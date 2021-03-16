Директор ОСК Металлист: Мы готовы принять матчи сборной вместо Арены Львов

Директор ОСК «Металлист» Роман Пец оценил вероятность проведения стартовых матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 в Харькове.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемиологической ситуации во Львове, матчи против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) могут быть сыграны в другом городе.

«Мы готовы к этому. Тем более, уже сегодня начинается весенний сезон, Металлист-1925 возобновляет соревнования. Плюс ко всему на 21 марта у нас есть матч УПЛ - «Львов» принимает «Шахтер». Если 28 и 31 марта будут игры сборной, мы будем плодотворно готовиться к этим матчам.

Агрономы стадиона вместе с другими службами справятся с задачей. Включен подогрев поля, оно в удовлетворительном состоянии. Будем надеяться, что не будет катаклизмов с погодой для того, чтобы прошли матчи на высоком уровне», - сказал Пец.