ВИДЕО. УАФ признала ошибку судьи с пенальти в матче Мариуполь - Шахтер

Арбитр Анатолий Абдула допустил ошибку

  • 12.04.2021 16:53
  • 3471 просмотр
  • 36 комментариев
ВИДЕО. УАФ признала ошибку судьи с пенальти в матче Мариуполь - Шахтер
© shakhtar.com

Комитет арбитров УАФ по итогам матча УПЛ «Мариуполь» - «Шахтер» (0:3) признал, что на 77-й минуте команда Луиша Каштру ошибочно получила пенальти во время столкновения Додо и вратаря Евгения Гальчука.

Пояснение УАФ:

«Во время ведения единоборства за равноудаленный мяч в пределах штрафной площади ФК «Мариуполь» между игроком в атаке №2 ФК «Шахтер» и вратарем № 1 ФК «Мариуполь» произошло игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Мариуполь», считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение».

«Сопернику нельзя вступать в единоборство с вратарем, который контролирует мяч в руках».

«В этом эпизоде ​​вратарь оказался более ловким - практически завладел руками мячом, а игрок атаки «влетел» в него, выбив мяч из рук и допустив опасного столкновения с ним. Поэтому, руководствуясь действующими Правилами игры, более правильным решением было бы назначение штрафного удара и желтая карточка игроку №2 ФК «Шахтер».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 17:44
    0
    Людмила Павловська, 12.04.2021 17:38
    Вкатить штраф тысяч на 100, то будут башкой думать.
    повысит мафия этого судью
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 12.04.2021 17:40
    +1
    Це якась комедія))))
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 17:40
    -3
    Та да, зато другой пенальти не дал.
    Ссылка
    Людмила Павловська
      Людмила Павловська, 12.04.2021 17:38
    +1
    Вкатить штраф тысяч на 100, то будут башкой думать.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 12.04.2021 17:33
    +1
    Олег Жигайло, 12.04.2021 17:06
    К чему вообще этот разговор о ничего не значащем пенальти в конце встречи при счете 2:0? Лучше поговорите о том, что в пользу Динамо почти в каждой игре рисуют пенальти и дают соперникам красные карточки. Вот это как раз напрямую влияет на результаты матчей.
    Чмошнік а нічого що в цьому розіграші УПЛ ШД бив на одну пенальті більше ніж ДК????
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
    online
      Хoакин Гусман Лоэра., 12.04.2021 17:30
    -5
    когда в кабинетах голы рисовали в пользу Динамa и игры им сливали все подряд и в каждом матче пенка и красная у соперников Динама ,чтото о чести и достоинстве молчали анальные любители сов
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 17:29
    +1
    "Да здравствует наш суд самый честный суд в мире"
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 17:28
    -4
    zelia73, 12.04.2021 17:26
    опять с диареей с 6-30 не справляешься---работай дальше серун
    шмонька, а ты во сколько встаешь?! на пенсии спешить некуда?! везде успел?! точнее опоздал
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 17:26
    0
    AK__228, 12.04.2021 17:24
    ты то, шмоня, конечно дурак... остальные нет
    опять с диареей с 6-30 не справляешься---работай дальше серун
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:24
    +1
    Кстати , как там глаза катьки монзуль и видео операторов юмористического канала Футбол?
    окулист уже установил, как может было офсайдную линию нарисовать таки образом, чтобы она меня свой угол на 20-30 градусов?
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 12.04.2021 17:24
    -5
    zelia73, 12.04.2021 17:20
    но отменили---и мы с вами дураки---а они хозяева типа жизни---был уже один любитель шапок---все знают чем оно закончило--тоже будет и с мафией
    ты то, шмоня, конечно дурак... остальные нет
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:22
    0
    zelia73, 12.04.2021 17:20
    но отменили---и мы с вами дураки---а они хозяева типа жизни---был уже один любитель шапок---все знают чем оно закончило--тоже будет и с мафией
    ох , Ростов же не резиновый, что бы туда все хозяева жизни с Украины бежали
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 17:20
    +1
    funnycat, 12.04.2021 17:18
    а разве мнение этих юродивых кого-то волнует ?
    Пусть лучш е расскажут , как можно гол при офсайде с углового отменить
    Хоть поржем на вечер
    но отменили---и мы с вами дураки---а они хозяева типа жизни---был уже один любитель шапок---все знают чем оно закончило--тоже будет и с мафией
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:20
    +2
    Luisa Spagnoli, 12.04.2021 17:17
    На повторе это было очевидно. Вопрос: какого чёрта ВАР не работал? У них выходной был? В чём его суть если он обслуживает мачти избирательно, это чё такое?
    зачем ВАР на этом спектакле ?

