Днепр-1 - Динамо - 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура УПЛ «Днепр-1» принимает «Динамо» Киев. В новости будут появляться голы, лучшие моменты и обзор поединка.
Днепр-1 - Динамо 1:2. Обзор матча
Днепр-1 - Динамо 1:0. Гол Назаренко
Днепр-1 - Динамо 1:1. Автогол Адамюка
Днепр-1 - Динамо 1:2. Гол Цыганкова
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
|34'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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