8-й тур
Днепр-1
1 : 2
Динамо Киев
31.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Динамо – 1:2. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2020 19:29
  • 28092 просмотра
  • 170 комментариев
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» - 1:2

 Назаренко, 21 – Адамюк, 34 (авт.), Цыганков, 44

 Игнатенко, 49, Назаренко, 77, Пихаленок, 90+3 – Буяльский, 54, Кендзера, 87, Попов, 90

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Логинов, Игнатенко (Кравченко, 73), Адамюк – Пихаленок, Ди Франко (Чичиков, 63) – Назаренко (Коркишко, 80), Когут (Батагов, 63), Тейлор – Довбик (Хобленко, 63).

Запасные: Юрчук, Сафронов, Ярмолюк, Сваток.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Забарный, Кендзера – Шепелев (Сидорчук, 85), Андриевский – Вербич (Родригес, 64), Буяльский (Леднев, 73), Цыганков – Супряга.

Запасные: Моргун, Белуцэ, Шабанов, Де Пена, Гармаш, Дуэлунд.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Наши оценки:

   

«Днепр-1» (замены): Чичиков – 6,0, Хобленко – 5,5, Батагов – 5,5, Кравченко – 5,5, Коркишко – б/о.

«Динамо» (замены): Родригес – 5,5, Леднев – 5,5, Сидорчук – б/о.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+3 мин. Пихаленок со спины вкатился в Андриевского в центре поля.

90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.

 90 мин. Попов потащил за собой на газон Адамюка у левого фланга штрафной.

 87 мин. Кендзера на фланге опасно сыграл против Коркишко.

 87 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Травмированного Шепелева сменил Сидорчук.

84 мин. В центре поля был сбит Супряга, а до этого Шепелев неудачно столкнулся с Поповым.

82 мин. Хобленко не дотянулся до подачи от лицевой на левом фланге!

 80 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Коркишко вышел на замену Назаренко.

 77 мин. Явный фол от Назаренко в борьбе за мяч на чужой половине против Попова.

74 мин. МОМЕНТ! По какой-то причине не смог завершить наброс с левого фланга штрафной на дальней штанге Супряга!

 73 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Леднев заменил Буяльского, а вместо Игнатенко на поле вышел Кравченко.

70 мин. В центре поля мяч. Владение 47 на 53.

67 мин. Секундой не успел Буяльский к передаче с правого фланга от Цыганкова.

 64 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Родригес заменил Вербича.

63 мин. ЗАМЕНЫ У ДНЕПРА-1. Чичиков вышел вместо Ди Франко, Хобленко заменил Довбика, а Батагов вышел вместо Когута.

60 мин. Супряга в центральном круге не смог скинуть мяч партнеру при попытке Динамо быстро выйти в контратаку.

56 мин. Адамюк заблокировал попытку Вербича пробить с левого фланга штрафной.

 54 мин. Буяльский был предупрежден за удержание за футболку набиравшего скорость в центре поля Пихаленка.

52 мин. Супряга врезался в корпус Саранвского, который кулаками в прыжке перехватил подачу Караваева с левого фланга.

49 мин. Буяльский в центре поля получил болезненную накладку от Игнатенко.

46 мин. Против Когута были нарушены правила в центре поля.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.

 44 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Буяльский зацепился за мяч в центре чужой штрафной после неудачного выноса от Адамюка подачи с левого фланга, после чего скатил под удар Цыганкову, а Виктор вложил под дальнюю штангу свой коронный обводящий!

43 мин. ОПАСНО! Покатил мяч низом в правый нижний угол Вербич из полукруга у штрафной. Сарнавский на месте.

40 мин. Назаренко не смог зацепиться за вынос мяча к центру поля в борьбе с Шепелевым.

37 мин. Пауза в матче, пока на ноги стараются поставить пострадавшего в стыке Игнатенко.

 34 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Досадный момент для Адамюка, который затылком срезал мяч в сетку собственных ворот при подаче Цыганкова с правого фланга!

