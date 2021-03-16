ОФИЦИАЛЬНО. Львов и Шахтер сыграют в Харькове

Встреча состоится на ОСК «Металлист»

  • 16.03.2021 13:39
  • 1143 просмотра
  • 18 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Львов и Шахтер сыграют в Харькове
© УПЛ

Как и сообщалось ранее, матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» - «Шахтер» состоится в Харькове.

Сегодня, 16 марта, такое решение приняла Дирекция УПЛ. Поединок примет ОСК «Металлист». Встреча запланирована 21 марта в 17:00. 

Напомним, что решение о переносе принято в связи с тем, «Арену Львов», на которой «Львов» проводит свои домашние игры в текущем сезоне, готовят к встречам национальной сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 15:01
    0
    Гамняні вівці ніхто у Львові, забрали базу... Захочемо заберемо Україну! Вівці кончєні жебраки, збирають в неті по три євро на заправку лисій залупі Мацераті!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 14:57
    -1
    Ростислав Ящишин. Він заспокоїв, що газон зараз законсервований на зиму, а з весни буде готовий приймати ігри. Та поки львівські клуби не звертались з таким проханням:
    "Газон законсервований. Зараз немає жодних підстав включати підігрів, оскільки наша команда перший матч буде проводити тут у середині квітня. Якщо будуть домовленості про матчі скоріше цієї дати, ми за два тижні до того ввімкнемо підігрів і підготуємо поле до експлуатації.
    Фек@лам цього не зрозуміти...))) Самі винні.і 4іфіга не роблять...-3
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 14:45
    -1
    ingvar8888, 16.03.2021 14:17
    Там власники "Львів" і "Карпати" між собою не дружать головами,а страждають команди!
    Україна орендована КАРПАТАМИ на 50 років,але...але є умова,що всі клуби,які зареєстровані у Львові мають право грати на Україні... Прошу...готуйте стадіон і поле до упл...Карпати вкінці березня тільки там домашку гратимуть ...і під свій матч підготують))) Бабло копитко зажав,щоб підготувати для свого г@мна...поле і стадіон)
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 16.03.2021 14:44
    -2
    Александр Федько, 16.03.2021 14:12
    За то у вас стадион будет им. Бандеры) Шо вам еще надо для счастья
    Это главное для них... Особенно для футбола..Пиз..у ,как важно Шухевичи,Бандеры....А на совок пизд...т...А в чём отличие????
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 14:41
    -1
    ingvar8888, 16.03.2021 14:00
    Мати у місті три стадіони,а грати у Харкові обідно за Львів!..
    Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
    Карпати не дають? Брехло ти є!!! Вибачайся за брехню...
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 16.03.2021 14:34
    +2
    PFCLviv, 16.03.2021 14:20
    Хто такі вівці щоб не дозволяти грати на Україні?!
    Кончєні згідно контракту зобов'язані давати стадіон, бо піз....ди отримають! Причина інша! Павелко мстить!
    Хотелось бы увидеть состояние газона на "Украине"!..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 14:22
    +2
    Юридический адрес ФК Шахтер.
    Г. Мариуполь ул Сеченова. 71а
    Почему физически не переехать и летать из Запорожья для начала, как показывают 7 лет жизни в не Донецка ходят в среднем 5000.
    Я уверен в Мариуполе было бы 10000-15000.
    Плюс есть классный манеж.
    Там можно начинать зимнюю подготовку.
    Не пойму я логику.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 14:20
    -6
    Хто такі вівці щоб не дозволяти грати на Україні?!
    Кончєні згідно контракту зобов'язані давати стадіон, бо піз....ди отримають! Причина інша! Павелко мстить!
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 16.03.2021 14:17
    +1
    Batya, 16.03.2021 14:13
    Стадіон Україна в оренді у Карпат, за заплатити за суборенду жаба дусить.
    Там власники "Львів" і "Карпати" між собою не дружать головами,а страждають команди!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 14:13
    -1
    axylinam, 16.03.2021 13:52
