Пятки в Чернигове, абсурд в Киеве, кровь в Днепре и характер в Ковалевке

Самые интересные события 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

  • 12.04.2021 12:12
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Пятки в Чернигове, абсурд в Киеве, кровь в Днепре и характер в Ковалевке
© ФК Динамо

Результативный тур – забито 20 мячей. Все команды из еврокубковой зоны (первые шесть) добыли синхронные победы. Как следствие – вопрос относительно распределения коллективов по рангам остается открытым. Расстояние между «Динамо» и «Шахтером» осталось прежним: семь очков в пользу подопечных Луческу. А вот аутсайдер поменялся: в битве неудачников «Рух» - «Минай» победу одержали львовяне и отправили закарпатцев на последнюю строчку в таблице.    

«Дерби» тура


ФК Шахтер

«Мариуполь» принимал географических соседей из «Шахтера» на НСК «Олимпийский». Многострадальный газон мариупольского стадиона с энной попытки пытаются довести до ума, поэтому очередную домашнюю игру приазовцы провели на выезде. Помимо этого, команда Маркевича была вынуждена сыграть против «горняков» вторым составом: по условиям договора, в игре не могли принять участие принадлежащие «Шахтеру» игроки. А так как таковых там целая команды, в бой пошли дублеры. Насколько они честолюбивые? Ну, судя по всему, им еще рано таковыми считаться. Кошкош, Меличенко, Кулиев, Трофимюк, Шушко и даже Плакса с Уханем – эти фамилии вряд ли что-то скажут украинскому болельщику. «Шахтеру» они тоже ничего не сказали. Как следствие – легкая и прогнозированная победа «старшего брата». 

Пенальти тура

Победная точка в игре «Мариуполь» - «Шахтер» была поставлена после удара с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти в ворота номинальных хозяев матча арбитр Абдула поставил более чем спорный. Вратарь «Мариуполя» Гальчук первым оказался у мяча, в то время как защитник «гостей» Додо просто врезался в голкипера. Скорее всего, в том эпизоде нужно было ставить штрафной в пользу обороняющейся команды. Но Абдула дал пенальти в пользу атакующей. ВАР на той игре не было. Мораес с «точки» был точен: теперь у него уже 102 мяча в чемпионатах Украины.

Победа тура

Особых проблем в игре против «Днепра-1» не испытало и «Динамо». Первый тайм на «Днепр Арене» закончился блеклыми нулями, а вот во втором то ли динамовцы заметно прибавили, то ли «днепряне» заметно сбавили, то ли и то, и другое. В общем, команда Луческу без особых хлопот благодаря хорошим голам Миколенко и Сидорчука добыла комфортную победу.

Удаление тура

Новоиспеченный футболист сборной Украины и параллельно нападающий «Днепра-1» Довбык матч против «Динамо» не смог доиграть до конца. Потому что был удален: на 61-й минуте Артем покинул поле после второй желтой карточки. И обе были по делу. Первую форвард схлопотал в середине первого тайма за опасную атаку Миколенко, а вторую – за грубую отмашку Забарному. У динамовского защитника после верхового столкновения оказался разбитым в кровь нос. 

Второе нарушение (по таймкоду с 2:05)

Слова тура

После игры на «Днепр-Арене» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прошелся и по судейству: «Я был возмущен желтой карточкой Сидорчуку! Слишком легко судья ее показал. Это был мелкий фол в центре поля и первое нарушение Сергея. И последнее! Но судья очень легко принял это решение. Теперь Сергей пропустит очень важную игру с «Шахтером». А он наш капитан и очень важный для нас игрок. Поэтому я недоволен тем, как легко судья показал эту карточку. Нужно было трактовать этот момент немножко по-другому. Хозяева были недовольны удалением Довбыка, но посмотрите на Забарного — у него поломан нос, он весь в крови. Мы не знаем, сможет ли он готовиться к следующей игре, возможно, ему потребуется операция. У него очевидно нос кривой».

Матч тура

Игра в Чернигове между «Десной» и «Александрией» превзошла все ожидания. Команды оказались достойны друг друга, продемонстрировали зрелищный, комбинационный футбол с обилием голевых моментов. Все пять забитых мячей – классные, следствие и коллективной игры, и индивидуальных действий футболистов. Первыми повели в счете гости – благодаря сольному проходу Ковальца. Но уже через три минуты хозяева восстановили равновесие: редким в наших широтах голом отличился Имереков. Дальше забивали только «сиверяне»: дубль Тотовицкого и отличный удар в угол от Гуцуляка. После этого матча «Александрия», скорее всего, не сможет финишировать в «зоне Лиги Европы», а вот «Десна» имеет шансы даже в борьбе за третье место. 

