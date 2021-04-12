Дайте Золотой мяч! Малиновский – лидер рейтинга топ-игроков Европы за месяц

Аналитический портал CIES Football Observatory обнародовал новый рейтинг лучших игроков Европы за месяц.
Лидером рейтинга назван украинец Руслан Малиновский, набравший 97.3 баллов. Украинец стал лидером «Аталанты» и за счет яркой игры возглавил рейтинг CIES. Он опередил таких игроков как Херард Морено (95.7), Давид Оспина (95.0) и Карим Бензема (94.8).
Рейтинг лучших игроков Европы за месяц по версии CIES
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Источник — CIES
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Золотая клетка у Ярмоленко - большая зарплата, а делов мало, у Лунина.
А Малина в Шахтере-3 за 3 грн прозябал, пока Вернидуб не рассмотрел и не взял в Зарю.
В другом может не пойти.
У Шевы был Милан, а перешел в Челси, там уже свои заморочки, своя атмосфера.
Так что надо держаться Аталанты, по крайней мере пока.
Золотая клетка у Ярмоленко - большая зарплата, а делов мало, у Лунина.
А Малина в Шахтере-3 за 3 грн прозябал, пока Вернидуб не рассмотрел и не взял в Зарю.
В другом может не пойти.
У Шевы был Милан, а перешел в Челси, там уже свои заморочки, своя атмосфера.
Так что надо держаться Аталанты, по крайней мере пока.
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