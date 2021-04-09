21-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Днепр-1
10.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Лидер против второй команды по количеству набранных очков во втором круге

  • 09.04.2021 22:43
  • 1041 просмотр
  • 7 комментариев
Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо

10 апреля на «Днепр-Арене» встретятся две наиболее успешные во втором круге команды – «Днепр-1» и «Динамо».

К очному противостоянию две команды из берегов Днепра подходят в отличной форме. Динамовцы уверенно лидируют в чемпионате, опережая идущий вторым «Шахтер» на семь очков. Беспроигрышная серия подопечных Луческу в УПЛ насчитывает уже одиннадцать поединков, причем лишь в двух из них были зафиксированы ничьи, остальные матчи завершились победами «сине-белых». Последние пять встреч в чемпионате страны «Динамо» неизменно выигрывало.

После провала в конце первого круга, связанного с «перестройкой» команды из-за смены на тренерском мостике (Михайленко сменил Йовичевич), весеннюю часть сезона «Днепр-1» начал очень убедительно. В активе «днепрян» - семь матчей без поражений, что является рекордом для клуба. Более того, одержано пять побед при двух ничьих – таким результатам может позавидовать любой лидер. Больше очков, чем «Днепр-1», в нынешнем году набрала лишь одна команда – «Динамо» (18 против 17-ти).

Однако «Днепр-1» подходит к матчу против киевлян в статусе андердога. Уж слишком много было потеряно в первом круге, особенно под его занавес. Тогда «Днепр-1» занимал последнее место в таблице и считался одним из главных претендентов на вылет, а не на место в еврокубках, как изначально планировало клубное руководство.

Но во второй части сезона для «Днепра-1» все поменялось в лучшую сторону. После зимнего сбора команду Йовичевича не узнать: сыгранная, дисциплинированная и много забивающая. Если бы не тот пресловутый провал, «днепряне» наверняка боролись бы за еврокубки. Сейчас же борются лишь за престиж.

Поединок против «Динамо» станет для «Днепра-1» настоящим испытанием на прочность. В подобном ключе высказался и президент клуба Юрий Береза, и главный тренер команды Игор Йовичевич. И с этим нельзя не согласится: доселе, то есть во втором круге, команда из Днепра еще не встречалась с соперниками уровня «Динамо». Наверняка номинальные гости, которые будут играть против лидера чемпионата в родных стенах, захотят «показать товар лицом». И наверняка всерьез попортят кровь команде Луческу. Но вот смогут ли отобрать очки – весьма сомнительно: мотивация у киевлян все равно будет на порядок выше.   

К тому же, Йовичевич испытывает серьезные проблемы с кадрами. По условиям контракта, против «Динамо» не смогут сыграть два футболиста, принадлежащие столичному клубу – Булеца и Дубинчак. Из-за травм выбыли Дуглас, Тейлор и Назаренко, из-за перебора карточек – Адамюк.

А вот у киевлян – наоборот, лазарет пустеет: уже в общей группе занимается не только Тымчик, но и Дуэлунд. А вот Цыганков пока не готов играть.

Поединок первого круга завершился в пользу команды Луческу – 2:1. Матч тогда проходил на НСК «Олимпийский», но номинальными хозяевами были «днепряне». Подопечные Йовичевича первыми открыли счет – красивым ударом в средине первого тайма отличился Назаренко. Но через несколько минут Адамюк отличился «самострелом», а за минуту до свистка на перерыв Цыганков вывел динамовцев вперед. Этот счет продержался до конца поединка. Примечательно, что в том матче за первую команду «Динамо» дебютировал молодой вратарь Руслан Нещерет.   

История встреч оппонентов насчитывает всего четыре поединка: три в рамках УПЛ, один – в Кубке Украины. Перевес на стороне динамовцев: три победы против одной виктории «днепрян».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Де Пена, Буяльский, Беседин

«Днепр-1»: Юрчук, Сваток, Логинов, Сафронов, Ди Франко, Пихаленок, Игнатенко, Батагов, Чуже, Когут, Довбык. 

10 апреля, суббота

«Динамо» – «Днепр-1»
Днепр. «Днепр-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:11
    +1
    Vadum Hrynchuk, 09.04.2021 23:32
    Зашел посмотреть на состав, а там перебравшие карточек Кендзера с Поповым...
    Їм дозволили грати, щоб отримати по карточці і пропустити матч з шахтою
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:07
    +1
    Ох і спорт.юа зі складами накрутив.... . Надіюсь буде гарний матч, але всерівно перемога буде за ДК, десь так 3:1.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 09.04.2021 23:33
    +3
    Автор статьи футболом интересуется? Я что-то сомневаюсь. «Через травми вибули Дуглас, Тейлор» — как выбыли, так и прибыли, они тренируются с командой, проблем нет. А вот Пихалёнок, которого поставили в ориентированный состав, пропустит матч из-за аппендицита. Что делают в составе: Сваток, Батагов (так и не сыгравший в этом сезоне) и Сафронов (аналогично), понять не могу.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 09.04.2021 23:32
    +3
    Зашел посмотреть на состав, а там перебравшие карточек Кендзера с Поповым...
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 23:01
    +1
    Удачи Динамо .
    Каждый матч сейчас как финал !
    Главно без недооценки, и нервов - лишние жёлтые нам не нужны !
    Верим в победу
    Ссылка
    var
      var, 09.04.2021 22:55
    -1
    3:0......
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 22:51
    0
    2:1
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.04.2021 23:33
    +3
    Автор статьи футболом интересуется? Я что-то сомневаюсь. «Через травми вибули Дуглас, Тейлор» — как выбыли, так и прибыли, они тренируются с командой, проблем нет. А вот Пихалёнок, которого поставили в ориентированный состав, пропустит матч из-за аппендицита. Что делают в составе: Сваток, Батагов (так и не сыгравший в этом сезоне) и Сафронов (аналогично), понять не могу.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 09.04.2021 23:32
    +3
    Зашел посмотреть на состав, а там перебравшие карточек Кендзера с Поповым...
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:11
    +1
    Vadum Hrynchuk, 09.04.2021 23:32
    Зашел посмотреть на состав, а там перебравшие карточек Кендзера с Поповым...
    Їм дозволили грати, щоб отримати по карточці і пропустити матч з шахтою
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 10.04.2021 00:07
    +1
    Ох і спорт.юа зі складами накрутив.... . Надіюсь буде гарний матч, але всерівно перемога буде за ДК, десь так 3:1.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 09.04.2021 23:01
    +1
    Удачи Динамо .
    Каждый матч сейчас как финал !
    Главно без недооценки, и нервов - лишние жёлтые нам не нужны !
    Верим в победу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.04.2021 22:51
    0
    2:1
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности