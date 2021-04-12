Билет в большой футбол. 5 топ-игроков, прошедших через скромный Гронинген

Нидерландский «Гронинген», четыре года выступлениям за который в свое время отдал украинский хавбек Евгений Левченко, никогда не принадлежал к когорте грандов тамошнего футбола. За почти пятидесятилетнюю историю существования этого клуба, его главным достижением является победа в Кубке Нидерландов, которая случилась в сезоне-2014/15. Никаких более серьезных трофеев «бело-зеленая армия» (одно из прозвищ команды) не завоевывала, хотя в последние годы является достаточно непростым соперником для всех нидерландских грандов, то и дело «откусывая» очки у них, столь важные затем для чемпионской гонки.

Впрочем, «Гронинген» славится в Нидерландах не этим, а своим умением помогать талантливым футболистам выходить на качественно новый уровень с последующим движением вверх по карьерной лестнице. Сегодня мы вспомним пятерых игроков, которым период в «Гронингене» дал ощутимый рывок в уровне выступлений, и которые впоследствии добились немалых высот в топовых командах континента.

Арьен РОББЕН

В академию «Гронингена» Арьен Роббен пришел, когда ему было 12 лет. По воспоминаниям очевидцев, уже тогда парнишка подавал серьезные надежды, демонстрируя фантастическое умение работать с мячом на скорости, а также отдавать потрясающе точные передачи партнерам в завершающих фазах атак. В сезоне-1999/2000 Роббена начали привлекать к тренировкам в первой команде, а в декабре 2000 года тогдашний наставник «Гронингена» Ян ван Дейк дал Арьену возможность дебютировать в элитарной лиге чемпионата Нидерландов. На момент выхода на поле Роббену было всего-навсего 16 лет 10 месяцев и 10 дней!

Вскоре «Гронинген» подписал с Роббеном первый профессиональный контракт, но задержаться в «бело-зеленой армии» Арьену было не дано. Яркую игру вингера заприметили в ПСВ, который не поскупился выплатить клубу Роббена отступные в размере 4 миллионов евро. Дебютный сезон за команду из Эйндховена стал для Арьена сверх удачным – он забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач в 33 поединках, а ПСВ отпраздновал завоевание чемпионского титула.

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Летом 2004 года Роббен снова пошел на повышение. На этот раз его за 18 миллионов евро выкупил «Челси», где вингер дважды стал чемпионом Англии, а всего завоевал шесть трофеев за три года, после чего за 35 миллионов уехал в «Реал», добавив к личной коллекции трофеев еще и титул чемпиона Испании. В 2009-м Роббен за 25 миллионов евро ушел в «Баварию», где и остановил скитания по топ-чемпионатам Европы. За следующие десять лет Арьен выиграл с мюнхенцами 21 трофей, в том числе и заветный «ушастый кубок» Лиги чемпионов по итогам сезона-2012/13.

Летом 2019 года изрядно измученный травмами Роббен огласил об уходе из «Баварии» и завершении карьеры, но спустя двенадцать месяцев принял решение вернуться в футбол. Это была красивая история, ведь новой командой Арьена стал именно «Гронинген», однако проблемы со здоровьем все-таки сказались – к настоящему моменту 37-летний Роббен провел за «бело-зеленую армию» лишь 44 минуты в двух поединках чемпионата Нидерландов, а в последний раз появлялся на поле в октябре минувшего года…

Душан ТАДИЧ

Сербский нападающий Тадич начинал карьеру на родине, где его в 2010 году в рядах «Войводины» и высмотрели скауты «Гронингена». Трансфер обошелся «бело-зеленой армии» в один миллион евро, и следующие два года принесли Тадичу оглушительный успех на уровне чемпионата Нидерландов. Серб проявил себя как невероятно результативный игрок, а особенно давались Душану результативные передачи.

В премьерном сезоне Тадич выполнил 22 ассиста и забил 7 мячей в 38 поединках, с учетом сумасшедшей серии плей-офф за право сыграть в Лиге Европы, где в финальной битве из двух матчей «Гронинген» сперва проиграл «Ден Хагу» со счетом 1:5, затем взял реванш с таким же счетом (!), но уступил в серии пенальти… Во втором сезоне в Нидерландах Тадич доказал, что не является бабочкой-однодневкой, отличившись 17 результативными действиями (7 голов + 10 ассистов) в 34 поединках чемпионата. Этого оказалось достаточно, чтобы Душана за 5,5 миллионов евро выкупил «Твенте».

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После двух лет выступлений в «Твенте», в течение которых Тадич продолжил демонстрировать сумасшедшую результативность (29 голов и 30 ассистов в 70 матчах), серба за 14 миллионов евро приобрел «Саутгемптон». Это дало возможность Тадичу попробовать силы в топовом чемпионате Европы – английской Премьер-лиге. Там, прогнозируемо, показатели результативности Душана несколько снизились, но в целом он не разочаровал, проведя 162 официальных матча за «святых» и записав на свой счет 24 забитых мяча и 35 результативных передач.

Летом 2018 года Тадич решил вернуться в Нидерланды, откуда предложение по нему на 13,7 миллионов евро прислал «Аякс». С тех пор Душан является одним из лидеров атаки амстердамской команды, причем в дебютном сезоне наколотил 28 голов в 34 матчах, став наряду с Люком де Йонгом из ПСВ лучшим бомбардиром турнира. Сейчас Тадичу 32 года, он в 42 матчах нынешнего сезона отличился 42 результативными действиями (22 гола и 20 ассистов), а контракт опытного нападающего с «Аяксом» действует до лета 2023-го.

