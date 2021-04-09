Динамо Киев

10 апреля на «Днепр-Арене» встретятся две наиболее успешные во втором круге команды – «Днепр-1» и «Динамо».

К очному противостоянию две команды из берегов Днепра подходят в отличной форме. Динамовцы уверенно лидируют в чемпионате, опережая идущий вторым «Шахтер» на семь очков. Беспроигрышная серия подопечных Луческу в УПЛ насчитывает уже одиннадцать поединков, причем лишь в двух из них были зафиксированы ничьи, остальные матчи завершились победами «сине-белых». Последние пять встреч в чемпионате страны «Динамо» неизменно выигрывало.

После провала в конце первого круга, связанного с «перестройкой» команды из-за смены на тренерском мостике (Михайленко сменил Йовичевич), весеннюю часть сезона «Днепр-1» начал очень убедительно. В активе «днепрян» - семь матчей без поражений, что является рекордом для клуба. Более того, одержано пять побед при двух ничьих – таким результатам может позавидовать любой лидер. Больше очков, чем «Днепр-1», в нынешнем году набрала лишь одна команда – «Динамо» (18 против 17-ти).

Однако «Днепр-1» подходит к матчу против киевлян в статусе андердога. Уж слишком много было потеряно в первом круге, особенно под его занавес. Тогда «Днепр-1» занимал последнее место в таблице и считался одним из главных претендентов на вылет, а не на место в еврокубках, как изначально планировало клубное руководство.

Но во второй части сезона для «Днепра-1» все поменялось в лучшую сторону. После зимнего сбора команду Йовичевича не узнать: сыгранная, дисциплинированная и много забивающая. Если бы не тот пресловутый провал, «днепряне» наверняка боролись бы за еврокубки. Сейчас же борются лишь за престиж.

Поединок против «Динамо» станет для «Днепра-1» настоящим испытанием на прочность. В подобном ключе высказался и президент клуба Юрий Береза, и главный тренер команды Игор Йовичевич. И с этим нельзя не согласится: доселе, то есть во втором круге, команда из Днепра еще не встречалась с соперниками уровня «Динамо». Наверняка номинальные гости, которые будут играть против лидера чемпионата в родных стенах, захотят «показать товар лицом». И наверняка всерьез попортят кровь команде Луческу. Но вот смогут ли отобрать очки – весьма сомнительно: мотивация у киевлян все равно будет на порядок выше.

К тому же, Йовичевич испытывает серьезные проблемы с кадрами. По условиям контракта, против «Динамо» не смогут сыграть два футболиста, принадлежащие столичному клубу – Булеца и Дубинчак. Из-за травм выбыли Дуглас, Тейлор и Назаренко, из-за перебора карточек – Адамюк.

А вот у киевлян – наоборот, лазарет пустеет: уже в общей группе занимается не только Тымчик, но и Дуэлунд. А вот Цыганков пока не готов играть.

Поединок первого круга завершился в пользу команды Луческу – 2:1. Матч тогда проходил на НСК «Олимпийский», но номинальными хозяевами были «днепряне». Подопечные Йовичевича первыми открыли счет – красивым ударом в средине первого тайма отличился Назаренко. Но через несколько минут Адамюк отличился «самострелом», а за минуту до свистка на перерыв Цыганков вывел динамовцев вперед. Этот счет продержался до конца поединка. Примечательно, что в том матче за первую команду «Динамо» дебютировал молодой вратарь Руслан Нещерет.

История встреч оппонентов насчитывает всего четыре поединка: три в рамках УПЛ, один – в Кубке Украины. Перевес на стороне динамовцев: три победы против одной виктории «днепрян».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Де Пена, Буяльский, Беседин

«Днепр-1»: Юрчук, Сваток, Логинов, Сафронов, Ди Франко, Пихаленок, Игнатенко, Батагов, Чуже, Когут, Довбык.

10 апреля, суббота