32 мин. ОПАСНО! Цыганков нашел в центре штрафной одинокого Буяльского, но тот решил остановить мяч, а потом бить. Зачем?

29 мин. ОПАСНО! Сочный удар в касание со средней дистанции от Андриевского. Выше взял!

26 мин. Цыганков тянулся к мячу в правом фланге чужой штрафной, но лишь потоптался по ногам обокравшего его Логинова. VAR подтвердил.

24 мин. А ведь из ничего пришел этот момент. Игра была пресной, но теперь киевляне должны завестись.

 21 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Назаренко в правом фланге получил мяч, ушел от Караваева, и заложил подкрутку в дальний! Ну, что за красота!

19 мин. Попытка Вербича головой перевести мяч во вратарскую, при подаче на дальнюю штангу от Цыганкова с правого угла, поля была перехвачена.

17 мин. Тейлор затоптал Караваева в правом фланге атаки своей команды.

15 мин. Не дождались мы подачи от Назаренко с правого фланга в завершении движений в обман соперников.

12 мин. Неточный пас низом от Шепелева в левый фланг атаки.

10 мин. Уж слишком спокойное начало у нас. Хотя Александрия и Десна тоже так начинали, а что было потом...

8 мин. Цыганков простреливал с правого фланга, Супряга пропускал, но защитники это предсказали.

6 мин. Наудачу загрузил вперед верхом Забарный со своей половины, партнеры кое-как зацепились, после чего Караваев пробил со средней дистанции, но попал в защитника.

4 мин. Цыганков закладывал дриблинг в правом фланге атаки, однако пробить ему так и не дали Когут и Ди Франко.

2 мин. Попов выпустил мяч за боковую на левом фланге после неудачной передачи партнера.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 31-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 19:30.

