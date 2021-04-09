В субботу, 10 марта, состоится поединок 21-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет в Днепре на «Днепр-Арене» и начнется в 17:00.

В первом круге соперники встречались в Киеве на НСК «Олимпийский». Днепряне выступили номинальными хозяевами встречи, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Мирчи Луческу. Теперь же киевляне проведут «домашний» поединок на «Днепр-Арене». Команда Игора Йовичевича стала едва ли не главным открытием второй части украинского чемпионата. «Днепр-1» ушел на зимний перерыв последним в турнирной таблице, а после возобновления первенства выдал семиматчевую беспроигрышную серию (5 побед и 2 ничьи). «Динамо» стремительно приближается к чемпионству, опережая донецкий «Шахтер» на семь очков. В прошлом туре киевляне на последних минутах вырвали победу у «Александрии» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Днепр-1».