Герой тура

Игру в Чернигове сделал лидер «Десны» Тотовицкий. На счету Андрея – два результативных удара. Его первое взятие ворот Панькива ознаменовало перелом в матче, а второе стало феноменальной победной точкой. Отныне Тотовицкий – лучший игрок УПЛ по системе «гол + пас»: у него 14 результативных действий (девять забитых мячей и пять ассистов). Возможно, после этих геройств плеймейкера «Десны» тренер сборной Украины Андрей Шевченко наконец-то обратит на него свое внимание?

Голы тура

Шикарно, иначе и не скажешь. «Десна» забила два гола в ворота «Александрии» в похожем стиле: ударом пяткой. Мы восхищаемся подобным высшим пилотажем в исполнении Бензема в недавнем испанском класико, но ведь Имереков с Тотовицким забивали не хуже. В первом тайме защитник черниговской команды пробил так хитро и точно, что защита и вратарь гостей просто опешили. Казалось, подобное уже не пройдет. Но прошло. Причем на последних секундах матча: Тотовицкий снова пробил из сложнейшего момента пяткой, и снова Панькив лишь недоуменно развел руками.

Празднования тура

На 50-й минуте нападающий «Ворсклы» Кулач забил гол в ворота «Львова», доведя счет в матче до 2:0, и побежал к скамье запасных своей команды. А вместе с Владом туда прибежали почти все его партнеры и характерным движением поздравили своего одноклубника Ребенка с рождением дочки. После финального свистка и у Ребенка, и у его коллег был еще один повод порадоваться: «Ворскла» не без проблем, но таки сумела переиграть «Львов» - 2:1.  

Уныние тура

«Матч за шесть очков» - именно такая вывеска была у матча, состоявшегося на «Арене Львов»: там встретились два беспросветных аутсайдера – «Рух» и «Минай». Расстояние между командами до игры было всего два очка (в пользу гостей). После игры соперники поменялись местами: львовяне поднялись на 12-е место, закарпатцы опустились на последнее. Что же касается самой игры, то она на игру как таковую смахивала лишь издали. Оппоненты скорее мучились, нежели играли. Первый тайм – забыть да выбросить. Во втором соперники начали создавать хоть какие-то моменты. В средине тайма Кухарук не без рикошета застал врасплох голкипера гостей Поповича, а под занавес игры Кондраков мастерски реализовал пенальти. Гости в атаке не создали абсолютно ничего. Да и в обороне, в общем, тоже не преуспели.

Характер тура   

«Олимпик» принимал «Колос» в Ковалевке: динамовская арена, на которой ранее дончане проводили свои домашние матчи, дисквалифицирована УАФ, поэтому приходится играть домашние поединке на выезде. Команда Калитвинцева неплохо начала: первый тайм завершился в ее пользу. Это Каргбо, продавив Петрова, отправил мяч под перекладину. Но во втором тайме «Олимпик» выдохся. И номинальные гости этим воспользовались. Сначала сын главного тренера «Колоса» Руслана Костышина Денис реализовал пенальти, а за три минуты до конца основного времени Милько реализовал один из многочисленных угловых ударов, головой отправив мяч в угол ворот. В итоге «Колос» остается в еврокубковых разборках, а вот «Олимпик» остается в зоне вылета. Донецкая команда потерпела восьмое поражение подряд, и шестое – под руководством нового тренера Калитвинцева. Кстати, на игре присутствовал бывший рулевой «олимпийцев» Климовский. Может, президент клуба Гельзин вернет обратно тренера, с которым в первом круге команда играла на порядок успешнее?     

Сборная тура

Ризнык – Хомченовский, Имереков, Белый, Миколенко – Сидорчук, Милько, Соломон, Кане, Тотовицкий – Мораес.   

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Валерий Василенко, Sport.ua

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Комментарии
    funnycat
      funnycat, 12.04.2021 12:38
    +1
    Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич проходил собеседование с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным перед тем, как возглавить приазовский клуб.
    Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в выпуске «ТаТоТаке».
    «Палкин – это человек №1 в «Мариуполе».
    ------
    Уважаемые Спорт Юа, выложите эту новость
    пусть народ знает как шлахтер за трофеи борется
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 12.04.2021 12:38
    +1
    Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич проходил собеседование с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным перед тем, как возглавить приазовский клуб.
    Об этом сообщил журналист Андрей Сенькив в выпуске «ТаТоТаке».
    «Палкин – это человек №1 в «Мариуполе».
    ------
    Уважаемые Спорт Юа, выложите эту новость
    пусть народ знает как шлахтер за трофеи борется
    Ссылка
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