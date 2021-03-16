Братья Суркисы не полетели на матч Динамо с Вильярреалом

Делегация киевского «Динамо» во вторник, 16 марта, взяла курс на Испанию, где 18 марта киевлян ожидает ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
В составе делегации «Динамо» не было президента столичного клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса. При этом команду в Испании на выездном матче решили поддержать некоторые депутаты — Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов.
Поединок «Вильярреал» — «Динамо» состоится на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале и начнется в 22:00.
Матч в Киеве завершился победой «Вильярреала» над «Динамо» со счетом 2:0.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.