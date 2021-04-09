21-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Днепр-1
10.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21 тура чемпионата Украины

  • 09.04.2021 17:50
  • 174 просмотра
  • 0 комментариев
Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 10 марта, состоится поединок 21-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет в Днепре на «Днепр-Арене» и начнется в 17:00.

В первом круге соперники встречались в Киеве на НСК «Олимпийский». Днепряне выступили номинальными хозяевами встречи, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Мирчи Луческу. Теперь же киевляне проведут «домашний» поединок на «Днепр-Арене». Команда Игора Йовичевича стала едва ли не главным открытием второй части украинского чемпионата. «Днепр-1» ушел на зимний перерыв последним в турнирной таблице, а после возобновления первенства выдал семиматчевую беспроигрышную серию (5 побед и 2 ничьи). «Динамо» стремительно приближается к чемпионству, опережая донецкий «Шахтер» на семь очков. В прошлом туре киевляне на последних минутах вырвали победу у «Александрии» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Днепр-1».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности