ЯРОСЛАВСКИЙ: «После классной игры Тайсон мог выманить до 150 000$»

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о зарплатной ведомости, штрафах в харьковском клубе и премиальных.

«Зарплатная ведомость «Металлиста» была приблизительно 23 миллиона долларов в год. А бюджет последние 2-3 года составлял 60 миллионов долларов, 4,5 миллиона в месяц.

Штрафы? Я не занимался штрафами. Этим занимались Маркевич и Красников. Тем более, что мне штрафы не возвращались. Они крутились в общем котле.

Я никогда не давал премиальные за победу над конкурентом. Я мог после классной игры зайти в раздевалку и тот же Тайсон мог выманить дополнительные 100-150 тысяч долларов на команду. Когда ты приходишь - тебе без разницы, сколько добавить. Когда Жажа забил с 45 метров в ворота «Бешикташу» - я со стула свалился», - сказал Ярославский.