ЯРОСЛАВСКИЙ: «У меня ультиматум к фанатам: минимум 30 тысяч на стадионе»

Функционер поставил болельщикам ультиматум, при котором он возродит «Металлист»

  • 13.03.2021 11:22
  • 9059 просмотров
  • 28 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «У меня ультиматум к фанатам: минимум 30 тысяч на стадионе»
© Футбол 1/2/3. Стадион Металлист

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал условие, при котором готов вернуться в футбол.

«Когда был «Металлист», мы собирали на стадионе по 40 тысяч. Когда вернусь, у меня будет требование к харьковским болельщикам - минимум 30 тысяч человек на стадионе. Тогда я буду заниматься футболом. Если нет, пусть имеют то, что имеют. Мы обязательно подпишем соглашение с властями, чтобы не было непоняток со стадионом.

У всех должна быть ответственность, если хотите футбол - ходите. А то ж тоже болельщики хороши. Говорили «Где «Металлист»?», плакали, лили крокодильи слезы, а когда надо было защищать «Металлист», никто рот не открыл. Только Курченко пришел, все упали на колени и начали в ладоши хлопать. И чем закончилось? Я предупреждал: «Ребята, боритесь». Но боролся один я», - сказал Ярославский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(40 голосов)

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Комментарии
    ivtbox
    online
      ivtbox, 13.03.2021 14:25
    -1
    30 000 тисяч холопів мусять стати на коліна перед Ярославським.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 13.03.2021 14:20
    -1
    Ага, пошло-поехало.
    Ссылка
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 13.03.2021 14:19
    0
    якщо буде футбол - то можна йти..а якщо те що зараз...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.03.2021 13:58
    0
    Орлов Михаил, 13.03.2021 13:35
    Якщо дирявых и кротявых опять начнем натягивать, то будет и 60 ходить, как два пальца в розетку!
    Жалко стадион вмещает 41.3к всего. Или и они на НСК переехать хотят?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.03.2021 13:56
    0
    Ну так пусть сначала футбол начнёт показывать ради созерцания которого 30к болельщиков решат прийти на стадион.
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 13.03.2021 13:38
    0
    Що, що, а з вболівальниками в Металіста ніколи не було проблем. В Україні 100% найвіданіші фанати в Металіста були й будуть завжди.
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 13.03.2021 13:35
    -3
    Якщо дирявых и кротявых опять начнем натягивать, то будет и 60 ходить, как два пальца в розетку!
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 13.03.2021 13:19
    +2
    Petro_ua, 13.03.2021 11:45
    Ярославський, не перегинай!!!
    Це вже занадто!
    Не ти один!
    Тисячі ультрас виходили захищати не тільки клуб але і місто, і всю Україну, коли треба було!
    ... у той, час, як ти язика запхав...
    Сам продав клуб сєпару, а тепер ще й інших звинувачує...
    Не гарно.
    От, відновиш клуб, зробиш те, що обіцяєш, от потім і вихвалятися будеш!)
    Ссылка
    orkidea
    online
      orkidea, 13.03.2021 12:54
    +3
    шутить изволите,барин?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 13.03.2021 12:41
    0
    BaZia, 13.03.2021 11:57
    Я думаю Харьков заскучал за футболом и как только будет собрана команда тысяч 20 это минимум что будет на матчах, и конечно же вернуть название Металист
    Харьков наиболее футбольный город был в те времена по фанатам.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 13.03.2021 12:40
    0
    zzg77, 13.03.2021 12:21
    ФАНАТЫ: «У нас ультиматум к Ярослвскому: минимум 30 тысяч гривен зарплата, тогда и будем ходить на футбол.»
    Ну у нас же билет не как в Ливерпуле (88фунтов )
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 13.03.2021 12:40
    -2
    ya_3, 13.03.2021 11:36
    Вот уже и первые колокольчики - ещё хозяином клуба не стал, но условия ставит. Дядьку, а вы ничего не перепутали: вы для кого возрождать МЕТАЛЛИСТ собрались, для себя, любимого, или для болельщиков?
    Ну что-то как-то нужно делать .. вон а Польше стадионы битком а чемп то такое
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 13.03.2021 12:21
    +7
    ФАНАТЫ: «У нас ультиматум к Ярослвскому: минимум 30 тысяч гривен зарплата, тогда и будем ходить на футбол.»
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.03.2021 12:18
    +2
    Ну я помню когда он только взял МХ, то стадион был полным даже когда в 1 лиге играли, сам ходил не раз
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.03.2021 12:06
    +7
    Остапа понесло предполагет что все решит баблом
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 13.03.2021 12:01
    +4
    Чувак, договаривайся с ВОЗом
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.03.2021 11:57
    +1
