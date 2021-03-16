Сборная Украины сыграет с Финляндией и Казахстаном в Киеве

Поединки не состоятся во Львове

  • 16.03.2021 15:14
  • 4427 просмотров
  • 15 комментариев
Сборная Украины сыграет с Финляндией и Казахстаном в Киеве
© ФК Шахтер Донецк

28 и 31 марта сборная Украины проведет два домашних матча отбора на чемпионат мира-2022 – против Финляндии и Казахстана соответственно. Провести матчи планировалось на «Арене-Львов».

Однако вчера сообщалось о том, что матчи во Львове не состоятся по двум причинам: из-за плохого состоянии газона на «Арене-Львов» и из-за сложной эпидемиологической ситуации на Западе Украины.

По информации Sport.ua, оба матча будут проведены в Киеве на НСК «Олимпийский». Ранее о готовности принять матчи у себя заявил Харьков.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 16:33
    +1
    почему львов играет с бомжами в харькове---мафия уже сбу не играет во львове
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.03.2021 16:31
    0
    sahka1981, 16.03.2021 16:09
    Ну это все понятно.
    Вопрос поважнее.
    Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
    Или дадут все же сыграть на НСК?
    Я думаю, что дадут . До игры сборной еще же есть время.
    Другой вопрос почему тогда Львов заставляют в Харькове играть? Если во Львове игр не будет
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 16.03.2021 16:28
    +1
    Очень странное решение...
    Что то мутят Павелки явно.
    Не верю я в басню, про плохой газон
    От чего он резко стал плохим, если последний матч вообще перенесли, что бы лучше газон подготовить!?
    Ссылка
    Greencard
    online
      Greencard, 16.03.2021 16:21
    +5
    axylinam, 16.03.2021 15:29
    Правильное решение-провести матчи в цивилизованном городе
    Шлюшки із даунєцка нарісовалісь. Нічого крім свого відра не бачив?
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 16.03.2021 16:16
    -8
    Нет Шахтера во Львове - нет нормальной поляны - нет нормального футбола вообще во Львове.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.03.2021 16:09
    +3
    Wildcat, 16.03.2021 15:17
    «ДинамО все матчи играет в Киеве ,абыр- вышло, шо нету других стадионов , лига Киевской области» .... а стоп ....
    Да ржавые ?
    Ну это все понятно.
    Вопрос поважнее.
    Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
    Или дадут все же сыграть на НСК?
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 16.03.2021 16:09
    +5
    Дивне рішення (якщо це не фейк). По-перше, в Києві епідеміологічна ситуація не дуже відрізняється від Львова. По-друге, на Арені-Львів проводили свої матчі Рух та Львів, поле було нормальним. З березня матчі там не проводяться, "щоб якнайкраще підготувати поле для ігр збірної" - і от тепер газон раптом чомусь став поганим.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.03.2021 16:01
    -3
    Dmytro Dmytro, 16.03.2021 15:17
    Питання до тих,які робили НОВИЙ газон на арені....НАКУЯ?!!!! НАКУЯ?!!!!
    Вівця, ти довб....й...б!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 15:59
    +8
    Цель - перевести матч Динамо с Рухом либо в другой город, либо на неопределённый срок. Бандиты павелки срочно спасают ж...пу шлюхтера
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 15:48
    +1
    Ахахах, за то скоро будет стадион переименован))))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.03.2021 15:29
    -10
    Правильное решение-провести матчи в цивилизованном городе
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 16.03.2021 15:27
    -2
    Поле будет нормальное-и теперь претензии могут быть ток к себе-если не наберем 6 очков.....желательно выигрывать с разницей нк менее двух
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 16.03.2021 15:17
    -4
    в Киеве это правильно и поле хорошее и сборы можно нормально провести
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 15:17
    +1
    «ДинамО все матчи играет в Киеве ,абыр- вышло, шо нету других стадионов , лига Киевской области» .... а стоп ....
    Да ржавые ?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 15:17
    +4
    Питання до тих,які робили НОВИЙ газон на арені....НАКУЯ?!!!! НАКУЯ?!!!!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 16.03.2021 15:59
    +8
    Цель - перевести матч Динамо с Рухом либо в другой город, либо на неопределённый срок. Бандиты павелки срочно спасают ж...пу шлюхтера
    Ссылка
    Greencard
    online
      Greencard, 16.03.2021 16:21
    +5
    axylinam, 16.03.2021 15:29
    Правильное решение-провести матчи в цивилизованном городе
    Шлюшки із даунєцка нарісовалісь. Нічого крім свого відра не бачив?
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 16.03.2021 16:09
    +5
    Дивне рішення (якщо це не фейк). По-перше, в Києві епідеміологічна ситуація не дуже відрізняється від Львова. По-друге, на Арені-Львів проводили свої матчі Рух та Львів, поле було нормальним. З березня матчі там не проводяться, "щоб якнайкраще підготувати поле для ігр збірної" - і от тепер газон раптом чомусь став поганим.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 15:17
    +4
    Питання до тих,які робили НОВИЙ газон на арені....НАКУЯ?!!!! НАКУЯ?!!!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.03.2021 16:09
    +3
    Wildcat, 16.03.2021 15:17
    «ДинамО все матчи играет в Киеве ,абыр- вышло, шо нету других стадионов , лига Киевской области» .... а стоп ....
    Да ржавые ?
    Ну это все понятно.
    Вопрос поважнее.
    Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
    Или дадут все же сыграть на НСК?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 16.03.2021 16:33
    +1
    почему львов играет с бомжами в харькове---мафия уже сбу не играет во львове
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 16.03.2021 16:28
    +1
    Очень странное решение...
    Что то мутят Павелки явно.
    Не верю я в басню, про плохой газон
    От чего он резко стал плохим, если последний матч вообще перенесли, что бы лучше газон подготовить!?
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.03.2021 15:48
    +1
    Ахахах, за то скоро будет стадион переименован))))
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 16.03.2021 15:17
    +1
    «ДинамО все матчи играет в Киеве ,абыр- вышло, шо нету других стадионов , лига Киевской области» .... а стоп ....
    Да ржавые ?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.03.2021 16:31
    0
    sahka1981, 16.03.2021 16:09
    Ну это все понятно.
    Вопрос поважнее.
    Теперь куда ахметовское ффу засунет игру ДК-Рух, на какой огород?
    Или дадут все же сыграть на НСК?
    Я думаю, что дадут . До игры сборной еще же есть время.
    Другой вопрос почему тогда Львов заставляют в Харькове играть? Если во Львове игр не будет
    Ссылка
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