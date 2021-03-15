Матчи Украины в отборе ЧМ-2022 могут перенести из Львова

Главный претендент - Харьков

  • 15.03.2021 11:29
  • 2805 просмотров
  • 10 комментариев
Матчи Украины в отборе ЧМ-2022 могут перенести из Львова
© uaf.ua

По информации ТаТоТаке, матчи сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2022 против Финляндии и Казахстана могут перенести из Львова.

Несмотря на переносы матчей УПЛ, которые должны были пройти на Арене Львов, газон стадиона сейчас все равно не лучшего качества.

Сообщается, что матчи 28 марта против Финляндии и 31 марта против Казахстана могут перенести в Харьков. Хотя и на арене Металлист поле сейчас не лучшего качества.

В ближайшее время УАФ должна принять решение, где Украина проведет первые домашние матчи года.

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Источник — ТаТоТаке

(11 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 12:57
    0
    В Лозане играйте Андрей Васильевич, может простят тогда
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 12:29
    -6
    Newvlad, 15.03.2021 11:53
    В Тернопіль, на Шухевича. Там і підтримка буде .
    А если финны и казахи поддерживают Израиль и Польшу? И откажутся от этого варианта по политике? Тогда в Луцк?)))
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    sapr_jenja
      sapr_jenja, 15.03.2021 12:27
    +8
    Newvlad, 15.03.2021 11:53
    В Тернопіль, на Шухевича. Там і підтримка буде .
    там передбачені матчі тільки з Польщею та Ізраїлем
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 15.03.2021 12:26
    -1
    Харьков, Днепр, Запорожье. Разве это мало? Суоми и казахам навстречу?
    Надо было с соседями играть в Харькове, а не подсовывать им ближайший стадион Львова. Пусть бы полетали на страной, полюбовались полями и реками.
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    DK1961
    online
      DK1961, 15.03.2021 12:25
    +4
    Нехай на лужайке фазенды лохметки в Лондоне играют. Там газон точно нормальный, и под присмотром основного взяткодателя павелкинской банды будут
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 15.03.2021 12:19
    +4
    давай УАФ....на Кипр, это в вашем стиле будет решение))
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.03.2021 12:15
    +2
    Newvlad, 15.03.2021 11:53
    В Тернопіль, на Шухевича. Там і підтримка буде .
    Сомневаюсь, что на тернопольском стадионе газон лучше. Да и город, вроде как в красной зоне! Мб Запорожье неплохой вариант или старый добрый Олимпийский, еще Днепр-арена есть...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.03.2021 12:14
    +4
    УАФ, не тупіть! Львів фартовий
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 15.03.2021 11:58
    +3
    @
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 15.03.2021 11:53
    +4
    В Тернопіль, на Шухевича. Там і підтримка буде .
    Ссылка
    sapr_jenja
      sapr_jenja, 15.03.2021 12:27
    +8
    Newvlad, 15.03.2021 11:53
    В Тернопіль, на Шухевича. Там і підтримка буде .
    там передбачені матчі тільки з Польщею та Ізраїлем
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 15.03.2021 12:25
    +4
    Нехай на лужайке фазенды лохметки в Лондоне играют. Там газон точно нормальный, и под присмотром основного взяткодателя павелкинской банды будут
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 15.03.2021 12:19
    +4
    давай УАФ....на Кипр, это в вашем стиле будет решение))
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 15.03.2021 12:14
    +4
    УАФ, не тупіть! Львів фартовий
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 15.03.2021 11:53
    +4
    В Тернопіль, на Шухевича. Там і підтримка буде .
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 15.03.2021 11:58
    +3
    @
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.03.2021 12:15
    +2
    Newvlad, 15.03.2021 11:53
    В Тернопіль, на Шухевича. Там і підтримка буде .
    Сомневаюсь, что на тернопольском стадионе газон лучше. Да и город, вроде как в красной зоне! Мб Запорожье неплохой вариант или старый добрый Олимпийский, еще Днепр-арена есть...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.03.2021 12:57
    0
    В Лозане играйте Андрей Васильевич, может простят тогда
    Ссылка
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