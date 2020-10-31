Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо растет, играет. Прогресс в команде есть»

Наставник киевлян прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 31.10.2020 22:40
  • 2103 просмотра
  • 14 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо растет, играет. Прогресс в команде есть»
© fcdynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу дал комментарий по итогам победы 2:1 над «Днепром-1» в матче 8-го тура УПЛ.

- В чем причина того, что Супряга не показывает тот футбол, который показывал на старте сезона и который мы от него ждем? В чем причина спада его формы?

- Супряга – молодой парень, ему нужно учиться. Уровень Лиги чемпионов, уровень «Динамо» Киев – очень высокие, и ему нужно время на то, чтобы обучиться. Что он и делает, тренируясь, играя. Все большие мастера не сразу стали ими, им нужно время на то, чтобы приобрести опыт. Я ему доверяю, я в нем уверен. К тому же, альтернатив на эту позицию у нас сейчас нет. Надеемся, что он будет повышать свой уровень.  

- Кем планируете заменить Сидорчука в матче с «Барселоной» - Белуце, Андриевским или Шепелевым?

- Сегодня оба наших опорных полузащитника хорошо сыграли. Я доволен их игрой в игре с «Днепром-1». В среду решим, кто из них будет играть с «Барселоной».

- Если бы не неудачный дебют Тудора Белуце в Будапеште, он бы сегодня сыграл?

- Я беру на себя вину за то, что сделал эти замены в игре с «Ференцварошем». Обычно я не делаю замены при стандартных положениях у наших ворот – угловых или штрафных. Игроку, который выходит на поле, нужно время чтобы влиться в защитный механизм команды. В эпизоде с голом Тудор пошел за своим соперником и тем самым выключил из офсайда другого соперника. Но почему-то никто не говорит о нарушении против Цыганков, когда арбитр сказал, что фола не было. Хотя по большому счету, ему чуть не отрезало ухо. Если бы судья прибегнул к VAR, то назначил бы штрафной в нашу пользу.

- С победой, которая в психологическом плане важна накануне визита в Барселону! Однако, судя по всему, ваша команда выполнила вашу установку не в полной мере. Что игрокам не удалось выполнить?

- Конечно, ошибки есть. Есть те вещи, о которых мы говорили и которые не выполняются. Но в целом команда растет, прогрессирует, играет. Особенно если сравнить с тем состоянием, которое было месяц или два тому назад. Мы создаем, мы контролируем матчи, доминируем на поле. Прогресс в нашей игре уже есть. Конечно, когда мы доставляем мяч в штрафную, нам пока удается меньше из того, что я ожидаю и хочу видеть. Я хочу больше активности, больше приемов мяча, больше созданных моментов для себя и своих партнеров в чужой штрафной.

Были очень хорошие проходы к штрафной площади в первом тайме. Хотя я говорил ребятам, что на таком мокром и тяжелом поле нельзя играть в одно касание. Нужно остановить мяч, потому что его тяжело контролировать. Но игроки несколько раз пытались сыграть в одно-два касания и упустили несколько хороших моментов для взятия ворот.

