Олимпик обратился в КДК УАФ: Лучано Лучи оскорблял тренеров и игроков?

Донецкий клуб обратился с официальным заявлением в федерацию

  • 15.03.2021 20:23
  • 863 просмотра
  • 8 комментариев
Олимпик обратился в КДК УАФ: Лучано Лучи оскорблял тренеров и игроков?
© УАФ. Лучано Лучи

Донецкий «Олимпик» обратился с официальным заявлением в КДК УАФ по поводу работы главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и подчиненных ему арбитров.

Ниже приводится текст официального письма, подписанного президентом «Олимпика» Владиславом Гельзиным. Дополнительные детали – на клубном сайте.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:39
    +1
    Aer Bore, 15.03.2021 20:38
    Срач разводить обязательно?
    Боже упаси , просто риторический вопрос был
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 15.03.2021 20:38
    -2
    Wildcat, 15.03.2021 20:30
    Спорим, на этой ветке , за старого итальянского мошенника будут заступаться только глоры копанки?
    Срач разводить обязательно?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 15.03.2021 20:36
    +5
    Скільки б антипатії до Гельзіна не було, тут він просто молодець. В мене немає сумнівів, що це правда - коли «профі» приїжджають з «самоі» Італії, таке ставлення до нас не повинно дивувати - самі себе дискредитуємо, бо не в змозі розібратись з проблемами самостійно. Сподіваюсь Гельзін та інші президенти клубів доведуть справу до кінця - повинні показати, що в нас теж є яйця.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.03.2021 20:31
    +4
    Становится интересно.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:30
    +5
    Спорим, на этой ветке , за старого итальянского мошенника будут заступаться только глоры копанки?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.03.2021 20:30
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Во мудило очкастое
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 15.03.2021 20:28
    +8
    Похону Гельзіна зачепило
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 15.03.2021 20:27
    +8
    Красавці
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 15.03.2021 20:28
    +8
    Похону Гельзіна зачепило
    Ссылка
    Роман Гуменяк
    online
      Роман Гуменяк, 15.03.2021 20:27
    +8
    Красавці
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 15.03.2021 20:36
    +5
    Скільки б антипатії до Гельзіна не було, тут він просто молодець. В мене немає сумнівів, що це правда - коли «профі» приїжджають з «самоі» Італії, таке ставлення до нас не повинно дивувати - самі себе дискредитуємо, бо не в змозі розібратись з проблемами самостійно. Сподіваюсь Гельзін та інші президенти клубів доведуть справу до кінця - повинні показати, що в нас теж є яйця.
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:30
    +5
    Спорим, на этой ветке , за старого итальянского мошенника будут заступаться только глоры копанки?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.03.2021 20:31
    +4
    Становится интересно.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 15.03.2021 20:30
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Во мудило очкастое
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 15.03.2021 20:39
    +1
    Aer Bore, 15.03.2021 20:38
    Срач разводить обязательно?
    Боже упаси , просто риторический вопрос был
    Ссылка
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