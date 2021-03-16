Братья Суркисы не полетели на матч Динамо с Вильярреалом

Игорь Суркис и Григорий Суркис отказались от визита в Испанию

  • 16.03.2021 19:20
  • 845 просмотров
  • 1 комментарий
Братья Суркисы не полетели на матч Динамо с Вильярреалом
© UAINFO. Игорь Суркис и Григорий Суркис

Делегация киевского «Динамо» во вторник, 16 марта, взяла курс на Испанию, где 18 марта киевлян ожидает ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

В составе делегации «Динамо» не было президента столичного клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса. При этом команду в Испании на выездном матче решили поддержать некоторые депутаты — Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов.

Поединок «Вильярреал» — «Динамо» состоится на «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале и начнется в 22:00.

Матч в Киеве завершился победой «Вильярреала» над «Динамо» со счетом 2:0.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.03.2021 19:35
    0
    Это по-мужски...А то почитаешь прогнозы Грозного,так там Динамо уже с шахтерами в финале должны играть....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.03.2021 19:35
    0
    Это по-мужски...А то почитаешь прогнозы Грозного,так там Динамо уже с шахтерами в финале должны играть....
    Ссылка
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