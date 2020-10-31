8-й тур
Днепр-1
1 : 2
Динамо Киев
31.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Разминка перед Барселоной. Динамо одержало волевую победу над Днепром-1

Коллективу Йовичевича не хватило сил для того, чтобы удержать преимущество после стартового гола

  • 31.10.2020 21:28
  • 1224 просмотра
  • 25 комментариев
Разминка перед Барселоной. Динамо одержало волевую победу над Днепром-1
© ФК Динамо Киев

Закрывал субботнюю программу 8-го тура Украинской Премьер-лиги поединок между «Днепром-1» и «Динамо». Киевляне в мид-уик провели очень неоднозначный матч Лиги чемпионов с «Ференцварошом», в котором упустили победу на последних минутах. Впрочем, в национальном первенстве для команды Мирчи Луческу все пока складывается довольно неплохо.

Отметим также, что встречу с днепрянами «бело-синие» проводили перед очень непростой неделей, в течение которой им предстоит сразиться с «Барселоной» и «Шахтером». Несмотря на такую предстоящую нагрузку тренерский штаб «Динамо» выставил на поединок почти боевой состав. Не хватало только Сидорчука (оказался в запасе) и дисквалифицированного Шапаренко. Ну и на левом фланге вышел Вербич вместо Де Пены, который пока пользуется большим доверием тренеров. А главной интересностью сегодняшнего поединка стоит считать вратарскую позицию киевского клуба. Бущан и Бойко подхватили коронавирус, и на последнем рубеже киевского коллектива вышел Нещерет.

«Днепр-1», уже переживший смену на тренерском мостике в текущем чемпионате, в прошлом туре встречался со «Львовом», победил и стал соучастником отставки наставника львовского коллектива. Более того, к противостоянию в Киеве днепряне подошли с трехматчевой беспроигрышной серией (2 победы и 1 ничья).

Киевляне активно начали встречу, но атаки «бело-синих» не подкреплялись созданием голевых возможностей. Подопечные Луческу без особых проблем доходили до штрафной соперников, а вот дальше у них возникали трудности. Днепряне большими силами сконцентрировались возле своей штрафной и выжидали моменты для проведения контратак. И едва ли не первая из них завершилась блестящим ударом Назаренко, который от правого угла штрафной обводящим ударом поразил дальнюю «девятку».

Столь неожиданное развитие событий заставило киевлян активнее заиграть в атаку. Но острота у ворот Сарнавского по-прежнему не возникала, а Мирча Луческу у кромки поля призывал своих подопечных смелее обыгрывать соперников 1 в 1. По истечении получаса игры оборона номинальных хозяев поля дала сбой. После прострела Цыганкова Супряга из пределов вратарской пробил мимо цели. А через несколько мгновений навес все того же Цыганкова завершился неудачными действиями Адамюка, который головой срезал мяч в собственные ворота.

Киевляне продолжили атаковать и еще до перерыва сумели добиться желаемого. После вертикальной передачи партнера Буяльский принял мяч в центре штрафной соперников и сделал скидку на Цыганкова, который точно пробил в дальний угол.

Во втором тайме «бело-синие» продолжили действовать первым номером, памятуя плачевные последствия расслабленности во время выезда в Будапешт. Особо опасных моментов киевляне не создавали, но оборона «Днепра-1» была под постоянным напряжением. Поменять расстановку сил на поле тренерский штаб Игора Йовичевича решился в середине второй половины встречи, когда в игру со скамейки запасных вступили сразу три игрока днепрян. У «Динамо» же появился Родригес, который сразу начал обострять ситуацию у штрафной соперников.

Но свое преимущество киевлянам увеличить не удалось, и, как следствие, они получили нервную концовку поединка. Счет, правда, до финального свистка более не изменился.

На следующей неделе «Динамо» предстоит провести уже упомянутые встречи с «Барселоной» и «Шахтером», а «Днепр-1» в следующем туре чемпионата будет принимать «Колос».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» - 1:2

 Назаренко, 21 – Адамюк, 34 (авт.), Цыганков, 44

 Игнатенко, 49, Назаренко, 77, Пихаленок, 90+3 – Буяльский, 54, Кендзера, 87, Попов, 90

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Логинов, Игнатенко (Кравченко, 73), Адамюк – Пихаленок, Ди Франко (Чичиков, 63) – Назаренко (Коркишко, 80), Когут (Батагов, 63), Тейлор – Довбик (Хобленко, 63).

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Забарный, Кендзера – Шепелев (Сидорчук, 85), Андриевский – Вербич (Родригес, 64), Буяльский (Леднев, 73), Цыганков – Супряга.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 3 (2) – 6 (2)
Угловые: 0 – 8
Оффсайды: 0 – 1.

