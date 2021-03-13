ЯРОСЛАВСКИЙ: «После классной игры Тайсон мог выманить до 150 000$»

Экс-президент «Металлиста» не жалел денег футболистам

  • 13.03.2021 11:05
  • 11975 просмотров
  • 6 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «После классной игры Тайсон мог выманить до 150 000$»
© Faсebook. Александр Ярославский

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о зарплатной ведомости, штрафах в харьковском клубе и премиальных.

«Зарплатная ведомость «Металлиста» была приблизительно 23 миллиона долларов в год. А бюджет последние 2-3 года составлял 60 миллионов долларов, 4,5 миллиона в месяц.

Штрафы? Я не занимался штрафами. Этим занимались Маркевич и Красников. Тем более, что мне штрафы не возвращались. Они крутились в общем котле.

Я никогда не давал премиальные за победу над конкурентом. Я мог после классной игры зайти в раздевалку и тот же Тайсон мог выманить  дополнительные 100-150 тысяч долларов на команду. Когда ты приходишь - тебе без разницы, сколько добавить. Когда Жажа забил с 45 метров в ворота «Бешикташу» - я со стула свалился», - сказал Ярославский.

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Источник — Футбол 1/2/3

(91 голос)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 13.03.2021 14:25
    0
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 13.03.2021 13:33
    0
    Бюджет побольше чем у ДК. А когда Динамо перестраивая команду при Блохине уступило Металлисту, который был на ходу. То это и общественность и специалисты некоторые приняли очень неадекватно. Да и до сих пор так понимают. Хотим, чтобы была АПЛ в Украине, а мыслим категориями 90-х, когда ДК, кроме первого сезона выигрывал у всех и вся!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.03.2021 13:18
    +1
    UAZAK, 13.03.2021 13:10
    Обов'язково БУДЕ СИЛЬНИЙ Металіст який надає і ДК і шд
    Не забувай про Агробізнес !!!
    Ссылка
    UAZAK
      UAZAK, 13.03.2021 13:10
    -1
    Обов'язково БУДЕ СИЛЬНИЙ Металіст який надає і ДК і шд
    Ссылка
    Victor Podzigun
    online
      Victor Podzigun, 13.03.2021 12:40
    -4
    Того М что был уже не будет. Дважды в одну.реку не входят. Могут создать клон но это хуже чем1925.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 11:18
    +9
    от же ж хитрая мартышка
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.03.2021 11:18
    +9
    от же ж хитрая мартышка
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.03.2021 13:18
    +1
    UAZAK, 13.03.2021 13:10
    Обов'язково БУДЕ СИЛЬНИЙ Металіст який надає і ДК і шд
    Не забувай про Агробізнес !!!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 13.03.2021 14:25
    0
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 13.03.2021 13:33
    0
    Бюджет побольше чем у ДК. А когда Динамо перестраивая команду при Блохине уступило Металлисту, который был на ходу. То это и общественность и специалисты некоторые приняли очень неадекватно. Да и до сих пор так понимают. Хотим, чтобы была АПЛ в Украине, а мыслим категориями 90-х, когда ДК, кроме первого сезона выигрывал у всех и вся!!!
    Ссылка
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