Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии A

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Фиорентину» со счетом 3:2. Украинской полузащитник команды из Бергамо Руслан Малиновский записал на свой счет два ассиста.
Отметим, что украинец сделал два ассиста и в прошлом матче чемпионата — с «Удинезе» (3:2).
Таким образом, Малиновский стал первым в этом сезоне игроком в Серии А, сделавшим две и более голевые передачи в двух играх подряд. В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году.
Игрок не из Италии в последний раз сделал два ассиста в двух матчах подряд в 2007 году – это был Луиш Фигу, выступавший за «Интер».
Источник — Opta
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