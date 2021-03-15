Несмотря на все достижения «Боруссии» Менхенгладбах в групповом турнире Лиги чемпионов, в плей-офф у команды было мало шансов на равных конкурировать с «Манчестер Сити».

Еще меньше их стало после того, как наставник Марко Розе заранее объявил, что с лета переходит работать в «Боруссию» Дортмунд. Это случилось в середине февраля, и после такого заявления Менхенгладбах угодил в глубокий кризис, проиграв 6 матчей подряд во всех турнирах.

В итоге команда опустилась уже на 10-е место в чемпионате Германии и не имеет шансов вернуться в Лигу чемпионов в новом сезоне. В том числе «Боруссия» уступила «Манчестер Сити» в первом формально домашнем поединке со счетом 0:2. Учитывая нынешнюю форму команды Хосепа Гвардиолы, немецкому коллективу вряд ли стоит рассчитывать на камбэк в Англии.

«Манчестер Сити» прервал свою невероятную серию без поражений, уступив МЮ, но все равно уверенно идет к чемпионскому титулу АПЛ. Последние две встречи показали, что неудача не выбила «Сити» из победного настроя.

Особых проблем с травмированными у обеих команд нет, а Александр Зинченко имеет все шансы вернуться в основной состав. Украинец пропустил минувший тур АПЛ и после отдыха может снова оказаться в старте.

16 марта, вторник