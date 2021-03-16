Динамо прилетело в Испанию. Заявка Луческу на матч против Вильярреала

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в 22:00 по Киеву

  • 16.03.2021 21:10
  • 7187 просмотров
  • 19 комментариев
Динамо прилетело в Испанию. Заявка Луческу на матч против Вильярреала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери и Мирча Луческу

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок «Вильярреал» – «Динамо» пройдет 18 марта в 22:00 по Киеву (первая игра – 2:0).

Заявка команды Мирчи Луческу на матч против «Вильярреала».

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Источник — ФК Динамо Киев

(24 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 16.03.2021 22:27
    0
    MAD_MOLE, 16.03.2021 22:21
    Игорёк завидуй молча.
    Почему должны завидовать беженцу из днонецка?
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 16.03.2021 22:25
    0
    Где Ванат?
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 16.03.2021 22:21
    -4
    YOU OK?, 16.03.2021 22:17
    И самая позорная.
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 16.03.2021 22:21
    -2
    Igor Avtoigor, 16.03.2021 22:13
    Макс тебя скоро гугл начнет банить
    Игорёк завидуй молча.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 22:17
    -6
    Bond, 16.03.2021 21:29
    из 23 в заявке только 4 легионера! Самая украинская команда!
    И самая позорная.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 16.03.2021 22:14
    -3
    hanter83, 16.03.2021 21:38
    Удачи!!!!
    Да, удачи в четверг Шахтёру!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.03.2021 22:13
    +4
    Макс тебя скоро гугл начнет банить
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 16.03.2021 22:05
    -8
    J0e777, 16.03.2021 21:58
    Что вам в ордло сегодня на ужин выдали чеченцы? Опять щи расиянские?
    Шпрот слухи ходят что ты с Бурятии этот правда сепар тупой
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 16.03.2021 22:01
    -8
    Denmark1107, 16.03.2021 21:59
    MAD_MOLE, під-рило3тисяча-енним аккаунтом виповзло з-під купи сміття і жижи.
    Нахрін цього дов-бо@ба банять, тільки проблеми собі заподіюють? Терриконовий хробак будь-як чергове фуфлонейм собі зробить. Пфрр... IP- ban-lock, і гнидоСвол0та ЗНИКАЄ у прірву назавжди.
    Модест смотри видео про себя и спи чипу .ши. .ло https://youtu.be/LTpNZ3DaJk0
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 16.03.2021 21:59
    +4
    MAD_MOLE, під-рило3тисяча-енним аккаунтом виповзло з-під купи сміття і жижи.
    Нахрін цього дов-бо@ба банять, тільки проблеми собі заподіюють? Терриконовий хробак будь-як чергове фуфлонейм собі зробить. Пфрр... IP- ban-lock, і гнидоСвол0та ЗНИКАЄ у прірву назавжди.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 16.03.2021 21:58
    +4
    MAD_MOLE, 16.03.2021 21:54
    Дед ахмадед не Скули и глотаай молча
    Что вам в ордло сегодня на ужин выдали чеченцы? Опять щи расиянские?
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 16.03.2021 21:56
    -7
    Frank Piter, 16.03.2021 21:50
    Пукан бомбир
    Опана яготынь Франклин привет как там яготынь уже в красной зоне тебя на улицу мама выпускает петуха
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 16.03.2021 21:54
    -7
    DK1961, 16.03.2021 21:48
    Пролетит твои бибизьяны с Ромой. Причем с новым антирекордом.
    Дед ахмадед не Скули и глотаай молча
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.03.2021 21:50
    +9
    MAD_MOLE, 16.03.2021 21:46
    Как прилетело так и пролетит
    Пукан бомбир
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 21:48
    +10
    MAD_MOLE, 16.03.2021 21:46
    Как прилетело так и пролетит
    Пролетит твои бибизьяны с Ромой. Причем с новым антирекордом.
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 16.03.2021 21:46
    -12
    Как прилетело так и пролетит
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 21:38
    +7
    Удачи!!!!
    Ссылка
    Bond
    online
      Bond, 16.03.2021 21:29
    +7
    из 23 в заявке только 4 легионера! Самая украинская команда!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 21:18
    -11
    А почему не в день матча, как это сделали оппоненты в Киеве? Ведь это пустое проедание бюджета команды. Век воли не видать, и опять пару торпед получат
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 21:48
    +10
    MAD_MOLE, 16.03.2021 21:46
    Как прилетело так и пролетит
    Пролетит твои бибизьяны с Ромой. Причем с новым антирекордом.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 16.03.2021 21:50
    +9
    MAD_MOLE, 16.03.2021 21:46
    Как прилетело так и пролетит
    Пукан бомбир
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 16.03.2021 21:38
    +7
    Удачи!!!!
    Ссылка
    Bond
    online
      Bond, 16.03.2021 21:29
    +7
    из 23 в заявке только 4 легионера! Самая украинская команда!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.03.2021 22:13
    +4
    Макс тебя скоро гугл начнет банить
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 16.03.2021 21:59
    +4
    MAD_MOLE, під-рило3тисяча-енним аккаунтом виповзло з-під купи сміття і жижи.
    Нахрін цього дов-бо@ба банять, тільки проблеми собі заподіюють? Терриконовий хробак будь-як чергове фуфлонейм собі зробить. Пфрр... IP- ban-lock, і гнидоСвол0та ЗНИКАЄ у прірву назавжди.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 16.03.2021 21:58
    +4
    MAD_MOLE, 16.03.2021 21:54
    Дед ахмадед не Скули и глотаай молча
    Что вам в ордло сегодня на ужин выдали чеченцы? Опять щи расиянские?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 16.03.2021 22:27
    0
    MAD_MOLE, 16.03.2021 22:21
    Игорёк завидуй молча.
    Почему должны завидовать беженцу из днонецка?
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 16.03.2021 22:25
    0
    Где Ванат?
    Ссылка
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