ЛЕОНЕНКО – о голе Миколенко: «Ощущение, что он выбежал из раздевалки»

Специалист считает, что это наигранная комбинация

  • 12.04.2021 13:20
  • 4949 просмотров
  • 2 комментария
ЛЕОНЕНКО – о голе Миколенко: «Ощущение, что он выбежал из раздевалки»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о голах киевского «Динамо» в ворота «Днепра-1» (2:0).
 
«Уже который матч так складывается, что команды играют один тайм. В эпизоде с одним из двух голов «Динамо», Сидорчук сам все начал: забрал мяч, начал атаку и сам же ее закончил». – сказал Леоненко.


 
«А то, что забил Миколенко, это наигранная комбинация. Все убежали на ближнюю штангу и оставили его одного. Ощущение, что Миколенко выбежал из раздевалки», – добавил эксперт.

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Источник — Великий футбол

(12 голосов)

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Комментарии
    MoLE_MaKs
      MoLE_MaKs, 12.04.2021 13:36
    -10
    Пердя 1 слила матч дырканами,они любят это делать как и ворскла продажная
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    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.04.2021 13:31
    +5
    У тебя Леоненко каждое утро ощущение что ты из вытрезвителя
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.04.2021 13:31
    +5
    У тебя Леоненко каждое утро ощущение что ты из вытрезвителя
    Ссылка
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