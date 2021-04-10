ВИДЕО. За что удалили форварда сборной Украины в матче с Динамо

Артем Довбик дважды отмахнулся от соперников

  • 10.04.2021 19:15
  • 4068 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. За что удалили форварда сборной Украины в матче с Динамо
© СК Днепр-1. Артем Довбик

На 61-й минуте матча 21-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1» нападающий номинальных гостей Артем Довбик отмахнулся от Забарного и получил вторую в матче желтую карточку. 
 
Первый горчичник, кстати, форвард тоже получил за отмашку, но от Миколенко.

Первое нарушение

Второе нарушение (по таймкоду с 2:05)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Orel
    online
      Orel, 10.04.2021 20:15
    0
    Mac_Gyver, 10.04.2021 19:35
    По второй мне кажется, что довбик просто пытался удержать равновесие после контакта с ногой Забарного. Умысла - ноль.
    Незнання законів не впливає на покарання.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 10.04.2021 20:11
    +1
    На самом деле там вторая желтая тянула на коасную
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:04
    +1
    у забарного сломан нос
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.04.2021 20:02
    0
    ну вот как такого "вертолетчика" в сборную брать? Две тупые но заслуженные желтые!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 19:36
    +3
    Нос Забарному расквасил... А Забарный крксава, доиграл после этого матч до конца!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.04.2021 19:35
    -2
    По второй мне кажется, что довбик просто пытался удержать равновесие после контакта с ногой Забарного. Умысла - ноль.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 19:32
    +3
    Дві абсолютно дурні та зовсім непотрібні жовті. Я проти таких карток в більшості випадків. На Миколенку я би Довбика пробачив, але Забарному він дав від душі. Навіщо?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.04.2021 19:30
    +3
    Руки Довбыку надо скотчем к телу примотать.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 10.04.2021 19:24
    +3
    Тяжело ему будет в дальнейшем играть с таким вертолетом
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 10.04.2021 19:23
    +2
    Видно, что заряженный. Но ДК еще Супрягу не переварило. Пока без Довбика обойдемся.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.04.2021 19:20
    +7
    В глаз и по носу, прости Довбик, но футбол не бокс
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 19:19
    +6
    чистые желтые---справедливая красная
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.04.2021 19:20
    +7
    В глаз и по носу, прости Довбик, но футбол не бокс
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 19:19
    +6
    чистые желтые---справедливая красная
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 19:36
    +3
    Нос Забарному расквасил... А Забарный крксава, доиграл после этого матч до конца!
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 19:32
    +3
    Дві абсолютно дурні та зовсім непотрібні жовті. Я проти таких карток в більшості випадків. На Миколенку я би Довбика пробачив, але Забарному він дав від душі. Навіщо?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.04.2021 19:30
    +3
    Руки Довбыку надо скотчем к телу примотать.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 10.04.2021 19:24
    +3
    Тяжело ему будет в дальнейшем играть с таким вертолетом
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 10.04.2021 19:23
    +2
    Видно, что заряженный. Но ДК еще Супрягу не переварило. Пока без Довбика обойдемся.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 10.04.2021 20:11
    +1
    На самом деле там вторая желтая тянула на коасную
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:04
    +1
    у забарного сломан нос
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 10.04.2021 20:15
    0
    Mac_Gyver, 10.04.2021 19:35
    По второй мне кажется, что довбик просто пытался удержать равновесие после контакта с ногой Забарного. Умысла - ноль.
    Незнання законів не впливає на покарання.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.04.2021 20:02
    0
    ну вот как такого "вертолетчика" в сборную брать? Две тупые но заслуженные желтые!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности