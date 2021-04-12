Источник: Шахтер интересуется форвардом сборной Украины

Чемпионы Украины проявляют интерес к Артему Довбику

  • 12.04.2021 23:54
  • 1922 просмотра
  • 10 комментариев
Источник: Шахтер интересуется форвардом сборной Украины
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Днепра-1» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.

По его информации, датский «Мидтьюлланд», откуда Довбик перешел в «Днепр-1», получит процент от следующего трансфера форварда. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету Довбика 9 голов и 1 ассист в 23 матчах за «Днепр-1». Контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года.

Ранее Довбик был удален в матче УПЛ против «Динамо» Киев.

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 01:07
    -1
    Источник такой себе, а так, то вполне мб, только надо ли ему самому сидеть в марике на подхвате?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.04.2021 00:58
    0
    У него паспорт не той системы
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 00:17
    -1
    alex13, 13.04.2021 00:16
    В обмен на Пихалёнка и Игнатенко можно спокойно отдавать!
    +Вакула
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 13.04.2021 00:16
    +2
    В обмен на Пихалёнка и Игнатенко можно спокойно отдавать!
    Ссылка
    ДерЬНамО💩
    online
      ДерЬНамО💩, 13.04.2021 00:14
    -9
    avk2307, 13.04.2021 00:05
    Мораеса после побоев Срны и Ко взяли. Только после первой крови...
    оpиdarassinый деРЬнамовец,самая первая большая кровь была была когда Езерский ваших клоунов гонял в золотом матче ,вы как были оpиdarassinые по жизни со времён советов так и и остаётесь ))))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.04.2021 00:10
    +1
    pricolist, 12.04.2021 23:56
    Лучше б Сикану дали шанс проявить себя, а то по Мариуполях шляется. Чемпион Мира все-таки
    Шахтер сам загнал себя в условия, когда нужно показывать результат здесь и сейчас, но структура для роста молодых игроков в матерых не выстроена. Сикан никогда не заиграет, на это нужно время и доверие, а они тренера после влетов каждый раз увольняют.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 00:05
    -1
    Михаил Степанов, 13.04.2021 00:01
    упс...только Довбик показал как умеет размахивать руками, сразу появился интерес со стороны Шахтера...Тайсон то уходит...
    Мораеса после побоев Срны и Ко взяли. Только после первой крови...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.04.2021 00:01
    +6
    упс...только Довбик показал как умеет размахивать руками, сразу появился интерес со стороны Шахтера...Тайсон то уходит...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.04.2021 23:56
    +3
    Лучше б Сикану дали шанс проявить себя, а то по Мариуполях шляется. Чемпион Мира все-таки
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 12.04.2021 23:56
    -3
    Такой момент запорол с казахами. Да пробей ты в ближний угол и гол.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.04.2021 00:01
    +6
    упс...только Довбик показал как умеет размахивать руками, сразу появился интерес со стороны Шахтера...Тайсон то уходит...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.04.2021 23:56
    +3
    Лучше б Сикану дали шанс проявить себя, а то по Мариуполях шляется. Чемпион Мира все-таки
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 13.04.2021 00:16
    +2
    В обмен на Пихалёнка и Игнатенко можно спокойно отдавать!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.04.2021 00:10
    +1
    pricolist, 12.04.2021 23:56
    Лучше б Сикану дали шанс проявить себя, а то по Мариуполях шляется. Чемпион Мира все-таки
    Шахтер сам загнал себя в условия, когда нужно показывать результат здесь и сейчас, но структура для роста молодых игроков в матерых не выстроена. Сикан никогда не заиграет, на это нужно время и доверие, а они тренера после влетов каждый раз увольняют.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 13.04.2021 00:58
    0
    У него паспорт не той системы
    Ссылка
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