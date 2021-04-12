Источник: Шахтер интересуется форвардом сборной Украины

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.
По его информации, датский «Мидтьюлланд», откуда Довбик перешел в «Днепр-1», получит процент от следующего трансфера форварда. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 400 тысяч евро.
В нынешнем сезоне на счету Довбика 9 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Днепр-1». Контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.
Ранее Довбик был удален в матче УПЛ против «Динамо» Киев.
Источник — Циганик LIVE
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