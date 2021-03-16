Директор ОСК Металлист: Мы готовы принять матчи сборной вместо Арены Львов

Сборная Украины может сыграть стартовые матчи отбора на ЧМ-2022 в другом городе

  • 16.03.2021 09:08
  • 932 просмотра
  • 5 комментариев
Директор ОСК Металлист: Мы готовы принять матчи сборной вместо Арены Львов
© Wikipedia. ОСК Металлист

Директор ОСК «Металлист» Роман Пец оценил вероятность проведения стартовых матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 в Харькове.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической ситуации во Львове, матчи против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) могут быть сыграны в другом городе.

«Мы готовы к этому. Тем более, уже сегодня начинается весенний сезон, Металлист-1925 возобновляет соревнования. Плюс ко всему на 21 марта у нас есть матч УПЛ - «Львов» принимает «Шахтер». Если 28 и 31 марта будут игры сборной, мы будем плодотворно готовиться к этим матчам.

Агрономы стадиона вместе с другими службами справятся с задачей. Включен подогрев поля, оно в удовлетворительном состоянии. Будем надеяться, что не будет катаклизмов с погодой для того, чтобы прошли матчи на высоком уровне», - сказал Пец.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 16.03.2021 10:22
    0
    УАФ, не тупіть! Львів фартовий
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 16.03.2021 09:45
    +3
    Та хто це, сука, вирішує? Які проблеми з газоном? Павелко, тобі бубєнчики відірвати, чи ви там зовсім ох.єлі.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 09:41
    0
    Вчера на игре с Альянсом поле выглядело нормально. А весна только началась.) Так что побольше семок и пирожков с капустой, горохом и картошкой на входе. Ведь пост...
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 16.03.2021 09:36
    0
    Суки матч на Арені Львів, нах підсирати? в тому вся нація...уйобки!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.03.2021 09:12
    -3
    А куя,а не матчі збірної...
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 16.03.2021 09:45
    +3
    Та хто це, сука, вирішує? Які проблеми з газоном? Павелко, тобі бубєнчики відірвати, чи ви там зовсім ох.єлі.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 16.03.2021 10:22
    0
    УАФ, не тупіть! Львів фартовий
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 16.03.2021 09:41
    0
    Вчера на игре с Альянсом поле выглядело нормально. А весна только началась.) Так что побольше семок и пирожков с капустой, горохом и картошкой на входе. Ведь пост...
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 16.03.2021 09:36
    0
    Суки матч на Арені Львів, нах підсирати? в тому вся нація...уйобки!
    Ссылка
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