Олимпик обратился в КДК УАФ: Лучано Лучи оскорблял тренеров и игроков?

Донецкий «Олимпик» обратился с официальным заявлением в КДК УАФ по поводу работы главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и подчиненных ему арбитров.
Ниже приводится текст официального письма, подписанного президентом «Олимпика» Владиславом Гельзиным. Дополнительные детали – на клубном сайте.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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