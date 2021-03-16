Ман Сити
2 : 0
Боруссия М
16.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

За явным преимуществом. Манчестер Сити вновь сильнее Боруссии М

Зинченко помог «горожанам» уверенно преодолеть 1/8 финала Лиги Чемпионов

  • 16.03.2021 23:53
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За явным преимуществом. Манчестер Сити вновь сильнее Боруссии М
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» - слишком хорош. Столь непринужденно играть и забивать может только великая команда, которую тренирует… Пеп Гвардиола. Уже на 12-й минуте счет в матче открыл Де Брюйне. Его удар с левой под перекладину для Зоммера стал большим откровением. А уже через шесть минут Фоден промчал метров 25 и филигранно отдал на Гюндогана – немец пробил несильно и точно – 2:0. 

После перерыва стало понятно, что интрига умерла окончательно. Одна команда уже и не слишком хотела, а другая попросту не могла. Моментов было меньше, нежели в первом тайме, а Марез, имевший прекрасную возможность в конце матча утроить счет, пробил чуть мимо.

«Манчестер сити» очень уверенно и ожидаемо - в 1/4 финала Лиги Чемпионов. И уже сейчас его будущему сопернику можно даже слегка посочувствовать. Игра «Сити» просто восхищает. Приятно, что не без участия украинца Зинченко.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» - «Боруссия» М. - 2:0 (первый матч 2:0)

 Де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

 Канселу, 55, Лайнер, 61, Фернандиньо, 82

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш (Лапорт, 69) Стоунз, Гюндоган (Стерлинг, 69) Родри (Фернандиньо, 64) де Брюйне, Бернарду Силва (Агуэро, 75), Марез, Канселу (Зинченко, 64), Фоден.

«Боруссия» М.: Зоммер, Закария, Тюрам (Плеа, 65) Штиндль (Траоре, 79) Лайнер, Хофманн, Бенсебаини (Вендт, 88) Гинтер, Эльведи (Янчке, 88) Нойхаус, Эмболо (Вольф, 65).

Арбитр: Сергей Карасев, Россия

Стадион: «Пушкаш-Арена», Будапешт, Венгрия

МАНЧЕСТЕР СИТИ-БОРУССИЯ М. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

 

 

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Источник — Sport.ua

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