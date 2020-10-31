Разминка перед Барселоной. Динамо одержало волевую победу над Днепром-1

Закрывал субботнюю программу 8-го тура Украинской Премьер-лиги поединок между «Днепром-1» и «Динамо». Киевляне в мид-уик провели очень неоднозначный матч Лиги чемпионов с «Ференцварошом», в котором упустили победу на последних минутах. Впрочем, в национальном первенстве для команды Мирчи Луческу все пока складывается довольно неплохо.

Отметим также, что встречу с днепрянами «бело-синие» проводили перед очень непростой неделей, в течение которой им предстоит сразиться с «Барселоной» и «Шахтером». Несмотря на такую предстоящую нагрузку тренерский штаб «Динамо» выставил на поединок почти боевой состав. Не хватало только Сидорчука (оказался в запасе) и дисквалифицированного Шапаренко. Ну и на левом фланге вышел Вербич вместо Де Пены, который пока пользуется большим доверием тренеров. А главной интересностью сегодняшнего поединка стоит считать вратарскую позицию киевского клуба. Бущан и Бойко подхватили коронавирус, и на последнем рубеже киевского коллектива вышел Нещерет.

«Днепр-1», уже переживший смену на тренерском мостике в текущем чемпионате, в прошлом туре встречался со «Львовом», победил и стал соучастником отставки наставника львовского коллектива. Более того, к противостоянию в Киеве днепряне подошли с трехматчевой беспроигрышной серией (2 победы и 1 ничья).

Киевляне активно начали встречу, но атаки «бело-синих» не подкреплялись созданием голевых возможностей. Подопечные Луческу без особых проблем доходили до штрафной соперников, а вот дальше у них возникали трудности. Днепряне большими силами сконцентрировались возле своей штрафной и выжидали моменты для проведения контратак. И едва ли не первая из них завершилась блестящим ударом Назаренко, который от правого угла штрафной обводящим ударом поразил дальнюю «девятку».

Столь неожиданное развитие событий заставило киевлян активнее заиграть в атаку. Но острота у ворот Сарнавского по-прежнему не возникала, а Мирча Луческу у кромки поля призывал своих подопечных смелее обыгрывать соперников 1 в 1. По истечении получаса игры оборона номинальных хозяев поля дала сбой. После прострела Цыганкова Супряга из пределов вратарской пробил мимо цели. А через несколько мгновений навес все того же Цыганкова завершился неудачными действиями Адамюка, который головой срезал мяч в собственные ворота.

Киевляне продолжили атаковать и еще до перерыва сумели добиться желаемого. После вертикальной передачи партнера Буяльский принял мяч в центре штрафной соперников и сделал скидку на Цыганкова, который точно пробил в дальний угол.

Во втором тайме «бело-синие» продолжили действовать первым номером, памятуя плачевные последствия расслабленности во время выезда в Будапешт. Особо опасных моментов киевляне не создавали, но оборона «Днепра-1» была под постоянным напряжением. Поменять расстановку сил на поле тренерский штаб Игора Йовичевича решился в середине второй половины встречи, когда в игру со скамейки запасных вступили сразу три игрока днепрян. У «Динамо» же появился Родригес, который сразу начал обострять ситуацию у штрафной соперников.

Но свое преимущество киевлянам увеличить не удалось, и, как следствие, они получили нервную концовку поединка. Счет, правда, до финального свистка более не изменился.

На следующей неделе «Динамо» предстоит провести уже упомянутые встречи с «Барселоной» и «Шахтером», а «Днепр-1» в следующем туре чемпионата будет принимать «Колос».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» - 1:2



Назаренко, 21 – Адамюк, 34 (авт.), Цыганков, 44

Игнатенко, 49, Назаренко, 77, Пихаленок, 90+3 – Буяльский, 54, Кендзера, 87, Попов, 90

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Логинов, Игнатенко (Кравченко, 73), Адамюк – Пихаленок, Ди Франко (Чичиков, 63) – Назаренко (Коркишко, 80), Когут (Батагов, 63), Тейлор – Довбик (Хобленко, 63).

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Забарный, Кендзера – Шепелев (Сидорчук, 85), Андриевский – Вербич (Родригес, 64), Буяльский (Леднев, 73), Цыганков – Супряга.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



Удары (в створ): 3 (2) – 6 (2)

Угловые: 0 – 8

Оффсайды: 0 – 1.

ДНЕПР-1-ДИНАМО.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C