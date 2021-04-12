ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы

Кенты снова вместе, но у одного из них «настроение не то»

  • 12.04.2021 15:55
  • 1283 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы
© Instagram. Алиев и Милевский

Экс-футболист Александр Алиев и форвард «Миная» Артем Милевский огласили свои ближайшие планы:

В видео, опубликованном в Instagram, Алиев сообщил: «Кенты едут в Ужгород! Держись, Ужгород!» Однако Милевский отметил, что «настроение не то».

ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы

 

 

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 12.04.2021 16:17
    0
    НА Ужгород, НА Украину.. Видно сразу мокшанскую душенку
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 12.04.2021 16:12
    0
    мда, Міля здає позиції
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 12.04.2021 16:07
    -1
    Миля понимает что летом выкинут с команды, а на видосиках 8-10 тыс.евро в месяц не заработаешь. Откуда у него может быть настроение?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 16:01
    +6
    Эти кенты напоминают персонажей из фильма "Тупой и ещё тупее"
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 16:01
    +6
    Эти кенты напоминают персонажей из фильма "Тупой и ещё тупее"
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.04.2021 16:17
    0
    НА Ужгород, НА Украину.. Видно сразу мокшанскую душенку
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 12.04.2021 16:12
    0
    мда, Міля здає позиції
    Ссылка
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