    Чемпионат Украины напоминает цыганский табор,бомжевание по всей стране и большинство не знают где проведут следующий матч-позорище какое то,руководство украинского футбола-это сборище дегенератов
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 16.03.2021 14:13
    +1
    ingvar8888, 16.03.2021 14:00
    Мати у місті три стадіони,а грати у Харкові обідно за Львів!..
    Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
    Стадіон Україна в оренді у Карпат, за заплатити за суборенду жаба дусить.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 14:12
    -2
    PFCLviv, 16.03.2021 13:57
    Павелко наказує Львів за українську мову! Збірна у Харків, офіційні матчі у Харків! Українофоби рулять!
    За то у вас стадион будет им. Бандеры) Шо вам еще надо для счастья
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 16.03.2021 14:00
    +2
    Мати у місті три стадіони,а грати у Харкові обідно за Львів!..
    Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 13:57
    -2
    Павелко наказує Львів за українську мову! Збірна у Харків, офіційні матчі у Харків! Українофоби рулять!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 13:54
    0
    Надеюсь они приедут паровозом, что бы побыть в шкуре Мариуполя.))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2021 13:52
    +5
    Чемпионат Украины напоминает цыганский табор,бомжевание по всей стране и большинство не знают где проведут следующий матч-позорище какое то,руководство украинского футбола-это сборище дегенератов
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 13:46
    +5
    3 стадіони і жодної команди
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 13:41
    +7
    Позорище!!! У Львові 3 стадіони,а грають в Харкові... Гнати в шию фек@л з упл!!! На скіф валіть!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 13:41
    +7
    Позорище!!! У Львові 3 стадіони,а грають в Харкові... Гнати в шию фек@л з упл!!! На скіф валіть!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2021 13:52
    +5
    Чемпионат Украины напоминает цыганский табор,бомжевание по всей стране и большинство не знают где проведут следующий матч-позорище какое то,руководство украинского футбола-это сборище дегенератов
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 13:46
    +5
    3 стадіони і жодної команди
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 16.03.2021 14:34
    +2
    PFCLviv, 16.03.2021 14:20
    Хто такі вівці щоб не дозволяти грати на Україні?!
    Кончєні згідно контракту зобов'язані давати стадіон, бо піз....ди отримають! Причина інша! Павелко мстить!
    Хотелось бы увидеть состояние газона на "Украине"!..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.03.2021 14:22
    +2
    Юридический адрес ФК Шахтер.
    Г. Мариуполь ул Сеченова. 71а
    Почему физически не переехать и летать из Запорожья для начала, как показывают 7 лет жизни в не Донецка ходят в среднем 5000.
    Я уверен в Мариуполе было бы 10000-15000.
    Плюс есть классный манеж.
    Там можно начинать зимнюю подготовку.
    Не пойму я логику.
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 16.03.2021 14:00
    +2
    Мати у місті три стадіони,а грати у Харкові обідно за Львів!..
    Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 16.03.2021 14:17
    +1
    Batya, 16.03.2021 14:13
    Стадіон Україна в оренді у Карпат, за заплатити за суборенду жаба дусить.
    Там власники "Львів" і "Карпати" між собою не дружать головами,а страждають команди!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 16.03.2021 14:13
    +1
    ingvar8888, 16.03.2021 14:00
    Мати у місті три стадіони,а грати у Харкові обідно за Львів!..
    Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
    Стадіон Україна в оренді у Карпат, за заплатити за суборенду жаба дусить.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 15:01
    0
    Гамняні вівці ніхто у Львові, забрали базу... Захочемо заберемо Україну! Вівці кончєні жебраки, збирають в неті по три євро на заправку лисій залупі Мацераті!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 13:54
    0
    Надеюсь они приедут паровозом, что бы побыть в шкуре Мариуполя.))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности