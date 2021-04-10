Сохраненный перевес. Динамо перед дуэлью с Шахтером обыграло Днепр-1

Матч на «Днепр-Арене» между местным «Днепром-1» и киевским «Динамо» по праву считался центральным в 21-м туре украинской Премьер-лиги. Команда Игора Йовичевича подходила к поединку, не зная поражений во второй части сезона, а потому ожидалась ожесточенная борьба.
«Динамо» хоть и считалось номинальным хозяином, но играло в гостях, поскольку в первом круге команды поменялись местами. Тогда днепряне пошли навстречу киевлянам, у которых был сложный график из-за выступлений в групповом раунде Лиги чемпионов.
Обе команды были мотивированы одержать положительный результат, а потому в начале матча играли максимально аккуратно, дабы избежать ошибок. Но зрелищности такая игра ничуть не придавала, голкиперы стояли у ворот почти без дела.
В концовке первого тайма произошел казалось бы рядовой инцидент, но стал он очень неприятным для «Динамо»: Сергей Сидорчук получил четвертое в сезоне предупреждение и на следующей неделе не сможет сыграть с донецким «Шахтером» из-за перебора желтых карточек.
После розыгрыша штрафного на 41-й минуте мяч все-таки оказался в сетке ворот Георгия Бущана, однако произошло это уже после свистка главного арбитра Игоря Пасхала, который зафиксировал офсайд. Для Александра Сватка это мог быть первый гол в 2021 году.
На перерыв команды ушли с нулями на табло, а на второй тайм вышли с четкой установкой забивать. В первую очередь это касается подопечных Мирчи Луческу, ведь если для днепрян ничья могла стать приемлемых результатом, то столичной команде терять очки крайне нежелательно.
На 58-й минуте Виталий Миколенко открыл счет в матче, с лета забив левой ногой в дальний угол после навеса с углового от Де Пены. Для 21-летнего игрока это дебютный гол в нынешнем сезоне. А еще спустя пару минут «Днепр-1» остался вдесятером – Артем Довбик совершил отмашку от Забарного, за что получил второй «горчичник».
На 67-й минуте Сидорчук в своем стиле в одно касание забил со средней дистанции, заставив Валерия Юрчука второй раз вынимать мяч из сетки ворот. Дальше «Динамо» на классе довело матч до вполне логичной победы.
2:0 – «Динамо» нанесло «Днепру-1» первое поражение в 2021 году и сохраняет семиочковый гандикап над «Шахтером». Команда Мирчи Луческу сделала очередной важный шаг к чемпионскому титулу, впереди очная встреча с действующим чемпионом.
Украинская Премьер-лига. 21 тур.
«Динамо» – «Днепр-1» – 2:0
Миколенко (58), Сидорчук (67)
Сидорчук (40), Беседин (63), Караваев (75) – Довбик (24), Чуже (35), Когут (44), Ди Франко (47), Ярмолюк (91)
Довбик (61, две желтые карточки)
«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сидклей, 86), Сирота, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 59), Де Пена (Родригеш, 59), Караваев, Буяльский, Беседин (Супряга, 72)
«Днепр-1»: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток (Хобленко, 65), Ди Франко (Ярмолюк, 89), Игнатенко (Батагов, 73), Цуриков, Чуже (Билл, 89), Когут (Назаренко, 73), Довбик
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)
Денис Шаховец, Sport.ua
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А потом Луческу уедет поднимать Бухарест, и придётся приглашать Йовичевича в Динамо.
Не пьёт он... завязывай тогда с наркотиками пока не поздно... человек -пунктир
Не пьёт он... завязывай тогда с наркотиками пока не поздно... человек -пунктир
Я понял, что оценить и прокомментировать игровой эпизод это не твоё
Я понял, что оценить и прокомментировать игровой эпизод это не твоё
После золотого матча Таврия - Динамо 1:0.
Который был запланирован на слив Киеву, но Симферополь не пошёл на договорняк.
Почитай материалы по той игре.)
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