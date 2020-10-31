Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» - 1:2



Назаренко, 21 – Адамюк, 34 (авт.), Цыганков, 44

Игнатенко, 49, Назаренко, 77, Пихаленок, 90+3 – Буяльский, 54, Кендзера, 87, Попов, 90

«Днепр-1»: Сарнавский – Цуриков, Логинов, Игнатенко (Кравченко, 73), Адамюк – Пихаленок, Ди Франко (Чичиков, 63) – Назаренко (Коркишко, 80), Когут (Батагов, 63), Тейлор – Довбик (Хобленко, 63).

Запасные: Юрчук, Сафронов, Ярмолюк, Сваток.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Забарный, Кендзера – Шепелев (Сидорчук, 85), Андриевский – Вербич (Родригес, 64), Буяльский (Леднев, 73), Цыганков – Супряга.

Запасные: Моргун, Белуцэ, Шабанов, Де Пена, Гармаш, Дуэлунд.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Наши оценки:







«Днепр-1» (замены): Чичиков – 6,0, Хобленко – 5,5, Батагов – 5,5, Кравченко – 5,5, Коркишко – б/о.

«Динамо» (замены): Родригес – 5,5, Леднев – 5,5, Сидорчук – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+3 мин. Пихаленок со спины вкатился в Андриевского в центре поля.



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.



90 мин. Попов потащил за собой на газон Адамюка у левого фланга штрафной.



87 мин. Кендзера на фланге опасно сыграл против Коркишко.



87 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Травмированного Шепелева сменил Сидорчук.



84 мин. В центре поля был сбит Супряга, а до этого Шепелев неудачно столкнулся с Поповым.



82 мин. Хобленко не дотянулся до подачи от лицевой на левом фланге!



80 мин. ЗАМЕНА У ДНЕПРА-1. Коркишко вышел на замену Назаренко.



77 мин. Явный фол от Назаренко в борьбе за мяч на чужой половине против Попова.



74 мин. МОМЕНТ! По какой-то причине не смог завершить наброс с левого фланга штрафной на дальней штанге Супряга!



73 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Леднев заменил Буяльского, а вместо Игнатенко на поле вышел Кравченко.



70 мин. В центре поля мяч. Владение 47 на 53.



67 мин. Секундой не успел Буяльский к передаче с правого фланга от Цыганкова.



64 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Родригес заменил Вербича.



63 мин. ЗАМЕНЫ У ДНЕПРА-1. Чичиков вышел вместо Ди Франко, Хобленко заменил Довбика, а Батагов вышел вместо Когута.



60 мин. Супряга в центральном круге не смог скинуть мяч партнеру при попытке Динамо быстро выйти в контратаку.



56 мин. Адамюк заблокировал попытку Вербича пробить с левого фланга штрафной.



54 мин. Буяльский был предупрежден за удержание за футболку набиравшего скорость в центре поля Пихаленка.



52 мин. Супряга врезался в корпус Саранвского, который кулаками в прыжке перехватил подачу Караваева с левого фланга.



49 мин. Буяльский в центре поля получил болезненную накладку от Игнатенко.



46 мин. Против Когута были нарушены правила в центре поля.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.



44 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Буяльский зацепился за мяч в центре чужой штрафной после неудачного выноса от Адамюка подачи с левого фланга, после чего скатил под удар Цыганкову, а Виктор вложил под дальнюю штангу свой коронный обводящий!



43 мин. ОПАСНО! Покатил мяч низом в правый нижний угол Вербич из полукруга у штрафной. Сарнавский на месте.



40 мин. Назаренко не смог зацепиться за вынос мяча к центру поля в борьбе с Шепелевым.



37 мин. Пауза в матче, пока на ноги стараются поставить пострадавшего в стыке Игнатенко.



34 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Досадный момент для Адамюка, который затылком срезал мяч в сетку собственных ворот при подаче Цыганкова с правого фланга!



32 мин. ОПАСНО! Цыганков нашел в центре штрафной одинокого Буяльского, но тот решил остановить мяч, а потом бить. Зачем?



29 мин. ОПАСНО! Сочный удар в касание со средней дистанции от Андриевского. Выше взял!



26 мин. Цыганков тянулся к мячу в правом фланге чужой штрафной, но лишь потоптался по ногам обокравшего его Логинова. VAR подтвердил.



24 мин. А ведь из ничего пришел этот момент. Игра была пресной, но теперь киевляне должны завестись.



21 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Назаренко в правом фланге получил мяч, ушел от Караваева, и заложил подкрутку в дальний! Ну, что за красота!



19 мин. Попытка Вербича головой перевести мяч во вратарскую, при подаче на дальнюю штангу от Цыганкова с правого угла, поля была перехвачена.



17 мин. Тейлор затоптал Караваева в правом фланге атаки своей команды.



15 мин. Не дождались мы подачи от Назаренко с правого фланга в завершении движений в обман соперников.



12 мин. Неточный пас низом от Шепелева в левый фланг атаки.



10 мин. Уж слишком спокойное начало у нас. Хотя Александрия и Десна тоже так начинали, а что было потом...



8 мин. Цыганков простреливал с правого фланга, Супряга пропускал, но защитники это предсказали.



6 мин. Наудачу загрузил вперед верхом Забарный со своей половины, партнеры кое-как зацепились, после чего Караваев пробил со средней дистанции, но попал в защитника.



4 мин. Цыганков закладывал дриблинг в правом фланге атаки, однако пробить ему так и не дали Когут и Ди Франко.



2 мин. Попов выпустил мяч за боковую на левом фланге после неудачной передачи партнера.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В субботу, 31-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 19:30.

После обидной гостевой ничьи в матче с венгерским «Ференцварошем» (2:2), вице-чемпион Украины вновь возвращается на внутреннюю арену, где у подопечных Мирчи Луческу осталась лишь одна игра до очередной встречи с донецким «Шахтером». Киевское «Динамо» отправится в гости к днепровскому «Днепру-1», где получило сенсационное поражение в конце зимы этого года (1:3). И если в начале нового сезона можно было сказать, что этот матч может стать «прогулочным» для киевлян, то приход Игора Йовичевича на пост главного тренера «Днепра-1» кардинально изменил ситуацию. Команда не уступает уже в четырех матчах кряду, что должно ей помочь в матче против именитого соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».