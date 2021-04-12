Итальянские СМИ: Малиновский отдавал сумасшедшие передачи для партнеров

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил высокую оценку от портала Calcio Atalanta за матч против «Фиорентины» (3:2), в котором украинец отметился двумя ассистами.
Отметим, что украинцу поставили оценку 7 баллов, выше только у Дувана Сапаты (7.5).
Характеристика действий Руслана от Calcio Atalanta:
«Малиновский играл в городе искусств. И чем он занимался? Шедеврально использовал свою левую ногу, чтобы выдавать сумасшедшие передачи для своих партнеров. Особенно для Сапаты, который, получая такое чудо, не мог упустить возможность превратить пасы в голы».
Отметим, что Малиновский стал первым игроком с 2013 года, которому удалось в двух подряд матчах Серии А отдать по два ассиста.
В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский отдал 8 результативных передач.
Источник — Calcio Atalanta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.