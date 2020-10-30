В субботу, 31 октября, на «НСК Олимпийский» сыграют «Днепр-1» и киевское «Динамо». Киевляне выйдут на поле в качестве лидера чемпионата, пока они занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Номинальные хозяева поля, днепряне, расположились в середине турнирки на 10-м месте, с восемью зачетными баллами. От заветной зоны еврокубков их отделяют 4 очка.

«Днепр-1» под руководством Йовичевича уже провел четыре матча, из которых в двух одержал победу: над «Десной» (2:0) и «Львовом» (3:1). Еще один матч днепряне свели к ничьей с «Ворсклой» (2:2), а один матч проиграли «Александрии» (1:4). Хорватскому специалисту удалось стабилизировать игру команды, а самое главное - вернуть веру игроков в собственные силы. Ведь очевидно, что днепряне, которые прекрасно укомплектованы качественными футболистами, ничем не слабее команд из верхней части таблицы. Им вполне по силам побороться не только за выход в еврокубки, но и включиться в борьбу за один из комплектов наград.

Поединок против черниговской «Десны» показал, что днепряне умеют добиваться необходимого результата с серьезным соперником. На очереди экзамен лидером чемпионата киевским «Динамо». Против «Днепра-1» команда Мирчи Луческу сыграет после вояжа в Венгрии, поэтому на фоне усталости киевлян у Йовичевича есть дополнительные возможности воспользоваться проблемами соперника.

В текущем чемпионате «бело-синие» идут без поражений, в семи поединках пять побед, и две ничьи – график чемпионский. Главный конкурент киевлян, «Шахтер», идет на третьем месте, с отставанием в четыре очка. Любая потеря очков киевлянами может дорого стоить на финише, поэтому «динамовцев» устроит только максимальный результат.

А вот хватит ли команде Мистера запаса прочности, покажет сама игра. Поединок Лиги чемпионов с «Ференцварошем» (2:2) показал слабые стороны у киевлян, которым воспользовались подопечные Сергея Реброва. Это, в первую очередь, слабая игра во втором тайме и потеря концентрации в конце игрового времени. Безусловно, тренерский штаб «бело-синих» сделал выводы из неудачных действий отдельных игроков, и внесет коррективы в игру команды.

Что касается кадровой ситуации в преддверии поединка, то «Днепру-1» не смогут помочь арендованные у киевлян Владислав Дубинчак и Сергей Булеца, также под вопросом участие Дугласа и Хобленко, у которых были травмы. У «бело-синих» не смогут сыграть голкипер Георгий Бущан и один из лидеров нынешнего состава Виталий Миколенко, оба на самоизоляции из-за обнаруженного коронавируса. Также в лазарете находятся защитники Бурда и Костевич, а у хавбека Николая Шапаренко в прошлом матче была красная карточка. Скорее всего, в составе «динамовцев» будет проведена ротация, поэтому вполне возможно появление в стартовом составе румынского новичка Белуце.

История противостояний клубов насчитывает три поединка: в двух сильнее были киевляне, а в одном днепряне, с разницей мячей 7-4 в пользу «динамовцев». Последний раз соперники встречались в феврале этого года, тогда «Днепр-1» победил киевлян со счетом 3:1, а хет-триком отметился Владислав Супряга. Сейчас Влад играет в «бело-синих» цветах, да и тренеры у обеих командах изменились.

Фаворитом матча является лидер чемпионата, но амбициозная команда хорватского наставника способна на сенсацию тура.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Сарнавский – Адамюк, Логинов, Тейлор, Цуриков, Игнатенко, Пихаленок, Когут, Назаренко, Чичиков, Довбик.

«Динамо»: Бойко – Караваев, Попов, Сирота, Кендзера, Белуце, Гармаш, Сидорчук, Вербич, Циганков, Родригеш.

31 октября суббота