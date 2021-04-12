Экс-футболист Александр Алиев и форвард «Миная» Артем Милевский огласили свои ближайшие планы:

В видео, опубликованном в Instagram, Алиев сообщил: «Кенты едут в Ужгород! Держись, Ужгород!» Однако Милевский отметил, что «настроение не то».

ВИДЕО. Куда едут Кенты? Алиев и Милевский огласили свои ближайшие планы