После обидной гостевой ничьи в матче с венгерским «Ференцварошем» (2:2), вице-чемпион Украины вновь возвращается на внутреннюю арену, где у подопечных Мирчи Луческу осталась лишь одна игра до очередной встречи с донецким «Шахтером». Киевское «Динамо» отправится в гости к днепровскому «Днепру-1», где получило сенсационное поражение в конце зимы этого года (1:3). И если в начале нового сезона можно было сказать, что этот матч может стать «прогулочным» для киевлян, то приход Игора Йовичевича на пост главного тренера «Днепра-1» кардинально изменил ситуацию. Команда не уступает уже в четырех матчах кряду, что должно ей помочь в матче против именитого соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 21:33
    0
    Где Автобус где?, 31.10.2020 21:31
    Ты после Барселоны ,пару слов напиши тоже,а то спрячешься от стыдо конца года!!На минималках ,вот барселона
    на минималках 10 вам забьёт
    Автобус, коментуй допис.Шо ти верзеш?
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 21:31
    -2
    vishu, 31.10.2020 21:28
    Динамо грало на мінімалках, то було помітно.
    По персоналіям: Андрієвський дніще, досі ніяк не можу зрозуміти що такий футболіст робить в Динамо. Вербіч поки не тягне, після травми і операції поки ніяк форму не набере, це сумно, бо в минулих сезонах навіть фізрукам купу користі приносив, не раз матчі витягував. Родрігес вийшов і дуже підсилив гру на фланзі, ще й у захисті відпрацьовував.
    На рахунок Супряги не погоджуюсь, думаю, з нього виросте хороший форвард. Просто в нього така проблема, як у Мораєса була в Динамо - він дуже мало зручних передач отримує. Мораєс в Динамо теж мало забивав, бо на нього не дуже грали. І із Супрягою те саме поки що, Динамо дуже не вистачає футболіста, яким був Роман Єрьоменко, який робив купу асистів, кращий асистент Ліги Європи
    Ты после Барселоны ,пару слов напиши тоже,а то спрячешься от стыдо конца года!!На минималках ,вот барселона
    на минималках 10 вам забьёт
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 31.10.2020 21:31
    -1
    Динамо грає вдесятьох... бо Супряга що є що його немає...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 21:28
    0
    Динамо грало на мінімалках, то було помітно.
    По персоналіям: Андрієвський дніще, досі ніяк не можу зрозуміти що такий футболіст робить в Динамо. Вербіч поки не тягне, після травми і операції поки ніяк форму не набере, це сумно, бо в минулих сезонах навіть фізрукам купу користі приносив, не раз матчі витягував. Родрігес вийшов і дуже підсилив гру на фланзі, ще й у захисті відпрацьовував.
    На рахунок Супряги не погоджуюсь, думаю, з нього виросте хороший форвард. Просто в нього така проблема, як у Мораєса була в Динамо - він дуже мало зручних передач отримує. Мораєс в Динамо теж мало забивав, бо на нього не дуже грали. І із Супрягою те саме поки що, Динамо дуже не вистачає футболіста, яким був Роман Єрьоменко, який робив купу асистів, кращий асистент Ліги Європи
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 21:25
    -2
    Самый откровеенный Договворняк
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 21:25
    -3
    Самый откровеенный Договворняк
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.10.2020 21:24
    0
    S t e p a n , 31.10.2020 21:19
    Самый упоротые ждут что Супряга расскроется. Сколько еще матчей ему нужно, чтоб он расскрылся?
    до зимы видимо
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 21:24
    -2
    Всех с победой. Сегодня Динамо понравилось, за исключением первых 30 минут
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 21:22
    +2
    Где Автобус где?, 31.10.2020 21:21
    Для тебя не авторитет твой клуб
    У моего клуба другая аватарка.
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 21:21
    -7
    avk2307, 31.10.2020 21:18
    Кто это сказал? Автобус? Для меня не авторитет автобус
    Для тебя не авторитет твой клуб
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 31.10.2020 21:21
    +2
    avk2307, 31.10.2020 21:18
    Кто это сказал? Автобус? Для меня не авторитет автобус
    Так это он про последнюю игру Интера и Шахтера - даже на этом сайте было название обзора "дотерпели" - 100 автобусов от Шахтера
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 31.10.2020 21:19
    0
    S t e p a n , 31.10.2020 21:08
    Если бы Суркис фигней не страдал и пригласил Луческу на пару лет раньше, то Мбокани не пришлось бы уходить из Динамо. У нас сейчас был бы классный, забивной форвард...
    ну был сейчас Соль, не сделали из него Мбокани даже 4-х летней давности
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 21:19
    +1
    Самый упоротые ждут что Супряга расскроется. Сколько еще матчей ему нужно, чтоб он расскрылся?
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 21:18
    +4
    Где Автобус где?, 31.10.2020 21:16
    Месси такую сладкую булоччку как дынамо не пропустит,рекорды такие можно Поставить ,он уже в предкушении
    Кто это сказал? Автобус? Для меня не авторитет автобус
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 21:18
    +3
    Я не очень доволен игрой Динамо, но так же как в свое время говорили игроки шахты, счет останется, а игра забудется. Под таким ливнем, который в Киеве сегодня, вообще тяжело играть. Так что будем радоваться и тому , что есть. Динамо вперед!!!
