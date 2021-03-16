Директор ОСК Металлист: Мы готовы принять матчи сборной вместо Арены Львов

Директор ОСК «Металлист» Роман Пец оценил вероятность проведения стартовых матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 в Харькове.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической ситуации во Львове, матчи против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) могут быть сыграны в другом городе.
«Мы готовы к этому. Тем более, уже сегодня начинается весенний сезон, Металлист-1925 возобновляет соревнования. Плюс ко всему на 21 марта у нас есть матч УПЛ - «Львов» принимает «Шахтер». Если 28 и 31 марта будут игры сборной, мы будем плодотворно готовиться к этим матчам.
Агрономы стадиона вместе с другими службами справятся с задачей. Включен подогрев поля, оно в удовлетворительном состоянии. Будем надеяться, что не будет катаклизмов с погодой для того, чтобы прошли матчи на высоком уровне», - сказал Пец.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.