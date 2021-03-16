ОФИЦИАЛЬНО. Львов и Шахтер сыграют в Харькове

Как и сообщалось ранее, матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги «Львов» - «Шахтер» состоится в Харькове.
Сегодня, 16 марта, такое решение приняла Дирекция УПЛ. Поединок примет ОСК «Металлист». Встреча запланирована 21 марта в 17:00.
Напомним, что решение о переносе принято в связи с тем, «Арену Львов», на которой «Львов» проводит свои домашние игры в текущем сезоне, готовят к встречам национальной сборной Украины.
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Источник — УПЛ
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"Газон законсервований. Зараз немає жодних підстав включати підігрів, оскільки наша команда перший матч буде проводити тут у середині квітня. Якщо будуть домовленості про матчі скоріше цієї дати, ми за два тижні до того ввімкнемо підігрів і підготуємо поле до експлуатації.
Фек@лам цього не зрозуміти...))) Самі винні.і 4іфіга не роблять...-3
Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
Кончєні згідно контракту зобов'язані давати стадіон, бо піз....ди отримають! Причина інша! Павелко мстить!
Г. Мариуполь ул Сеченова. 71а
Почему физически не переехать и летать из Запорожья для начала, как показывают 7 лет жизни в не Донецка ходят в среднем 5000.
Я уверен в Мариуполе было бы 10000-15000.
Плюс есть классный манеж.
Там можно начинать зимнюю подготовку.
Не пойму я логику.
Кончєні згідно контракту зобов'язані давати стадіон, бо піз....ди отримають! Причина інша! Павелко мстить!
Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
Кончєні згідно контракту зобов'язані давати стадіон, бо піз....ди отримають! Причина інша! Павелко мстить!
Г. Мариуполь ул Сеченова. 71а
Почему физически не переехать и летать из Запорожья для начала, как показывают 7 лет жизни в не Донецка ходят в среднем 5000.
Я уверен в Мариуполе было бы 10000-15000.
Плюс есть классный манеж.
Там можно начинать зимнюю подготовку.
Не пойму я логику.
Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
Один тримають на збірну, другий Карпати не дають,а Скіф у поганому стані хоч реконструкцію зробили...
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