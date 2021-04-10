21-й тур
Динамо Киев
2 : 0
Днепр-1
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сохраненный перевес. Динамо перед дуэлью с Шахтером обыграло Днепр-1

Киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу с семиочковым отрывом от «горняков»

  • 10.04.2021 18:53
  • 6316 просмотров
  • 102 комментария
Сохраненный перевес. Динамо перед дуэлью с Шахтером обыграло Днепр-1
© twitter.com/DynamoKyiv

Матч на «Днепр-Арене» между местным «Днепром-1» и киевским «Динамо» по праву считался центральным в 21-м туре украинской Премьер-лиги. Команда Игора Йовичевича подходила к поединку, не зная поражений во второй части сезона, а потому ожидалась ожесточенная борьба.

«Динамо» хоть и считалось номинальным хозяином, но играло в гостях, поскольку в первом круге команды поменялись местами. Тогда днепряне пошли навстречу киевлянам, у которых был сложный график из-за выступлений в групповом раунде Лиги чемпионов.

Обе команды были мотивированы одержать положительный результат, а потому в начале матча играли максимально аккуратно, дабы избежать ошибок. Но зрелищности такая игра ничуть не придавала, голкиперы стояли у ворот почти без дела.

В концовке первого тайма произошел казалось бы рядовой инцидент, но стал он очень неприятным для «Динамо»: Сергей Сидорчук получил четвертое в сезоне предупреждение и на следующей неделе не сможет сыграть с донецким «Шахтером» из-за перебора желтых карточек.

После розыгрыша штрафного на 41-й минуте мяч все-таки оказался в сетке ворот Георгия Бущана, однако произошло это уже после свистка главного арбитра Игоря Пасхала, который зафиксировал офсайд. Для Александра Сватка это мог быть первый гол в 2021 году.

На перерыв команды ушли с нулями на табло, а на второй тайм вышли с четкой установкой забивать. В первую очередь это касается подопечных Мирчи Луческу, ведь если для днепрян ничья могла стать приемлемых результатом, то столичной команде терять очки крайне нежелательно.

На 58-й минуте Виталий Миколенко открыл счет в матче, с лета забив левой ногой в дальний угол после навеса с углового от Де Пены. Для 21-летнего игрока это дебютный гол в нынешнем сезоне. А еще спустя пару минут «Днепр-1» остался вдесятером – Артем Довбик совершил отмашку от Забарного, за что получил второй «горчичник».

На 67-й минуте Сидорчук в своем стиле в одно касание забил со средней дистанции, заставив Валерия Юрчука второй раз вынимать мяч из сетки ворот. Дальше «Динамо» на классе довело матч до вполне логичной победы.

2:0 – «Динамо» нанесло «Днепру-1» первое поражение в 2021 году и сохраняет семиочковый гандикап над «Шахтером». Команда Мирчи Луческу сделала очередной важный шаг к чемпионскому титулу, впереди очная встреча с действующим чемпионом.

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

«Динамо» – «Днепр-1» – 2:0

Миколенко (58), Сидорчук (67)

Сидорчук (40), Беседин (63), Караваев (75) – Довбик (24), Чуже (35), Когут (44), Ди Франко (47), Ярмолюк (91)

Довбик (61, две желтые карточки)

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 86), Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 59), Де Пена (Родригеш, 59), Караваев, Буяльский, Беседин (Супряга, 72)

«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток (Хобленко, 65), Ди Франко (Ярмолюк, 89), Игнатенко (Батагов, 73), Цуриков, Чуже (Билл, 89), Когут (Назаренко, 73), Довбик

