Динамо - Днепр-1 - 2:0. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч УПЛ «Динамо» - «Днепр-1». Киевляне выиграли 2:0.
Обзор матча
Динамо - Днепр-1 - 1:0. Гол Миколенко
Динамо - Днепр-1 - 2:0. Гол Сидорчука
Удаление Довбика
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
|61'
|Артем Довбик (Днепр-1) получает красную карточку.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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