Заявление Олимпика: найдены новые доказательства оскорблений от Лучано Лучи

Донецкий «Олимпик» опубликовал новое заявление в КДК УАФ по поводу судейства в УПЛ:
Вчера ФК «Олимпик» обратился в КДК УАФ c требованием проверить факты неспортивного и неэтичного поведения главы комитета арбитров Лучано Лучи.
Сообщаем, что каждый день находятся новые доказательства фактов публичной демонстрации презрительного отношения к нашей стране этого футбольного чиновника.
Так, еще 20 февраля 2021 года опубликованы фотоснимки аккаунта Лучано Лучи в сети Твиттер. Принадлежность аккаунта именно Лучи Лучано подтверждается наличием большого количества личного характера, семейных фото. Например, в данном аккаунте журналисты обнаружили посты Лучи Лучано з подарками сына в день рождения с соответствующими комментариями.
В своем аккаунте Твиттер глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, также как и опубликованной распечатке Телеграм-чата, публиковал статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации Лучано Лучи сопровождал ругательствами и оскорблениями.
Дополнительные детали – на клубном сайте.
Дополнительное заявление донецкого «Олимпика».
Источник — ФК Олимпик Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не ну всё может быть конечно, я вообще тогда проору если Лучиано злобный троль, который днём президент коллегии арбитров, а по вечерам заходит в интернет и хейтит всех ему не угодных.
Я оочень бы хотел в это поверить что бы проорать окончательно с нашей упэлки, но блин камон, давайте вспомним про армии ботов, и все интернет махинации.
Ну не верю, не может быть всё так красиво.
Но респект Гельзину за принципы АНТИХАЙПА, за это прям рил респект
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.