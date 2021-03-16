Динамо прилетело в Испанию. Заявка Луческу на матч против Вильярреала

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
Поединок «Вильярреал» – «Динамо» пройдет 18 марта в 22:00 по Киеву (первая игра – 2:0).
Заявка команды Мирчи Луческу на матч против «Вильярреала».
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Источник — ФК Динамо Киев
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Нахрін цього дов-бо@ба банять, тільки проблеми собі заподіюють? Терриконовий хробак будь-як чергове фуфлонейм собі зробить. Пфрр... IP- ban-lock, і гнидоСвол0та ЗНИКАЄ у прірву назавжди.
Нахрін цього дов-бо@ба банять, тільки проблеми собі заподіюють? Терриконовий хробак будь-як чергове фуфлонейм собі зробить. Пфрр... IP- ban-lock, і гнидоСвол0та ЗНИКАЄ у прірву назавжди.
Нахрін цього дов-бо@ба банять, тільки проблеми собі заподіюють? Терриконовий хробак будь-як чергове фуфлонейм собі зробить. Пфрр... IP- ban-lock, і гнидоСвол0та ЗНИКАЄ у прірву назавжди.
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