Заявление Олимпика: найдены новые доказательства оскорблений от Лучано Лучи

Донецкий клуб опубликовал новое заявление по главе Комитета арбитров УАФ

  • 16.03.2021 16:15
  • 1110 просмотров
  • 2 комментария
Заявление Олимпика: найдены новые доказательства оскорблений от Лучано Лучи
© УАФ. Лучано Лучи

Донецкий «Олимпик» опубликовал новое заявление в КДК УАФ по поводу судейства в УПЛ:

Вчера ФК «Олимпик» обратился в КДК УАФ c требованием проверить факты неспортивного и неэтичного поведения главы комитета арбитров Лучано Лучи.

Сообщаем, что каждый день находятся новые доказательства фактов публичной демонстрации презрительного отношения к нашей стране этого футбольного чиновника.

Так, еще 20 февраля 2021 года опубликованы фотоснимки аккаунта Лучано Лучи в сети Твиттер. Принадлежность аккаунта именно Лучи Лучано подтверждается наличием большого количества личного характера, семейных фото. Например, в данном аккаунте журналисты обнаружили посты Лучи Лучано з подарками сына в день рождения с соответствующими комментариями.

В своем аккаунте Твиттер глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, также как и опубликованной распечатке Телеграм-чата, публиковал статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации Лучано Лучи сопровождал ругательствами и оскорблениями.

Дополнительные детали – на клубном сайте.

Дополнительное заявление донецкого «Олимпика».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 16.03.2021 16:35
    -1
    Ахахахах, Гельзин ты шо травишь? АХахахаха, я под столом.
    Не ну всё может быть конечно, я вообще тогда проору если Лучиано злобный троль, который днём президент коллегии арбитров, а по вечерам заходит в интернет и хейтит всех ему не угодных.
    Я оочень бы хотел в это поверить что бы проорать окончательно с нашей упэлки, но блин камон, давайте вспомним про армии ботов, и все интернет махинации.
    Ну не верю, не может быть всё так красиво.
    Но респект Гельзину за принципы АНТИХАЙПА, за это прям рил респект
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 16:30
    +5
    мафию рыжего гудка--павелку и старого мафиози---на нары к лукьяну
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 16:30
    +5
    мафию рыжего гудка--павелку и старого мафиози---на нары к лукьяну
    Ссылка
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