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Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 23:14
    0
    Maks7777, 31.10.2020 23:11
    Ты 4 года грызёшь серебро грызи ..и пятый год будешь грызть ,а пока радуйся 8 туру,и берегите своё ОчКо то барса это вам не догоовоорнякк с Днепром 1,будут рекорды
    Мы по сегодняшнему дню коментируем:
    Динамо на первом месте
    В ЛЧ
    и персонально сегодня в ДЮФЛ 3 из 4 победы в противостоянии с Шахтером Ю14-Ю17. Четвертая игра- ничья.
    На следующей неделе будет Ю 19 и Ю21 играть.Посмотрим на перспективу...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 31.10.2020 23:11
    +2
    avk2307, 31.10.2020 23:06
    Ну ви Рух, зорю и Десну також старались
    Ты 4 года грызёшь серебро грызи ..и пятый год будешь грызть ,а пока радуйся 8 туру,и берегите своё ОчКо то барса это вам не догоовоорнякк с Днепром 1,будут рекорды
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 23:09
    -2
    FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:08
    Как там Колос с села и 2:0 на НСК?
    Я за осень 2020 . А ты еще Лугано вспомни
    Ссылка
    Sarmat
    online
      Sarmat, 31.10.2020 23:09
    +1
    Прогрес є... Покажуть найближчі з матчі.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:08
    +1
    avk2307, 31.10.2020 23:06
    Ну ви Рух, зорю и Десну також старались
    Как там Колос с села и 2:0 на НСК?
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 23:06
    -2
    Sty. 1e, 31.10.2020 23:03
    ви вже ференцварош розмазалию, позорніки
    Ну ви Рух, зорю и Десну також старались
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:04
    +1
    Sty. 1e, 31.10.2020 23:03
    ви вже ференцварош розмазалию, позорніки
    Дай им помечтать хотя бы.
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 31.10.2020 23:03
    0
    A.V., 31.10.2020 22:56
    Містер таки розмаже кротомаргарин в цьому році.
    ви вже ференцварош розмазалию, позорніки
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:03
    0
    A.V., 31.10.2020 22:56
    Містер таки розмаже кротомаргарин в цьому році.
    Скоро Барса, потом Шахта, потом опять Барса. Бедные автобусники.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.10.2020 23:00
    -1
    vishu, 31.10.2020 22:51
    Мірча, треба загнати кротів по їх норам у наступному турі
    ох и вой будет из под земли
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.10.2020 22:56
    0
    в чуджой????
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 31.10.2020 22:56
    +1
    Містер таки розмаже кротомаргарин в цьому році.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 22:51
    +4
    Мірча, треба загнати кротів по їх норам у наступному турі
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 22:49
    -6
    Та да, растёт.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 22:51
    +4
    Мірча, треба загнати кротів по їх норам у наступному турі
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 31.10.2020 23:11
    +2
    avk2307, 31.10.2020 23:06
    Ну ви Рух, зорю и Десну також старались
    Ты 4 года грызёшь серебро грызи ..и пятый год будешь грызть ,а пока радуйся 8 туру,и берегите своё ОчКо то барса это вам не догоовоорнякк с Днепром 1,будут рекорды
    Ссылка
    Sarmat
    online
      Sarmat, 31.10.2020 23:09
    +1
    Прогрес є... Покажуть найближчі з матчі.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:08
    +1
    avk2307, 31.10.2020 23:06
    Ну ви Рух, зорю и Десну також старались
    Как там Колос с села и 2:0 на НСК?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:04
    +1
    Sty. 1e, 31.10.2020 23:03
    ви вже ференцварош розмазалию, позорніки
    Дай им помечтать хотя бы.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 31.10.2020 22:56
    +1
    Містер таки розмаже кротомаргарин в цьому році.
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 23:14
    0
    Maks7777, 31.10.2020 23:11
    Ты 4 года грызёшь серебро грызи ..и пятый год будешь грызть ,а пока радуйся 8 туру,и берегите своё ОчКо то барса это вам не догоовоорнякк с Днепром 1,будут рекорды
    Мы по сегодняшнему дню коментируем:
    Динамо на первом месте
    В ЛЧ
    и персонально сегодня в ДЮФЛ 3 из 4 победы в противостоянии с Шахтером Ю14-Ю17. Четвертая игра- ничья.
    На следующей неделе будет Ю 19 и Ю21 играть.Посмотрим на перспективу...
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 31.10.2020 23:03
    0
    A.V., 31.10.2020 22:56
    Містер таки розмаже кротомаргарин в цьому році.
    ви вже ференцварош розмазалию, позорніки
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 31.10.2020 23:03
    0
    A.V., 31.10.2020 22:56
    Містер таки розмаже кротомаргарин в цьому році.
    Скоро Барса, потом Шахта, потом опять Барса. Бедные автобусники.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.10.2020 22:56
    0
    в чуджой????
    Ссылка
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