«Просто цирковое представление». Эксперт о матче Мариуполь - Шахтер

Журналист Игорь Цыганык раскритиковал «Шахтер» и «Динамо» после матчей УПЛ, где клубы запрещают арендованным играть против себя.

«Шахтер» обыграл «Мариуполь», а «Динамо» одолело «Днепр-1».

«Да это просто главное событие в украинском футболе. Пока будут такие матчи, то никаких спонсоров не будет, никаких приобретений прав на ТВ-трансляции. Мы же понимаем, что это цирковое представление. В свое время «Шахтер» в день рождения своего президента разрешил «Заре» сыграть против себя арендованным. Малышев тогда забил «Шахтеру», и после этого клуб решил, что больше никогда арендованные не будут играть против него».

«И это неправильно. Как и «Динамо», которое аналогично запрещает играть. «Днепру-1» не хватило Дубинчака и Булецы где-то».

«Но и арендованные мало что решили бы. Достаточно посмотреть любой матч, где «Шахтеру» нужны очки в матче с «Мариуполем». Это система, и многие не готовы к борьбе. Это путь в никуда. Какой пул, какие трансляторы? Увидите, как «Мариуполь» будет играть с «Динамо».

«А тут просто проехали и открыли шлагбаум», - считает Цыганык.