Украина потеряет прямую путевку в ЛЧ, мэр Кличко не рад матчу Шахтера в ЛЕ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 марта.

1A. Роковая ошибка. Аталанта с Малиновским в старте повторно уступила Реалу

По одной ошибке в каждом из таймов оставили команду Гасперини без шансов на выход

1B. Тибо КУРТУА: «Я думал, что Малиновский будет бить в мой угол»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Аталантой»

1С. За явным преимуществом. Манчестер Сити вновь сильнее Боруссии М

Зинченко помог «горожанам» уверенно преодолеть 1/8 финала Лиги Чемпионов

2A. Динамо прилетело в Испанию. Заявка Луческу на матч против Вильярреала

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в 22:00 по Киеву

2B. Братья Суркисы не полетели на матч Динамо с Вильярреалом

Игорь Суркис и Григорий Суркис отказались от визита в Испанию

3. Игорь ЦЫГАНЫК: «Украина почти точно теряет прямое место в группе ЛЧ»

Чемпион скоро лишится прямого места в группе Лиги чемпионов

4. «Второй Буковель». Виталий Кличко не в восторге от матча Шахтер – Рома

Игра пройдет с болельщиками на трибунах

5A. Сборная Украины сыграет с Финляндией и Казахстаном в Киеве

Поединки не состоятся во Львове

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Львов и Шахтер сыграют в Харькове

Встреча состоится на ОСК «Металлист»

6. ФОТО УИК-ЭНДА. Куда попал мяч? Невероятный полет голкипера Челси

Эдуар Менди в высоком прыжке наблюдал, как мяч врезается в перекладину

7A. У тренера киевского Динамо случилось горе

16 марта на 78-м году ушла из жизни Екатерина Ивановна Карас, мама тренера

7B. ВИДЕО. Российский хоккеист умер после попадания в голову шайбы

19-летний спортсмен получил роковой удар во время матча

8A. ВИДЕО. Бешеный прыжок в ноги. Молодому игроку Днепра-1 сломали карьеру

Ужасную травму колена получил 18-летний полузащитник Александр Килык

8B. Депутаты хотят присвоить Арене Львов имя Степана Бандеры

Обращение будет адресовано Кабинету министров Украины

9A. ЛУЧИ: «Идет атака на Комитет арбитров. Мы знаем, кто и зачем это делает»

Глава Комитета арбитров УАФ дал эксклюзивный комментарий для Sport.ua

9B. Заявление Олимпика: найдены новые доказательства оскорблений от Лучано Лучи

Донецкий клуб опубликовал новое заявление по главе Комитета арбитров УАФ

9С. «Как смотреть в глаза коллегам»? Цыганык ответил Костышину по судейству

Тема вокруг пенальти в матчах с участием «Колоса»

10A. Ред Булл – фаворит? Проблемы Мерседеса и Феррари, перспективы Макларена

Выводы по итогам коротких тестов Формулы-1

10B. Михайлюк снова меняет клуб в НБА. Чего ждать в Оклахоме?

Sport.ua разбирается, почему «Детройт» обменял украинца и какие у него шансы в «Тандер»