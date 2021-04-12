ЛЕОНЕНКО – о голе Миколенко: «Ощущение, что он выбежал из раздевалки»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о голах киевского «Динамо» в ворота «Днепра-1» (2:0).
«Уже который матч так складывается, что команды играют один тайм. В эпизоде с одним из двух голов «Динамо», Сидорчук сам все начал: забрал мяч, начал атаку и сам же ее закончил». – сказал Леоненко.
«А то, что забил Миколенко, это наигранная комбинация. Все убежали на ближнюю штангу и оставили его одного. Ощущение, что Миколенко выбежал из раздевалки», – добавил эксперт.
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.