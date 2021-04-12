Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии A

Украинец провел очередной удачный матч

  • 12.04.2021 07:34
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Малиновский повторил рекорд Луиша Фигу в Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Фиорентину» со счетом 3:2. Украинской полузащитник команды из Бергамо Руслан Малиновский записал на свой счет два ассиста.

Отметим, что украинец сделал два ассиста и в прошлом матче чемпионата — с «Удинезе» (3:2).

Таким образом, Малиновский стал первым в этом сезоне игроком в Серии А, сделавшим две и более голевые передачи в двух играх подряд. В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году.

Игрок не из Италии в последний раз сделал два ассиста в двух матчах подряд в 2007 году – это был Луиш Фигу, выступавший за «Интер».

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Источник — Opta

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