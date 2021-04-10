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10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Супряга сыграл так же, как и Беседин»

Главный тренер «Динамо» – о победе над «Днепром-1»

  • 10.04.2021 20:31
  • 5215 просмотров
  • 3 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Супряга сыграл так же, как и Беседин»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче с «Днепром-1» (2:0).
 
- Очень сложная игра и очень хорошая, непростая наша победа в матче с хорошо организованным соперником. Сегодня встретились две очень хорошо организованные команды, которые старались тактически друг друга переигрывать. Наш соперник очень хорошо оборонялся, перекрывал центральную зону, заставляя нас играть через фланги, чтобы мы оттуда подавали. И это мы делали в первом тайме. Но передачи соперники перехватывали за счет вратаря, за счет высоких центральных защитников. Соперник играл в тот футбол, который им был удобен – разрушительный.

Во втором тайме мы сыграли получше и заслуженно выиграли. Мы контролировали ход игры. Создали немного моментов, но мы создали их больше чем соперник. Я поздравляю своих ребят с победой.

- Как вы оцениваете игру Супряги против своего родного клуба?
- Он сыграл так же, как и Беседин, то есть сделал свое дело. Самый важный момент – он должен вернуть эту свою энергию, сам выработать эту уверенность. Я ему даю уверенность в своих силах, чтобы он сыграл как настоящий центрфорвард.

- Почему команда подсела в концовке игры и отдала инициативу?
- После удаления в составе соперников и после того как мы повели 2:0 в счете, наши игроки немного расслабились. Очень большое напряжение было все эти дни, очень большое напряжение и в матче, так как нам нужна была победа. Игроки немного расслабились и преимущество в заключительные минуты было на стороне «Днепра-1».

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Источник — ФК Динамо Киев

(26 голосов)

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Комментарии
    kuneich
      kuneich, 10.04.2021 21:02
    0
    umnuy2, 10.04.2021 20:44
    беда совсем у нас с нападачами---супряга вобще дно вечно недовольный и руками машет кагбуд-то звезда нереальная-да и по моему раскабанел ни скорости ни рывка нет-обычный деревянный игрок стал
    не "стал", а всегда "был"
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.04.2021 20:44
    +2
    беда совсем у нас с нападачами---супряга вобще дно вечно недовольный и руками машет кагбуд-то звезда нереальная-да и по моему раскабанел ни скорости ни рывка нет-обычный деревянный игрок стал
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 20:42
    +2
    " Я ему даю уверенность в своих силах, чтобы он сыграл как настоящий центрфорвард."
    и когда наконец это произойдет?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 10.04.2021 20:44
    +2
    беда совсем у нас с нападачами---супряга вобще дно вечно недовольный и руками машет кагбуд-то звезда нереальная-да и по моему раскабанел ни скорости ни рывка нет-обычный деревянный игрок стал
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 20:42
    +2
    " Я ему даю уверенность в своих силах, чтобы он сыграл как настоящий центрфорвард."
    и когда наконец это произойдет?
    Ссылка
    kuneich
      kuneich, 10.04.2021 21:02
    0
    umnuy2, 10.04.2021 20:44
    беда совсем у нас с нападачами---супряга вобще дно вечно недовольный и руками машет кагбуд-то звезда нереальная-да и по моему раскабанел ни скорости ни рывка нет-обычный деревянный игрок стал
    не "стал", а всегда "был"
    Ссылка
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