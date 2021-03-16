Сборная Украины сыграет с Финляндией и Казахстаном в Киеве

28 и 31 марта сборная Украины проведет два домашних матча отбора на чемпионат мира-2022 – против Финляндии и Казахстана соответственно. Провести матчи планировалось на «Арене-Львов».
Однако вчера сообщалось о том, что матчи во Львове не состоятся по двум причинам: из-за плохого состоянии газона на «Арене-Львов» и из-за сложной эпидемиологической ситуации на Западе Украины.
По информации Sport.ua, оба матча будут проведены в Киеве на НСК «Олимпийский». Ранее о готовности принять матчи у себя заявил Харьков.
Источник — Sport.ua
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Вопрос поважнее.
Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
Или дадут все же сыграть на НСК?
Другой вопрос почему тогда Львов заставляют в Харькове играть? Если во Львове игр не будет
Что то мутят Павелки явно.
Не верю я в басню, про плохой газон
От чего он резко стал плохим, если последний матч вообще перенесли, что бы лучше газон подготовить!?
Да ржавые ?
Вопрос поважнее.
Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
Или дадут все же сыграть на НСК?
Да ржавые ?
Да ржавые ?
Вопрос поважнее.
Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
Или дадут все же сыграть на НСК?
Что то мутят Павелки явно.
Не верю я в басню, про плохой газон
От чего он резко стал плохим, если последний матч вообще перенесли, что бы лучше газон подготовить!?
Да ржавые ?
Вопрос поважнее.
Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
Или дадут все же сыграть на НСК?
Другой вопрос почему тогда Львов заставляют в Харькове играть? Если во Львове игр не будет
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