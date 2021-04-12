«Просто цирковое представление». Эксперт о матче Мариуполь - Шахтер

Игорь Цыганык недоволен практикой запрета играть арендованным игрокам

  • 12.04.2021 18:30
  • 2838 просмотров
  • 10 комментариев
«Просто цирковое представление». Эксперт о матче Мариуполь - Шахтер
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык раскритиковал «Шахтер» и «Динамо» после матчей УПЛ, где клубы запрещают арендованным играть против себя.

«Шахтер» обыграл «Мариуполь», а «Динамо» одолело «Днепр-1».

«Да это просто главное событие в украинском футболе. Пока будут такие матчи, то никаких спонсоров не будет, никаких приобретений прав на ТВ-трансляции. Мы же понимаем, что это цирковое представление. В свое время «Шахтер» в день рождения своего президента разрешил «Заре» сыграть против себя арендованным. Малышев тогда забил «Шахтеру», и после этого клуб решил, что больше никогда арендованные не будут играть против него».

«И это неправильно. Как и «Динамо», которое аналогично запрещает играть. «Днепру-1» не хватило Дубинчака и Булецы где-то».

«Но и арендованные мало что решили бы. Достаточно посмотреть любой матч, где «Шахтеру» нужны очки в матче с «Мариуполем». Это система, и многие не готовы к борьбе. Это путь в никуда. Какой пул, какие трансляторы? Увидите, как «Мариуполь» будет играть с «Динамо».

«А тут просто проехали и открыли шлагбаум», - считает Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(11 голосов)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:26
    -2
    Журналист Игорь Цыганык
    —————————————
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.04.2021 19:01
    +3
    chapiteau
    Ссылка
    ДерЬНамО💩
    online
      ДерЬНамО💩, 12.04.2021 19:00
    -7
    Экспердище-отpиdarassinое толкает дичь, отpиdarassinым ДерЬнамовцам )))
    Ссылка
    var
      var, 12.04.2021 18:54
    -6
    Осталось сравнить голы Мораеса и Соломона с голами: Внимание! Идёт подача! и Раздайся море! Сидору надо пробить.
    Жду прогноз Спеца с Большой буквы на матч Динамо - Мариуполь. На нём же можно озолотиться, если поставить на Динамо.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 12.04.2021 18:49
    -5
    ЧУ по футболу - днище, и заслуга обеих "грандов" в этом тоже есть.
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    vasya44
      vasya44, 12.04.2021 18:44
    +4
    Тут проще можно сказать - раздвинули ноги!
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.04.2021 18:42
    +4
    Имел неосторожность послушать комментарии "экспертов" футбола по поводу этой игры. После речей Сабо, начал сомневаться в психическом здоровье этого гуру.... Неужели он не понимает комизма происходящего, или деньги не воняют?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 18:37
    +4
    Это позор украинского футбола
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    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 12.04.2021 18:35
    +5
    Навіть фек@л двічі обіграв шюхтьор,а Маріуполь скільки разів?))) І це при такій мізерній історії))) Але ж вбоолівальники шюхтьора твердо вірять у чесність цих матчів,Кл0унИ)))
    Ссылка
    shevsen
    online
      shevsen, 12.04.2021 18:35
    -9
    ЭксперД...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 12.04.2021 18:35
    +5
    Навіть фек@л двічі обіграв шюхтьор,а Маріуполь скільки разів?))) І це при такій мізерній історії))) Але ж вбоолівальники шюхтьора твердо вірять у чесність цих матчів,Кл0унИ)))
    Ссылка
    vasya44
      vasya44, 12.04.2021 18:44
    +4
    Тут проще можно сказать - раздвинули ноги!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.04.2021 18:42
    +4
    Имел неосторожность послушать комментарии "экспертов" футбола по поводу этой игры. После речей Сабо, начал сомневаться в психическом здоровье этого гуру.... Неужели он не понимает комизма происходящего, или деньги не воняют?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 18:37
    +4
    Это позор украинского футбола
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.04.2021 19:01
    +3
    chapiteau
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