Экс-футболист Александр Алиев и форвард «Миная» Артем Милевский огласили свои ближайшие планы:
В видео, опубликованном в Instagram, Алиев сообщил: «Кенты едут в Ужгород! Держись, Ужгород!» Однако Милевский отметил, что «настроение не то».
ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы
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Источник — Instagram
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