФ по итогам матча УПЛ «Мариуполь» - «Шахтер» (0:3) признал, что на 77-й минуте команда Луиша Каштру ошибочно получила пенальти во время столкновения Додо и вратаря Евгения Гальчука.

Пояснение УАФ:

«Во время ведения единоборства за равноудаленный мяч в пределах штрафной площади ФК «Мариуполь» между игроком в атаке №2 ФК «Шахтер» и вратарем № 1 ФК «Мариуполь» произошло игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Мариуполь», считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение».

«Сопернику нельзя вступать в единоборство с вратарем, который контролирует мяч в руках».

«В этом эпизоде ​​вратарь оказался более ловким - практически завладел руками мячом, а игрок атаки «влетел» в него, выбив мяч из рук и допустив опасного столкновения с ним. Поэтому, руководствуясь действующими Правилами игры, более правильным решением было бы назначение штрафного удара и желтая карточка игроку №2 ФК «Шахтер».