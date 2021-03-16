Игорь ЦЫГАНЫК: «Украина почти точно теряет прямое место в группе ЛЧ»

Чемпион скоро лишится прямого места в группе Лиги чемпионов

  • 16.03.2021 18:53
  • 1753 просмотра
  • 2 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Украина почти точно теряет прямое место в группе ЛЧ»
© shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык напомнил, что Украина, скорее всего, с сезона 2022/23 потеряет прямое место в группе Лиги чемпионов.

«Вы же понимаете, что мы практически точно теряем прямое место в Лиге чемпионов через сезон. Если летом у нас чемпион УПЛ еще попадает в группу сразу, то через сезон уже нет. Нам нужно, чтобы «Шахтер» и «Динамо» выиграли сейчас, а «Рейнджерс» не набирал очки».

«То, что «Шахтер» может обыграть «Рому» - это реально. «Динамо» обыграет «Вильярреал» - можем мечтать. Мы должны иметь прямое место в Лиге чемпионов. Такого не должно быть», - считает Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 16.03.2021 19:05
    +1
    )
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.03.2021 18:59
    -1
    «Те, що «Шахтар» може обіграти «Рому» - це реально. «Динамо» обіграє «Вільярреал» - можемо мріяти.
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 16.03.2021 19:05
    +1
    )
    Ссылка
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