Дейли БЛИНД

Дейли Блинд родился и вырос в Амстердаме, а играть в футбол начинал в академии «Аякса». Летом 2008 года 18-летнего Блинда перевели в первую команду амстердамцев, но, несмотря на невероятный талант, о котором говорили уже тогда, с ходу стать игроком основы Дейли не удалось. Именно поэтому в январе 2010 года защитник, умеющий сыграть на позиции опорного хавбека, перебрался в аренду в «Гронинген».

Всего шесть месяцев в «зелено-белой армии» помогли Блинду существенно улучшить игру, и вернуться в «Аякс» уже более опытным и зрелым футболистом. В «Гронингене» Дейли провел 19 матчей, причем в 18 из них выходил в стартовом составе. После этого парень вернулся в «Аякс», где один год пребывал в статусе игрока ротации, а затем обрел иную роль – ключевого исполнителя первой команды. Став 4-кратным чемпионом Нидерландов, в начале сентября 2014 года Блинд за 17,5 миллионов евро перешел в «Манчестер Юнайтед».

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Увы, период в английской Премьер-лиге сложно назвать успешным для Блинда, в том числе и из-за ряда достаточно серьезных повреждений. Впрочем, в сезоне-2015/16, когда «красные дьяволы» выиграли Лигу Европы и Кубок английской лиги, Блинд достаточно регулярно попадал в состав команды Жозе Моуриньо. Летом 2018 года на Дейли пришло 16-миллионное предложение от «Аякса», и боссы «Юнайтед» посчитали целесообразным продать футболиста, с карьерой которого на «Олд Траффорд» все было не столь гладко. С тех пор Блинд играет в Нидерландах за родной клуб, с которым недавно продлил контракт до лета 2023 года. Однако вряд ли Дейли забыл о той роли, которую в его карьере сыграла краткосрочная, но крайне успешная аренда в «Гронингене».

Вирджил ВАН ДЕЙК

Один из лучших центральных защитников современности Вирджил ван Дейк свою профессиональную карьеру, как и Арьен Роббен, начинал в «Гронингене». В «бело-зеленой армии» ван Дейк оказался в 18 лет, а уже через сезон превратился в основного защитника этой команды. В сезоне-2012/13 Вирджил провел все 34 поединка чемпионата Нидерландов, забив в них 2 мяча, но его команда через плей-офф не сумела завоевать путевку в Лигу Европы.

Впрочем, персоной ван Дейка заинтересовались в Британии. Шотландский «Селтик» выплатил «Гронингену» достаточно скромные 2,75 миллиона евро, чего оказалось достаточно для оформления сделки по переходу Вирджила в стан «кельтов». Там рослый центрбек очень быстро и органично вписался в игру команды, выиграв за два сезона два титула чемпиона Шотландии, а затем за 15,7 миллионов евро перейдя в «Саутгемптон».

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В стане «святых» ван Дейк провел два с половиной года, доказав, что после шотландской Премьер-лиги может быть весьма конкурентоспособен и на уровне английской Премьер-лиги. Вскоре за Вирджила в стане английских и европейских грандов началась настоящая трансферная битва, выиграть которую посчастливилось «Ливерпулю». За экс-бека «Гронингена» «красные» отдали почти 85 миллионов евро – феноменальная сумма для защитника, но в мерсисайдском клубе ни на секунду не пожалели о такой инвестиции.

Последние два сезона ван Дейк был безоговорочно ключевым игроком команды Юргена Клоппа и проводил по 38 матчей в АПЛ, однако в нынешнем году «красные» еще в октябре потеряли Вирджила из-за травмы крестообразной связки колена. С тех пор нидерландский бек находится под наблюдением медиков, проходя длительный процесс восстановления.

Луис СУАРЕС

Уругваец Суарес начинал на родине в «Насьонале», но его первым европейским клубом стал как раз «Гронинген». «Бело-зеленая армия» летом 2006 года потратила на приобретение Луиса скромные 800 тысяч евро, и это вложение оказалось невероятно успешным. В команде из Гронингена уругваец успел отыграть всего один сезон, забив 13 мячей в 33 матчах, а затем его за 7,5 миллионов евро успел перекупить экономически более мощный «Аякс». К слову, и по сей день трансфер Суареса является одним из наиболее успешных для «Гронингена», а также вторым по сумме вырученных средств после Маркуса Берга, который в 2010 году ушел в «Гамбург» за 10 миллионов.

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В «Аяксе» Луис Суарес задержался на три с половиной года, по прошествии которых амстердамскому клубу уже не удалось и дальше удерживать талантливого, но непростого с точки зрения характера футболиста. На горизонте возник «Ливерпуль» с 26,5 миллионами евро, чего оказалось достаточно для завершения сделки между нидерландским и английским клубами.

На «Энфилде» Суарес провел достаточно яркий период карьеры. Особенно успешными были два последних сезона, в которых уругваец превратился в форварда топ-калибра. Неудивительно, что за ним начали охотиться другие гранды европейского футбола, и в итоге летом 2014 года Суарес уехал в «Барселону» за 82 миллиона евро. С каталонской командой Луис выиграл тринадцать трофеев за шесть лет, после чего его посчитали в какой-то степени «отработанным материалом», и в минувшем сентябре отпустили в «Атлетико» за 7 миллионов евро. Но своей игрой Суарес доказал боссам «Барсы» и скептикам, что еще на многое способен в свои 34 года. В частности, качественная игра и результативность уругвайца ныне помогают «матрасникам» бороться за чемпионство в Ла Лиге.