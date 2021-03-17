Украина потеряет прямую путевку в ЛЧ, мэр Кличко не рад матчу Шахтера в ЛЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 марта.
1A. Роковая ошибка. Аталанта с Малиновским в старте повторно уступила Реалу
По одной ошибке в каждом из таймов оставили команду Гасперини без шансов на выход
1B. Тибо КУРТУА: «Я думал, что Малиновский будет бить в мой угол»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Аталантой»
1С. За явным преимуществом. Манчестер Сити вновь сильнее Боруссии М
Зинченко помог «горожанам» уверенно преодолеть 1/8 финала Лиги Чемпионов
2A. Динамо прилетело в Испанию. Заявка Луческу на матч против Вильярреала
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в 22:00 по Киеву
2B. Братья Суркисы не полетели на матч Динамо с Вильярреалом
Игорь Суркис и Григорий Суркис отказались от визита в Испанию
3. Игорь ЦЫГАНЫК: «Украина почти точно теряет прямое место в группе ЛЧ»
Чемпион скоро лишится прямого места в группе Лиги чемпионов
4. «Второй Буковель». Виталий Кличко не в восторге от матча Шахтер – Рома
Игра пройдет с болельщиками на трибунах
5A. Сборная Украины сыграет с Финляндией и Казахстаном в Киеве
Поединки не состоятся во Львове
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Львов и Шахтер сыграют в Харькове
Встреча состоится на ОСК «Металлист»
6. ФОТО УИК-ЭНДА. Куда попал мяч? Невероятный полет голкипера Челси
Эдуар Менди в высоком прыжке наблюдал, как мяч врезается в перекладину
7A. У тренера киевского Динамо случилось горе
16 марта на 78-м году ушла из жизни Екатерина Ивановна Карас, мама тренера
7B. ВИДЕО. Российский хоккеист умер после попадания в голову шайбы
19-летний спортсмен получил роковой удар во время матча
8A. ВИДЕО. Бешеный прыжок в ноги. Молодому игроку Днепра-1 сломали карьеру
Ужасную травму колена получил 18-летний полузащитник Александр Килык
8B. Депутаты хотят присвоить Арене Львов имя Степана Бандеры
Обращение будет адресовано Кабинету министров Украины
9A. ЛУЧИ: «Идет атака на Комитет арбитров. Мы знаем, кто и зачем это делает»
Глава Комитета арбитров УАФ дал эксклюзивный комментарий для Sport.ua
9B. Заявление Олимпика: найдены новые доказательства оскорблений от Лучано Лучи
Донецкий клуб опубликовал новое заявление по главе Комитета арбитров УАФ
9С. «Как смотреть в глаза коллегам»? Цыганык ответил Костышину по судейству
Тема вокруг пенальти в матчах с участием «Колоса»
10A. Ред Булл – фаворит? Проблемы Мерседеса и Феррари, перспективы Макларена
Выводы по итогам коротких тестов Формулы-1
10B. Михайлюк снова меняет клуб в НБА. Чего ждать в Оклахоме?
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Источник — Sport.ua
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