21-й тур
Динамо Киев
2 : 0
Днепр-1
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо - Днепр-1 - 2:0. Видео голов и обзор матча

Фрагменты топ-матча тура чемпионата Украины

  • 10.04.2021 20:12
  • 9585 просмотров
  • 3 комментария
Динамо - Днепр-1 - 2:0. Видео голов и обзор матча
© fcdynamo.kiev.ua

Состоялся матч УПЛ «Динамо» - «Днепр-1». Киевляне выиграли 2:0.

Обзор матча

Динамо - Днепр-1 - 1:0. Гол Миколенко

Динамо - Днепр-1 - 2:0. Гол Сидорчука

Удаление Довбика

События матча
68' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
61' Артем Довбик (Днепр-1) получает красную карточку.
58' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Work W1901
      Work W1901, 10.04.2021 21:30
    0
    АААА, когда Миколенко забивал, чо за пасажир у Днепра, решил за пивком сганять??? Йоптель, выпустили на поле - умирай, дакажи что не зря. Бестолковщина
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 10.04.2021 21:16
    +1
    zelia73, 10.04.2021 19:11
    лучший клуб украины--браво
    Ну в Европе перед лучшим клубом защитники так расходиться не станут..))))
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 19:11
    +3
    лучший клуб украины--браво
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 19:11
    +3
    лучший клуб украины--браво
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 10.04.2021 21:16
    +1
    zelia73, 10.04.2021 19:11
    лучший клуб украины--браво
    Ну в Европе перед лучшим клубом защитники так расходиться не станут..))))
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 10.04.2021 21:30
    0
    АААА, когда Миколенко забивал, чо за пасажир у Днепра, решил за пивком сганять??? Йоптель, выпустили на поле - умирай, дакажи что не зря. Бестолковщина
    Ссылка
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