ЯРОСЛАВСКИЙ: «У меня ультиматум к фанатам: минимум 30 тысяч на стадионе»

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал условие, при котором готов вернуться в футбол.

«Когда был «Металлист», мы собирали на стадионе по 40 тысяч. Когда вернусь, у меня будет требование к харьковским болельщикам - минимум 30 тысяч человек на стадионе. Тогда я буду заниматься футболом. Если нет, пусть имеют то, что имеют. Мы обязательно подпишем соглашение с властями, чтобы не было непоняток со стадионом.

У всех должна быть ответственность, если хотите футбол - ходите. А то ж тоже болельщики хороши. Говорили «Где «Металлист»?», плакали, лили крокодильи слезы, а когда надо было защищать «Металлист», никто рот не открыл. Только Курченко пришел, все упали на колени и начали в ладоши хлопать. И чем закончилось? Я предупреждал: «Ребята, боритесь». Но боролся один я», - сказал Ярославский.

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