Источник: Шахтер интересуется форвардом сборной Украины

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.

По его информации, датский «Мидтьюлланд», откуда Довбик перешел в «Днепр-1», получит процент от следующего трансфера форварда. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету Довбика 9 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Днепр-1». Контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.

Ранее Довбик был удален в матче УПЛ против «Динамо» Киев.