Сборная Украины сыграет с Финляндией и Казахстаном в Киеве

28 и 31 марта сборная Украины проведет два домашних матча отбора на чемпионат мира-2022 – против Финляндии и Казахстана соответственно. Провести матчи планировалось на «Арене-Львов».

Однако вчера сообщалось о том, что матчи во Львове не состоятся по двум причинам: из-за плохого состоянии газона на «Арене-Львов» и из-за сложной эпидемиологической ситуации на Западе Украины.

По информации Sport.ua, оба матча будут проведены в Киеве на НСК «Олимпийский». Ранее о готовности принять матчи у себя заявил Харьков.