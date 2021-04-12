ЯРОСЛАВСКИЙ: «От силы через месяц Металлист вернется к себе домой»

Александр Ярославский не так давно объявил о намерении возродить «Металлист», который в 2016 году потерял профессиональный статус. Экс-президент харьковского клуба рассказал подробности своего возвращения в футбол.

«Я занимаюсь возвратом бренда «Металлиста» и надеюсь, что не за горами то время, когда «Металл» переоденется в форму «Металлиста». Того старого, со 100-летней историей, который сыграл более 50 игр в европейских турнирах. И все мы будем получать удовольствие от «Металлиста». Я всегда говорил, что буду заниматься только «Металлистом» и я последователен в своих действиях.

У нас существует любовный треугольник: «Металлист», функционеры и болельщики. Мы не можем существовать отдельно друг от друга. Я работаю для того, чтобы «Металл» играл. А он играет, чтобы болельщики получали удовольствие. А мы все фанатеем друг от друга и от «Металлиста» - в первую очередь. Я сказал о наличии не менее 30 тысяч болельщиков на трибунах, но если такие игроки, какие есть в «Металле», будут такие штрафные забивать, то будет и 40 тысяч. И заявок будет больше, чем вмещает стадион. А играть мы будем для любого количества наших болельщиков. Нам от них ничего не надо, нам нужна только любовь к «Металлисту» и внимание.

Ситуация по эмблеме? От силы месяц это займет, «Металлист» вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я для себя тоже принял решение, с годами становишься мудрее. И я никак не ожидал, что такое произойдет с нашим «Металлистом». Я обещаю болельщикам, что бренд «Металлист» я верну. И я уже думаю, что даже если я не смогу в силу определенных обстоятельств заниматься клубом, то мы раз и навсегда оставим «Металлист» городской громаде и сделаем так, чтобы «Металлист» никогда не исчезал из Харькова.

Что с базой? Когда мы с Маркевичем и Красниковым приехали на базу, то у нас там крысы прыгали по головам. Но если мы то состояние победили, создав новую базу, отстроив новый стадион и академию, то с того уровня, в котором она сейчас находится, мы ее быстро вернем в надлежащее состояние. Я готов инвестировать столько, чтобы 40 тысяч болельщиков было на стадионе. Я не знаю, дорого это или нет, но 40 тысяч на стадионе того стоят.

«Металл» – это ступенька к «Металлисту». В отношении «Металлиста-1925» - я уважаю этих ребят, которые создали эту команду и ей занимаются, пусть занимаются. Я никогда не поддерживал команды Чугуева или Краснограда, Лондона или Манчестера. Я всегда любил и буду заниматься только «Металлистом». Но у каждого есть свои задачи и я уважаю тех людей, которые занимаются «Металлистом-1925». Но я к этому не имею никакого отношения.

Мирон Маркевич? На сегодня в «Металле» есть тренер и мы не можем говорить при существующем тренере о возврате или возвращении любого другого тренера. Сначала надо вернуть «Металлист», а потом думать, что делать дальше. Пока есть Александр Кучер и он справляется со своими обязанностями. Вы знаете, что Мирон Богданович – это мой друг навсегда. Но все имеют уважение друг к другу.

Я общаюсь со всеми. Я говорил и с Ринатом Ахметовым, и с Игорем Суркисом, и с Андреем Павелко. Всем нужен соперник. Нужна та команда, которая будет раздражителем и будет создавать определенные условия для прогресса. Когда был «Металлист», это же был совсем другой чемпионат. Сейчас мои юристы просматривают все возможности моего более раннего возврата. Многие условия контракта не соблюдены той стороной. Поэтому будем смотреть, если юридически это будет возможно, все произойдет раньше», - сказал Ярославский.