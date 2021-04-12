За три бакса. Шахтер впервые покажет в прямом эфире главный матч Украины

Стоимость просмотра трансляции Украинского Классико составляет $3

  • 12.04.2021 18:09
  • 3297 просмотров
  • 3 комментария
За три бакса. Шахтер впервые покажет в прямом эфире главный матч Украины
© ФК Шахтер

Поединок 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» 17 апреля впервые будет показан на видеопортале официального клубного сайта «Шахтера» по системе pay-per-view.

Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси). Стоимость просмотра трансляции составляет $3.

Будет доступен просмотр поединка с выбором комментатора на украинском, английском или португальском языке. «Шахтар» предлагает не упустить уникальную возможность стать свидетелем классического украинского противостояния даже за границей.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(20 голосов)

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Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 12.04.2021 18:46
    +7
    Я бы дал 3$,если они купят на них совесть.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 12.04.2021 18:34
    +10
    Ни копейки в кротячую кассу...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 18:27
    +9
    Общая выручка будет около ста баксов
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 12.04.2021 18:34
    +10
    Ни копейки в кротячую кассу...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 18:27
    +9
    Общая выручка будет около ста баксов
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 12.04.2021 18:46
    +7
    Я бы дал 3$,если они купят на них совесть.
    Ссылка
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