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:19
    -1
    zelia73, 10.04.2021 20:15
    там прогиба не было---там от будки аж было 0 ударов в створ бомжей---рубка--классико даунбасса
    Не пьёт он.. судя по тексту , ты только этим и занимаешься
    Ссылка
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 20:18
    0
    grig, 10.04.2021 20:11
    Как же Пасхалу хотелось голы отменить. С такой надеждой ВАР пересматривал. Таки дал Сидорчуку желтую за единственное в матче нарушение, и теперь тот пропустит матч с "Шахтером". И жалко, что Забарному нос сломали. Теперь В матче с "Шахтером" - минус два игрока. А судейство еще то будет - ведь для "Шахтера" последний шанс. Но думаю, что Мистер что то придумает.
    Против Шахтёра можно играть скамейкой, что сберечь силы на Мариуполь и Колом в последних турах.
    А потом Луческу уедет поднимать Бухарест, и придётся приглашать Йовичевича в Динамо.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:18
    -2
    AK__228, 10.04.2021 20:17
    Засрал ты уже своим «засрал».... момента с голом миколенко нет на этом сайте!?
    Не пьёт он... завязывай тогда с наркотиками пока не поздно... человек -пунктир
    проктолог не помагает---обратись к гинекологу
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:17
    -2
    zelia73, 10.04.2021 20:15
    там прогиба не было---там от будки аж было 0 ударов в створ бомжей---рубка--классико даунбасса
    И бомжи это вся твоя семейка
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:17
    -1
    zelia73, 10.04.2021 20:09
    20 лет не пью--и тебе не желаю---а психиатра помощь тебе не поможет---матч не смотрел но три ветки засрал---к проктологу обратись
    Засрал ты уже своим «засрал».... момента с голом миколенко нет на этом сайте!?
    Не пьёт он... завязывай тогда с наркотиками пока не поздно... человек -пунктир
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:15
    -2
    alex13, 10.04.2021 20:13
    И где ты, коняра даунецкий, увидел здесь прогиб? Вот не дать Арендовцу выставить 13 (!) игроков - это круто!!!
    там прогиба не было---там от будки аж было 0 ударов в створ бомжей---рубка--классико даунбасса
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:15
    -1
    Miroslav1981, 10.04.2021 20:10
    За секунду тяжело принять правильное решение.. он же поначалу и сближался с Миколенко.
    За секунду как раз принимают решение о блокировки бьющего.. это на автомате должно быть у футболиста...
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 10.04.2021 20:13
    +3
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 18:59
    На самом деле это было ожидаемо, что Днепр прогнётся под кипрскую дырку)
    И где ты, коняра даунецкий, увидел здесь прогиб? Вот не дать Арендовцу выставить 13 (!) игроков - это круто!!!
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 10.04.2021 20:11
    +1
    Как же Пасхалу хотелось голы отменить. С такой надеждой ВАР пересматривал. Таки дал Сидорчуку желтую за единственное в матче нарушение, и теперь тот пропустит матч с "Шахтером". И жалко, что Забарному нос сломали. Теперь В матче с "Шахтером" - минус два игрока. А судейство еще то будет - ведь для "Шахтера" последний шанс. Но думаю, что Мистер что то придумает.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 10.04.2021 20:10
    +1
    AK__228, 10.04.2021 19:53
    Тогда было бы логичнее, что б он в сближался с миколенко или по мячу играл.. а так получилось довольно таки нелепо
    За секунду тяжело принять правильное решение.. он же поначалу и сближался с Миколенко.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:09
    0
    AK__228, 10.04.2021 20:05
    !? Трезвей мужик
    20 лет не пью--и тебе не желаю---а психиатра помощь тебе не поможет---матч не смотрел но три ветки засрал---к проктологу обратись
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 10.04.2021 20:09
    +1
    AK__228, 10.04.2021 20:05
    !? Трезвей мужик
    все трезвые остались на ветке Арендуполь Барсуковня
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:06
    -4
    Igor Avtoigor, 10.04.2021 20:02
    Нелепо получилось? нелепо было с Львовом
    А ты эксперт.. на футболы кастинг проходишь!?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 20:06
    +2
    NaVarDrisni, 10.04.2021 19:50
    с шахтой проиграете второй раз за сезон и будете официально самым позорным чемпионом.
    Такие сявки как ты, сейчас смотрятся особенно забавно!
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:05
    -4
    zelia73, 10.04.2021 20:02
    правильно--не смотрел---но насрать надо---настоящий бомж
    !? Трезвей мужик
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 10.04.2021 20:02
    +2
    AK__228, 10.04.2021 19:55
    А видео забитого гола только на твоей Нокиа есть!?
    Я понял, что оценить и прокомментировать игровой эпизод это не твоё
    Нелепо получилось? нелепо было с Львовом
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:02
    +3
    AK__228, 10.04.2021 20:00
    Ещё один... вы там в вагоне Киёв-Фастов все одинаковые!?
    правильно--не смотрел---но насрать надо---настоящий бомж
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:00
    -9
    zelia73, 10.04.2021 19:56
    ты же динамо не смотрел---как и бомжей---но три ветки про динамо засрал
    Ещё один... вы там в вагоне Киёв-Фастов все одинаковые!?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 19:56
    +5
    AK__228, 10.04.2021 19:53
    Тогда было бы логичнее, что б он в сближался с миколенко или по мячу играл.. а так получилось довольно таки нелепо
    ты же динамо не смотрел---как и бомжей---но три ветки про динамо засрал
