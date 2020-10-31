Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо растет, играет. Прогресс в команде есть»

Тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу дал комментарий по итогам победы 2:1 над «Днепром-1» в матче 8-го тура УПЛ.

- В чем причина того, что Супряга не показывает тот футбол, который показывал на старте сезона и который мы от него ждем? В чем причина спада его формы?

- Супряга – молодой парень, ему нужно учиться. Уровень Лиги чемпионов, уровень «Динамо» Киев – очень высокие, и ему нужно время на то, чтобы обучиться. Что он и делает, тренируясь, играя. Все большие мастера не сразу стали ими, им нужно время на то, чтобы приобрести опыт. Я ему доверяю, я в нем уверен. К тому же, альтернатив на эту позицию у нас сейчас нет. Надеемся, что он будет повышать свой уровень.

- Кем планируете заменить Сидорчука в матче с «Барселоной» - Белуце, Андриевским или Шепелевым?

- Сегодня оба наших опорных полузащитника хорошо сыграли. Я доволен их игрой в игре с «Днепром-1». В среду решим, кто из них будет играть с «Барселоной».

- Если бы не неудачный дебют Тудора Белуце в Будапеште, он бы сегодня сыграл?

- Я беру на себя вину за то, что сделал эти замены в игре с «Ференцварошем». Обычно я не делаю замены при стандартных положениях у наших ворот – угловых или штрафных. Игроку, который выходит на поле, нужно время чтобы влиться в защитный механизм команды. В эпизоде с голом Тудор пошел за своим соперником и тем самым выключил из офсайда другого соперника. Но почему-то никто не говорит о нарушении против Цыганков, когда арбитр сказал, что фола не было. Хотя по большому счету, ему чуть не отрезало ухо. Если бы судья прибегнул к VAR, то назначил бы штрафной в нашу пользу.

- С победой, которая в психологическом плане важна накануне визита в Барселону! Однако, судя по всему, ваша команда выполнила вашу установку не в полной мере. Что игрокам не удалось выполнить?

- Конечно, ошибки есть. Есть те вещи, о которых мы говорили и которые не выполняются. Но в целом команда растет, прогрессирует, играет. Особенно если сравнить с тем состоянием, которое было месяц или два тому назад. Мы создаем, мы контролируем матчи, доминируем на поле. Прогресс в нашей игре уже есть. Конечно, когда мы доставляем мяч в штрафную, нам пока удается меньше из того, что я ожидаю и хочу видеть. Я хочу больше активности, больше приемов мяча, больше созданных моментов для себя и своих партнеров в чужой штрафной.

Были очень хорошие проходы к штрафной площади в первом тайме. Хотя я говорил ребятам, что на таком мокром и тяжелом поле нельзя играть в одно касание. Нужно остановить мяч, потому что его тяжело контролировать. Но игроки несколько раз пытались сыграть в одно-два касания и упустили несколько хороших моментов для взятия ворот.