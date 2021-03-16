Заявление Олимпика: найдены новые доказательства оскорблений от Лучано Лучи

Донецкий «Олимпик» опубликовал новое заявление в КДК УАФ по поводу судейства в УПЛ:

Вчера ФК «Олимпик» обратился в КДК УАФ c требованием проверить факты неспортивного и неэтичного поведения главы комитета арбитров Лучано Лучи.

Сообщаем, что каждый день находятся новые доказательства фактов публичной демонстрации презрительного отношения к нашей стране этого футбольного чиновника.

Так, еще 20 февраля 2021 года опубликованы фотоснимки аккаунта Лучано Лучи в сети Твиттер. Принадлежность аккаунта именно Лучи Лучано подтверждается наличием большого количества личного характера, семейных фото. Например, в данном аккаунте журналисты обнаружили посты Лучи Лучано з подарками сына в день рождения с соответствующими комментариями.

В своем аккаунте Твиттер глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, также как и опубликованной распечатке Телеграм-чата, публиковал статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации Лучано Лучи сопровождал ругательствами и оскорблениями.