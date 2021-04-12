За три бакса. Шахтер впервые покажет в прямом эфире главный матч Украины

Поединок 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» 17 апреля впервые будет показан на видеопортале официального клубного сайта «Шахтера» по системе pay-per-view.

Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси). Стоимость просмотра трансляции составляет $3.

Будет доступен просмотр поединка с выбором комментатора на украинском, английском или португальском языке. «Шахтар» предлагает не упустить уникальную возможность стать свидетелем классического украинского противостояния даже за границей.