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 19:55
    -7
    Igor Avtoigor, 10.04.2021 19:52
    тут все уже поняли что ты писдун кучирявый пришел дальше гавновбросы делать на ветке с Динамо, будешьобсасывать каждый момент?? ты ж гусяра говорил что не смотрел матч чертяка
    А видео забитого гола только на твоей Нокиа есть!?
    Я понял, что оценить и прокомментировать игровой эпизод это не твоё
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 10.04.2021 18:54
    +28
    С победой , лучший клуб Украины !
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 10.04.2021 18:58
    +21
    С победой, лучший клуб Украины!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.04.2021 19:02
    +20
    Хорошая победа,главное чтобы теперь не предложили закончить чемпионат в конце апреля по уплотнённому графику
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.04.2021 19:02
    +18
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 18:58
    Косточку погрызть это мы вам в этом сезоне кидаем РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ, самим не стрёмно от такого?
    Вас Ребров два раза подряд вертел, у Мирчи вроде маразма старческого нет, так что и следующее чемпионство за нами, бойкинючка сраная
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.04.2021 19:07
    +17
    Дауны, у кого чемпионств за 30 лет больше, а ну-ка ответьте? Или вы только за 11 лет берете исходник? А 19 лет куда дели, это же не совок уже был
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 10.04.2021 18:55
    +17
    Молодцы, с победой!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.04.2021 18:55
    +16
    ЧЕМПИООООНЫ, ЧЕМПИОООООНЫ ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!!!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 19:02
    +15
    браво лучший клуб украины --вперёд к чемпионству
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 19:03
    +14
    ДК ещё на шаг ближе к чемпионству.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.04.2021 19:03
    +14
    ск кильчень-1, 10.04.2021 19:02
    30 лет со дня чемпионства Таврии!
    После золотого матча Таврия - Динамо 1:0.
    Который был запланирован на слив Киеву, но Симферополь не пошёл на договорняк.
    Почитай материалы по той игре.)
    Мне лично покуй на тот матч, дауненок. Чего читать, проиграли так проиграли. Но юбилейное золото наше, а вам косточка
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 10.04.2021 19:19
    +13
    Я рад за кротов - им повезло сегодня настоящий футбол посмотреть. Если бы не ДК с Днепром - так бы и и давились мариупольским дерби.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 10.04.2021 19:19
    +12
    Всех с победой ! Хорошая игра, Днепр здорово бодался, но всё закономерно! Можем и чемпионство и Кубок взять! А кротам - дипломы за победу в чмырином дерби
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 10.04.2021 19:14
    +11
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 19:12
    О да, Шахтёр ждут перемены, трансферы.
    В следующем сезоне Шахтер поменяется с Агробизнесом лигами.
    Ссылка
    Aleksandr Terrr
      Aleksandr Terrr, 10.04.2021 19:11
    +11
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 18:56
    Шо, как обычно красная карточка в матче кипрской помойки?
    Петух777 вообще ни разу не палится! Интересно, сколько он уже акков создал, думаю, штук 100 точно
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.04.2021 19:03
    +11
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 18:58
    Косточку погрызть это мы вам в этом сезоне кидаем РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ, самим не стрёмно от такого?
    Кости в ОРДЛО 7 лет обгрызать, самим не стрёмно от такого?
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 10.04.2021 19:26
    +10
    Неплохо, весьма не плохо.. к шахте хорошую форму набрали. жаль Сидор не сыграет, хоть его часто критикую. Шепелев ошибался, его потеря мяча, чуть к голу не привела. а так молодцы.. Тымчик хорош.. Мыкола в касание положил красавца, да и Сидорчук хорошо попал. Работу тренера видно канеш.
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 10.04.2021 19:21
    +10
    МЫ в этом году делает ХЕТ-ТРИК РЕБЬЯТА Супер кубок Чемпионство и Кубок Украины
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 10.04.2021 19:20
    +10
    bullyUA, 10.04.2021 19:11
    Если Динамо в следующем туре сделает Шахтер, то не только практически гарантируют чемпионство, но и шансы Зари на 2 место резко возрастут.
    Так и будет их будут ставить раком все кому не лень Александрия и Днепр1 вздрюкают их и они зароются
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 10.04.2021 19:11
    +10
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 19:08
    Я давно уже забил на это чемпионство, но всё в шоке от кого, как кипрские фанаты счастливы, хотя это нормально, раз в пять лет косточку хотя бы погрызть, это да, достижение бл.
    Ты так забил, что забил только на Шахтер. Под всеми динамовскими новостями ты стабильно написываешь как тебе все равно. Ну будь уже мужиком, если знаешь что это
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 10.04.2021 19:27
    +9
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 19:08
    Я давно уже забил на это чемпионство, но всё в шоке от кого, как кипрские фанаты счастливы, хотя это нормально, раз в пять лет косточку хотя бы погрызть, это да, достижение бл.
    Ущербный, конечно тебе пофиг, повесь себе траурную ленточку на лоб!
    Ссылка
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