    тут все три стороны( команды и арбитры) были заинтересованы в победе шлахтера
    какие спорные моменты могут быть в такой идилии?
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 12.04.2021 17:20
    +4
    Судді по звичці лівий пенальті малюють навіть у матчі з Маріком. Це вони так в шахтар не вірять, що додатково перестраховуються?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 17:18
    +1
    Luisa Spagnoli, 12.04.2021 17:17
    На повторе это было очевидно. Вопрос: какого чёрта ВАР не работал? У них выходной был? В чём его суть если он обслуживает мачти избирательно, это чё такое?
    варит только катька на динамо---два товарища--бомж и будка---заранее знают исход---но судья пойдет на повышение у мафии
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:18
    +3
    zelia73, 12.04.2021 17:15
    я не сомневаюсь---бомжи уверенны что забарный виноват
    а разве мнение этих юродивых кого-то волнует ?
    Пусть лучш е расскажут , как можно гол при офсайде с углового отменить
    Хоть поржем на вечер
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 12.04.2021 17:17
    +5
    На повторе это было очевидно. Вопрос: какого чёрта ВАР не работал? У них выходной был? В чём его суть если он обслуживает мачти избирательно, это чё такое?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.04.2021 17:16
    +7
    Признали...Ну что с этого? Только полный профан футбола и арбитр в поле не заметили нарушение со стороны нападающего, а все остальные это видели. Я могу понять арбитра, он заряжен на помощь Шахтеру с первой минуты игры, и такие решения принимаются на автомате... Рупь за сто, что его не отстранят от арбитража, ему ведь дали перед игрой индульгенцию....
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 17:15
    +1
    funnycat, 12.04.2021 17:14
    Забарный своим носом фолил на Довбыке, ты что сомневаешься ?
    я не сомневаюсь---бомжи уверенны что забарный виноват
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 12.04.2021 17:00
    +10
    Как наказали виноватых? Какой толк что они там что то выяснили?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:12
    +9

    интересно, на каких даунят этот цирк рассчитан?

    в этом матче была одна ошибка - его проведение.
    а акты этого спектакля вызывают только иронию и отвращение.
    ----
    а отмена гола Олимпика кстати ошибкой значит не было ?
    --------
    вы вообще оценили это ход, да Фелинни бы позавидовал - сделать явную ошибку в матче шахтера и его собаки, в которой и так исход очевиден заранее, а потом признать эту ошибку, мол вот же ффу признает когда в пользу шахтера ошибается
    Интересно , они реально думают, что в это кто то поверит

    Ой умора
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.04.2021 17:02
    +8
    А в матче против Олимпика, не признали, этот матч то понятно, а вот та ошибка повлияла на исход матча и возможно итоговую путевку в квалифай ЛЧ между Зарей и шлактером потом еще вполне может повлиять.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.04.2021 17:16
    +7
    Признали...Ну что с этого? Только полный профан футбола и арбитр в поле не заметили нарушение со стороны нападающего, а все остальные это видели. Я могу понять арбитра, он заряжен на помощь Шахтеру с первой минуты игры, и такие решения принимаются на автомате... Рупь за сто, что его не отстранят от арбитража, ему ведь дали перед игрой индульгенцию....
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 12.04.2021 17:17
    +5
    На повторе это было очевидно. Вопрос: какого чёрта ВАР не работал? У них выходной был? В чём его суть если он обслуживает мачти избирательно, это чё такое?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 12.04.2021 17:10
    +5
    Олег Жигайло, 12.04.2021 17:06
    К чему вообще этот разговор о ничего не значащем пенальти в конце встречи при счете 2:0? Лучше поговорите о том, что в пользу Динамо почти в каждой игре рисуют пенальти и дают соперникам красные карточки. Вот это как раз напрямую влияет на результаты матчей.
    О, ну без железнодорожников никуда
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 12.04.2021 17:00
    +5
    Ошибки надо не признавать, а искуплять, КРОВЬЮ
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 12.04.2021 16:57
    +5
    Это ёханый стыд какой-то. Выиграть у молодежного состава Арендуполя с помощью судьи.
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 12.04.2021 17:20
    +4
    Судді по звичці лівий пенальті малюють навіть у матчі з Маріком. Це вони так в шахтар не вірять, що додатково перестраховуються?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:14
    +4
    zelia73, 12.04.2021 17:11
    факты--бомж---где на рисовали---на забарном наверное
    Забарный своим носом фолил на Довбыке, ты что сомневаешься ?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 12.04.2021 17:08
    +4
    Это что за дичь? Зачем это?
    Вроде и так ниже плинтуса были, но похоже нашли нору
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 17:02
    +4
    Показуха дешёвая,не в тех матчах признают ошибки судей,показуха и замыливание глаз как при совке
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 12.04.2021 17:00
    +4
    будке пофиг---главное палка маркевича назначила
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:18
    +3
    zelia73, 12.04.2021 17:15
    я не сомневаюсь---бомжи уверенны что забарный виноват
    а разве мнение этих юродивых кого-то волнует ?
    Пусть лучш е расскажут , как можно гол при офсайде с углового отменить
    Хоть поржем на вечер
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 12.04.2021 17:12
    +3
    С барского плеча показать свою кристальную честность.. ухаха
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 17:20
    +2
    Luisa Spagnoli, 12.04.2021 17:17
    На повторе это было очевидно. Вопрос: какого чёрта ВАР не работал? У них выходной был? В чём его суть если он обслуживает мачти избирательно, это чё такое?
    зачем ВАР на этом спектакле ?

    тут все три стороны( команды и арбитры) были заинтересованы в победе шлахтера
    какие спорные моменты могут быть в такой идилии?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 12.04.2021 17:40
    +1
    Це якась комедія))))
    Ссылка
    Людмила Павловська
      Людмила Павловська, 12.04.2021 17:38
    +1
    Вкатить штраф тысяч на 100, то будут башкой думать.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 12.04.2021 17:33
    +1
    Олег Жигайло, 12.04.2021 17:06
    К чему вообще этот разговор о ничего не значащем пенальти в конце встречи при счете 2:0? Лучше поговорите о том, что в пользу Динамо почти в каждой игре рисуют пенальти и дают соперникам красные карточки. Вот это как раз напрямую влияет на результаты матчей.
    Чмошнік а нічого що в цьому розіграші УПЛ ШД бив на одну пенальті більше ніж ДК????
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 17:29
    +1
    "Да здравствует наш суд самый честный суд в мире"
    Ссылка
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