ДНЕПР-1-ДИНАМО.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 31.10.2020 21:42
    0
    Разомняли очко перед Барселоной что б больше влезло
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 21:42
    0
    Сан Саныч, 31.10.2020 21:41
    Ну всё, можно Барселону рвать
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 31.10.2020 21:41
    0
    Ну всё, можно Барселону рвать
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 31.10.2020 21:40
    0
    Супряга і Андрієвский не рівень Динамо
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 21:39
    -1
    Зря Днепр это сделал, автобусники сами создали ровно ничего. Зачем вообще упоминать Барсу, когда скоро будет позор на весь мир.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 31.10.2020 21:38
    0
    А бокс коли? В котрій?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 31.10.2020 21:37
    0
    Борьба за золото обострилась до предела
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:37
    0
    sidor zalcman, 31.10.2020 21:34
    Ты весь на д*рьмо исходишь.
    Ты и дома такой всегда*
    А у тебя дома портрет Брежнева висит, ифанов или Щербицкого?
    Ссылка
    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 31.10.2020 21:36
    +1
    sidor zalcman, 31.10.2020 21:34
    Ты весь на д*рьмо исходишь.
    Ты и дома такой всегда*
    напиши это этой тваре или сцыкотно иваноф? Где Автобус где?, 31.10.2020 21:33
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 21:35
    0
    Так ржачно читати як довбокроти ниють, прям як бальзам на душу
    Після очного матчу як буде рвати пукан в мільярд разів більше, думаю, Луч знову відчпокає цих бомжів. І вони відкотяться в турнірці на свої дніщенські місця
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 21:34
    -4
    Александр Шевченко, 31.10.2020 21:32
    Эх не судьба кротам приблизиться в турнирной таблице, с победой народный клуб. ЖДем 9го числа, когда будет дрюкать дамбасятину кротовскую
    Ты весь на д*рьмо исходишь.
    Ты и дома такой всегда*
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:34
    0
    Где Автобус где?, 31.10.2020 21:33
    Автобусссные команды сыграли автобусссный договорняк,с такой игрой Барселона в первом тайме может 5_10 положить дынамо
    Заводи свой автобус на Боруссию, ведь по другому Тюрама с с Плеа не остановить вашим доходягам, а там еще на замене лось Эмболо есть, который только чуть-чуть Лукаке уступает в антропометрии
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 31.10.2020 21:34
    -3
    Проблемы в атаке у Динамо, надо что-то думать уже. А Днепр понравился качеством дальних передач и не понравился грубой игрой.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 21:34
    -1
    Нормальный такой, не жёсткий спарринг. Как и у Шахтёра.
    Успеха нашим клубам в Лиге чемпионов.
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 21:33
    -8
    Александр Шевченко, 31.10.2020 21:32
    Эх не судьба кротам приблизиться в турнирной таблице, с победой народный клуб. ЖДем 9го числа, когда будет дрюкать дамбасятину кротовскую
    Народный клуб))))Народный клуб селу не проигрывает 2-0
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 21:33
    0
    Піду Барсу ще подивлюсь, цікаво чи основа у них гратиме, може, Лео побережуть на Динамо. Хоча Барсу дивлюсь лише тому, що в ній Мессі грає
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 21:33
    -10
    Автобусссные команды сыграли автобусссный договорняк,с такой игрой Барселона в первом тайме может 5_10 положить дынамо
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:32
    0
    Эх не судьба кротам приблизиться в турнирной таблице, с победой народный клуб. ЖДем 9го числа, когда будет дрюкать дамбасятину кротовскую
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.10.2020 21:31
    +1
    Капец ливень в Киеве
    Мяч тупо не катится
    С победой.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.10.2020 21:31
    -1
    С победой Лучший Клуб Украины Динамо. Приятно смотреть хороший футбол чем договорняк с пеналями
    Ссылка
    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 31.10.2020 21:29
    +2
    Динамо с победой!!
    Ну давайте, полудебилы шахтерские, начинайте выть
    Ссылка
    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 31.10.2020 21:36
    +1
    sidor zalcman, 31.10.2020 21:34
    Ты весь на д*рьмо исходишь.
    Ты и дома такой всегда*
    напиши это этой тваре или сцыкотно иваноф? Где Автобус где?, 31.10.2020 21:33
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.10.2020 21:31
    +1
    Капец ливень в Киеве
    Мяч тупо не катится
    С победой.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.10.2020 21:31
    +1
    С победой, # 1
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 21:31
    +1
    Зараз кроти будуть нити і писати різну чуш, особливо про те, що це був договорняк
    Забули вчорашню кумедію, мабуть, із своїм надпринциповим суперником під назвою Арендуполь
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 31.10.2020 21:42
    0
    Разомняли очко перед Барселоной что б больше влезло
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 21:42
    0
    Сан Саныч, 31.10.2020 21:41
    Ну всё, можно Барселону рвать
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 31.10.2020 21:41
    0
    Ну всё, можно Барселону рвать
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 31.10.2020 21:40
    0
    Супряга і Андрієвский не рівень Динамо
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 31.10.2020 21:38
    0
    А бокс коли? В котрій?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 31.10.2020 21:37
    0
    Борьба за золото обострилась до предела
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:37
    0
    sidor zalcman, 31.10.2020 21:34
    Ты весь на д*рьмо исходишь.
    Ты и дома такой всегда*
    А у тебя дома портрет Брежнева висит, ифанов или Щербицкого?
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 21:35
    0
    Так ржачно читати як довбокроти ниють, прям як бальзам на душу
    Після очного матчу як буде рвати пукан в мільярд разів більше, думаю, Луч знову відчпокає цих бомжів. І вони відкотяться в турнірці на свої дніщенські місця
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:34
    0
    Где Автобус где?, 31.10.2020 21:33
    Автобусссные команды сыграли автобусссный договорняк,с такой игрой Барселона в первом тайме может 5_10 положить дынамо
    Заводи свой автобус на Боруссию, ведь по другому Тюрама с с Плеа не остановить вашим доходягам, а там еще на замене лось Эмболо есть, который только чуть-чуть Лукаке уступает в антропометрии
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 21:33
    0
    Піду Барсу ще подивлюсь, цікаво чи основа у них гратиме, може, Лео побережуть на Динамо. Хоча Барсу дивлюсь лише тому, що в ній Мессі грає
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 31.10.2020 21:32
    0
    Эх не судьба кротам приблизиться в турнирной таблице, с победой народный клуб. ЖДем 9го числа, когда будет дрюкать дамбасятину кротовскую
    Ссылка
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