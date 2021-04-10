ВИДЕО. За что удалили форварда сборной Украины в матче с Динамо

На 61-й минуте матча 21-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1» нападающий номинальных гостей Артем Довбик отмахнулся от Забарного и получил вторую в матче желтую карточку.
Первый горчичник, кстати, форвард тоже получил за отмашку, но от Миколенко.
Первое нарушение
Второе нарушение (по таймкоду с 2:05)
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Источник — Sport.ua
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