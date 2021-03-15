Матчи Украины в отборе ЧМ-2022 могут перенести из Львова

По информации ТаТоТаке, матчи сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2022 против Финляндии и Казахстана могут перенести из Львова.

Несмотря на переносы матчей УПЛ, которые должны были пройти на Арене Львов, газон стадиона сейчас все равно не лучшего качества.

Сообщается, что матчи 28 марта против Финляндии и 31 марта против Казахстана могут перенести в Харьков. Хотя и на арене Металлист поле сейчас не лучшего качества.

В ближайшее время УАФ должна принять решение, где Украина проведет первые домашние матчи года.