    Я думаю Харьков заскучал за футболом и как только будет собрана команда тысяч 20 это минимум что будет на матчах, и конечно же вернуть название Металист
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 11:54
    +12
    Снял 3ОО лимонов, отдал клуб и ищет виноватых командуя кому куда пойти - оригинал)
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.03.2021 11:51
    +9
    Люди працюють на твоїх підприємствах, будь ласкавий віддяч
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.03.2021 11:50
    +4
    було 25, вже 30
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 13.03.2021 11:30
    +18
    На сегодняшний день 30 тысяч - практически нереально. Нет уже тех футболистов, той конкуренции и уровня футбола, который был, к примеру, в 2013 году. Сейчас десятку собрать в УПЛ уже за счастье.
    Ссылка
    Petro_ua
    online
      Petro_ua, 13.03.2021 11:45
    +17
    Ярославський, не перегинай!!!
    Це вже занадто!
    Не ти один!
    Тисячі ультрас виходили захищати не тільки клуб але і місто, і всю Україну, коли треба було!
    ... у той, час, як ти язика запхав...
    Сам продав клуб сєпару, а тепер ще й інших звинувачує...
    Не гарно.
    От, відновиш клуб, зробиш те, що обіцяєш, от потім і вихвалятися будеш!)
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 13.03.2021 11:36
    +15
    Вот уже и первые колокольчики - ещё хозяином клуба не стал, но условия ставит. Дядьку, а вы ничего не перепутали: вы для кого возрождать МЕТАЛЛИСТ собрались, для себя, любимого, или для болельщиков?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 11:54
    +12
    Снял 3ОО лимонов, отдал клуб и ищет виноватых командуя кому куда пойти - оригинал)
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 13.03.2021 11:45
    +11
    Продав клуб бандиту, тепер ультиматуми ставить)
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 13.03.2021 11:34
    +11
    Еще в вышку не вышли, уже 100500 вью дал. И до 23 года официально не будет ничем владеть. Воу-воу, Ярославский полехче.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.03.2021 11:51
    +9
    Люди працюють на твоїх підприємствах, будь ласкавий віддяч
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 13.03.2021 12:21
    +7
    ФАНАТЫ: «У нас ультиматум к Ярослвскому: минимум 30 тысяч гривен зарплата, тогда и будем ходить на футбол.»
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 13.03.2021 12:06
    +7
    Остапа понесло предполагет что все решит баблом
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 13.03.2021 12:01
    +4
    Чувак, договаривайся с ВОЗом
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 13.03.2021 11:50
    +4
    було 25, вже 30
    Ссылка
    orkidea
    online
      orkidea, 13.03.2021 12:54
    +3
    шутить изволите,барин?
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 13.03.2021 13:19
    +2
    Petro_ua, 13.03.2021 11:45
    Ярославський, не перегинай!!!
    Це вже занадто!
    Не ти один!
    Тисячі ультрас виходили захищати не тільки клуб але і місто, і всю Україну, коли треба було!
    ... у той, час, як ти язика запхав...
    Сам продав клуб сєпару, а тепер ще й інших звинувачує...
    Не гарно.
    От, відновиш клуб, зробиш те, що обіцяєш, от потім і вихвалятися будеш!)
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 13.03.2021 12:18
    +2
    Ну я помню когда он только взял МХ, то стадион был полным даже когда в 1 лиге играли, сам ходил не раз
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 13.03.2021 11:57
    +1
    Я думаю Харьков заскучал за футболом и как только будет собрана команда тысяч 20 это минимум что будет на матчах, и конечно же вернуть название Металист
    Ссылка
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 13.03.2021 14:19
    0
    якщо буде футбол - то можна йти..а якщо те що зараз...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.03.2021 13:58
    0
    Орлов Михаил, 13.03.2021 13:35
    Якщо дирявых и кротявых опять начнем натягивать, то будет и 60 ходить, как два пальца в розетку!
    Жалко стадион вмещает 41.3к всего. Или и они на НСК переехать хотят?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.03.2021 13:56
    0
    Ну так пусть сначала футбол начнёт показывать ради созерцания которого 30к болельщиков решат прийти на стадион.
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 13.03.2021 13:38
    0
    Що, що, а з вболівальниками в Металіста ніколи не було проблем. В Україні 100% найвіданіші фанати в Металіста були й будуть завжди.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 13.03.2021 12:41
    0
    BaZia, 13.03.2021 11:57
    Я думаю Харьков заскучал за футболом и как только будет собрана команда тысяч 20 это минимум что будет на матчах, и конечно же вернуть название Металист
    Харьков наиболее футбольный город был в те времена по фанатам.
    Ссылка
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