Итальянские СМИ: Малиновский отдавал сумасшедшие передачи для партнеров

Портал Calcio Atalanta похвалил украинца за матч в Флоренции

  • 12.04.2021 13:45
  • 2805 просмотров
  • 1 комментарий
Итальянские СМИ: Малиновский отдавал сумасшедшие передачи для партнеров
© calcioatalanta.it. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил высокую оценку от портала Calcio Atalanta за матч против «Фиорентины» (3:2), в котором украинец отметился двумя ассистами.

Отметим, что украинцу поставили оценку 7 баллов, выше только у Дувана Сапаты (7.5). 
 
Характеристика действий Руслана от Calcio Atalanta:
 
«Малиновский играл в городе искусств. И чем он занимался? Шедеврально использовал свою левую ногу, чтобы выдавать сумасшедшие передачи для своих партнеров. Особенно для Сапаты, который, получая такое чудо, не мог упустить возможность превратить пасы в голы».
 
Отметим, что Малиновский стал первым игроком с 2013 года, которому удалось в двух подряд матчах Серии А отдать по два ассиста.

В текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский отдал 8 результативных передач.

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Источник — Calcio Atalanta

(6 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2021 13:55
    +6
    Приємно за Малину! Визнання. Продовжуй в тому ж дусі. І сам не забувай пробивати. У тебе шикарний удар.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 12.04.2021 13:55
    +6
    Приємно за Малину! Визнання. Продовжуй в тому ж дусі. І сам не забувай пробивати. У тебе шикарний удар.
    Ссылка
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