За три бакса. Шахтер впервые покажет в прямом эфире главный матч Украины

Поединок 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» 17 апреля впервые будет показан на видеопортале официального клубного сайта «Шахтера» по системе pay-per-view.
Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси). Стоимость просмотра трансляции составляет $3.
Будет доступен просмотр поединка с выбором комментатора на украинском, английском или португальском языке. «Шахтар» предлагает не упустить уникальную возможность стать свидетелем классического украинского противостояния даже за границей.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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