Дайте Золотой мяч! Малиновский – лидер рейтинга топ-игроков Европы за месяц

Украинец стал лидером «Аталанты» и за счет яркой игры возглавил рейтинг CIES

  • 12.04.2021 19:23
  • 4939 просмотров
  • 9 комментариев
Дайте Золотой мяч! Малиновский – лидер рейтинга топ-игроков Европы за месяц
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Аналитический портал CIES Football Observatory обнародовал новый рейтинг лучших игроков Европы за месяц.

Лидером рейтинга назван украинец Руслан Малиновский, набравший 97.3 баллов. Украинец стал лидером «Аталанты» и за счет яркой игры возглавил рейтинг CIES. Он опередил таких игроков как Херард Морено (95.7), Давид Оспина (95.0) и Карим Бензема (94.8).

Рейтинг лучших игроков Европы за месяц по версии CIES

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Источник — CIES

(16 голосов)

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Комментарии
    Frankov
    online
      Frankov, 12.04.2021 20:56
    -1
    МуSSорилы,я одного не могу понять,а почему в этом рейтинге нет хуяльского?
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    bassofon
    online
      bassofon, 12.04.2021 20:55
    -1
    Скорее золотой болт с цельными лессовыми орехами.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 12.04.2021 20:47
    +2
    OKs100, 12.04.2021 20:06
    Неплохо для игрока, которого Шахтер держал в золотой клетке и морил арендами.
    В какой "золотой клетке"?
    Золотая клетка у Ярмоленко - большая зарплата, а делов мало, у Лунина.
    А Малина в Шахтере-3 за 3 грн прозябал, пока Вернидуб не рассмотрел и не взял в Зарю.
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    odiniznashih
      odiniznashih, 12.04.2021 20:40
    0
    У каждого футболиста есть свой клуб, в котором ему комфортно и игра идет, и ему доверяют.
    В другом может не пойти.
    У Шевы был Милан, а перешел в Челси, там уже свои заморочки, своя атмосфера.
    Так что надо держаться Аталанты, по крайней мере пока.
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    POWER
    online
      POWER, 12.04.2021 20:24
    0
    Красавчег! Могут предложения посыпаться от топ клубов, хотя Аталанта сейчас тоже топчик, но могут еще круче гранды Европейского футбола начать на него охоту. Если так смотреть и выбирать из топов, то было бы круто его в МанСити к Гвардиоле. Будет там с Де Брюйне своими пушками и пасами соревноваться, хотя у Малины скилы еще норм по дриблингу и если Де Брюйне в основном славится прострелами, то Малина может и элегантно отдать пасс скрытный. Да в МанСити он бы норм смотрелся и прогрессировал бы он там больше с игроками топовыми и с тренером лучшим в мире. Если, кто знает соц сети Пепа, то напишите ему купить Малину. Кто знает, может Малина в таком клубе ЛЧ выиграет, а там глядишь и "Золотой Мяч дадут". ))) нет ничего невозможного. Своей работой и старанием можно достичь всего!
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    OKs100
    online
      OKs100, 12.04.2021 20:06
    0
    Неплохо для игрока, которого Шахтер держал в золотой клетке и морил арендами.
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    norma_zap
    online
      norma_zap, 12.04.2021 19:59
    +4
    mindpower, 12.04.2021 19:50
    Казахам, финнам и боснийцам забьет - будет золотой мяч
    Для начала Нидерландам, Сев Македонии, Австрии и дальше, по 2 ассиста минимум в каждом матчем ну а потом Казахи и т.д.
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    mindpower
    online
      mindpower, 12.04.2021 19:50
    +3
    Казахам, финнам и боснийцам забьет - будет золотой мяч
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.04.2021 19:38
    +3
    Малине "прокачать" правую ногу і он будет ТОП.
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    norma_zap
    online
      norma_zap, 12.04.2021 19:59
    +4
    mindpower, 12.04.2021 19:50
    Казахам, финнам и боснийцам забьет - будет золотой мяч
    Для начала Нидерландам, Сев Македонии, Австрии и дальше, по 2 ассиста минимум в каждом матчем ну а потом Казахи и т.д.
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 12.04.2021 19:50
    +3
    Казахам, финнам и боснийцам забьет - будет золотой мяч
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.04.2021 19:38
    +3
    Малине "прокачать" правую ногу і он будет ТОП.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 12.04.2021 20:47
    +2
    OKs100, 12.04.2021 20:06
    Неплохо для игрока, которого Шахтер держал в золотой клетке и морил арендами.
    В какой "золотой клетке"?
    Золотая клетка у Ярмоленко - большая зарплата, а делов мало, у Лунина.
    А Малина в Шахтере-3 за 3 грн прозябал, пока Вернидуб не рассмотрел и не взял в Зарю.
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 12.04.2021 20:40
    0
    У каждого футболиста есть свой клуб, в котором ему комфортно и игра идет, и ему доверяют.
    В другом может не пойти.
    У Шевы был Милан, а перешел в Челси, там уже свои заморочки, своя атмосфера.
    Так что надо держаться Аталанты, по крайней мере пока.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 12.04.2021 20:24
    0
    Красавчег! Могут предложения посыпаться от топ клубов, хотя Аталанта сейчас тоже топчик, но могут еще круче гранды Европейского футбола начать на него охоту. Если так смотреть и выбирать из топов, то было бы круто его в МанСити к Гвардиоле. Будет там с Де Брюйне своими пушками и пасами соревноваться, хотя у Малины скилы еще норм по дриблингу и если Де Брюйне в основном славится прострелами, то Малина может и элегантно отдать пасс скрытный. Да в МанСити он бы норм смотрелся и прогрессировал бы он там больше с игроками топовыми и с тренером лучшим в мире. Если, кто знает соц сети Пепа, то напишите ему купить Малину. Кто знает, может Малина в таком клубе ЛЧ выиграет, а там глядишь и "Золотой Мяч дадут". ))) нет ничего невозможного. Своей работой и старанием можно достичь всего!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.04.2021 20:06
    0
    Неплохо для игрока, которого Шахтер держал в золотой клетке и морил арендами.
    Ссылка
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