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 31.10.2020 21:16
    -5
    avk2307, 31.10.2020 21:08
    Вот например Рамос против шахты решил пропустить. А с Кадисом, Барсой и остальными играл...
    Месси такую сладкую булоччку как дынамо не пропустит,рекорды такие можно Поставить ,он уже в предкушении
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 21:16
    +1
    Дождь - динамовская погода.
    Пусть в Барселоне будет ливень.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 21:13
    +1
    Очень тяжело играть весь матч вдесятером, да еще и без форварда.. .
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 21:08
    +1
    Где Автобус где?, 31.10.2020 21:03
    Мда .....с такой игрой Месси уже в Первом тайме покер оформит
    Вот например Рамос против шахты решил пропустить. А с Кадисом, Барсой и остальными играл...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 21:08
    +3
    Если бы Суркис фигней не страдал и пригласил Луческу на пару лет раньше, то Мбокани не пришлось бы уходить из Динамо. У нас сейчас был бы классный, забивной форвард...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 20:19
    +8
    ZAKARPATFAN, 31.10.2020 20:09
    Динамо саме забити не може в чемпі, то автогол, то пенальті, то видалення
    Хто б пиздів, іди переглянь скільки для кротів пеналів ставлять, навіть Арендуполю вчора 2 поставили.
    Позорнікі ссані, ще тявкають тут щось
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 31.10.2020 20:17
    +7
    У Динамо 1 момент і 2 голи, кроти в траурі
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 31.10.2020 20:17
    +6
    Які там хмирі на цигана гавкали???? Гол+пас.
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 31.10.2020 20:00
    +6
    Дніпро поки грає на класі, потрібно дожимати і класти другий м'яч
    Ссылка
    Shurik1977
    online
      Shurik1977, 31.10.2020 19:36
    +6
    Почему Днепр играет в Киеве?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 31.10.2020 21:04
    +5
    avk2307, 31.10.2020 21:03
    Які саме?
    У Вадо своя статистика.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 31.10.2020 20:35
    +5
    ВВВ, 31.10.2020 20:32
    Договоргяк катають! Спочатку гарно виглядали,забили красень гол.Потім злякались,про контру навіть не думають,притислись до власних воріт і двічі пропустили.Дитячі помилки в захисті при чисельній більшості,опорна зона порожня,підбирати м*яч нікому.Сумна картина.
    Договорняк . От вчора договорняк був, перший підкат на 51 хвилині, зустрічали суперника (якщо так можна сказати) в своїй штрафній, паси супернику віддавали перед своєю штрафною, дивляться як їм забивають 2 гол і багато іншого, слухай старий маразматик ти матчі переплутав
    Ссылка
    Stas Voitovitch
      Stas Voitovitch, 31.10.2020 20:28
    +5
    Динамо вперед!
    Ще два, три года забийте!!!!!
    0 пропустіть!
    І в важкі і в добрі часи, Динамо ми з тобою!!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 31.10.2020 20:18
    +5
    Негодуйте ржавые. 2-1
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 31.10.2020 19:55
    +5
    Днепр клипает красивые голы, очередной шедевр от Назаренко
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 21:18
    +4
    Где Автобус где?, 31.10.2020 21:16
    Месси такую сладкую булоччку как дынамо не пропустит,рекорды такие можно Поставить ,он уже в предкушении
    Кто это сказал? Автобус? Для меня не авторитет автобус
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 31.10.2020 20:56
    +4
    S t e p a n , 31.10.2020 20:54
    Наконец то Родригес вышел... Жаль Супрягу не на кого поменять...
    Схоже,що Супряга у Луческу стає недоторканим.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 31.10.2020 20:19
    +4
    Тут и сказочке конец...
    Один удар Месси это мало.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 31.10.2020 20:17
    +4
    Сарнавскому не повезло, должен был отбивать. Ну а для Цыганкова это коронный удар
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 31.10.2020 20:01
    +4
    pricolist, 31.10.2020 20:00
    Почему Цыганков упал и корчился от боли, если это он наступил на ногу соперника? Или я чего-то не увидел?...
    Потому-что он клоун
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 31.10.2020 19:55
    +4
    Шикарный голешник!
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 31.10.2020 19:54
    +4
    Ничего себе! Назаренко
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 31.10.2020 21:18
    +3
    Я не очень доволен игрой Динамо, но так же как в свое время говорили игроки шахты, счет останется, а игра забудется. Под таким ливнем, который в Киеве сегодня, вообще тяжело играть. Так что будем радоваться и тому , что есть. Динамо вперед!!!
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 31.10.2020 21:08
    +3
    Если бы Суркис фигней не страдал и пригласил Луческу на пару лет раньше, то Мбокани не пришлось бы уходить из Динамо. У нас сейчас был бы классный, забивной форвард...
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 31.10.2020 21:05
    +3
    DKTheBest2, 31.10.2020 21:04
    У Вадо своя статистика.
    У него свой футбол в параллельной галактике
    Ссылка
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